Monza, bursa transfer untuk Juric dan perjuangan menghindari degradasi: dari Montipò hingga Okoli, dari Majer hingga Adzic, hingga Echeverri, semua nama

Menyusul pengumuman resmi tentang hengkangnya Hernani ke Palermo serta kedatangan Kouadio—yang dipinjamkan secara permanen dari Fiorentina—Monza kini bergerak untuk mengisi posisi kiper utama, memperkuat lini pertahanan, lini tengah (termasuk lini serang tengah), dan lini depan.





Penjaga gawang utama di Brianteo kemungkinan besar akan dipilih dari antara Audero, Falcone, dan Montipò, yang merupakan favorit Juric—yang pernah melatihnya di Verona dan kini ingin membawanya kembali.





Di lini pertahanan, banyak profil pemain yang sedang dipertimbangkan: incaran utama adalah Caleb Okoli, bek tengah mantan pemain Frosinone dan Atalanta yang kini terdegradasi bersama Leicester dari Championship ke League One. Pilihan lain yang juga menarik adalah Victor Nelsson, mantan pemain Roma dan Hellas Verona, yang kini kembali ke Galatasaray dan dapat didatangkan dengan harga 5 juta euro. Dari Fiorentina, Matias Moreno juga berpotensi bergabung; bek tengah kelahiran 2003 ini baru saja kembali dari masa peminjaman di Spanyol bersama Levante. Untuk posisi sayap, Monza sedang berusaha ikut bersaing untuk merekrut salah satu dari Vojvoda, Zappa, atau Lazzari, meskipun ketiganya sedang dipantau oleh beberapa klub Serie A.





Kesempatan di bursa transfer, seperti yang disebutkan. Selain Okoli, pemain lain yang terdegradasi juga mungkin cocok untuk Monza. Klub asal Brianza ini, memang, sedang memantau talenta Lovro Majer, gelandang serang dan gelandang tengah Wolfsburg, yang merupakan harapan sepak bola Kroasia dan kini, pada usia 28 tahun, telah menjadi andalan di Bundesliga. Di urutan kedua ada gelandang tengah lainnya, Yannick Bright dari Inter Miami.





Di lini depan, dibutuhkan kreativitas. Ada banyak opsi untuk gelandang serang: mulai dari pemain Polandia Kozlowski hingga pemain Montenegro Adzic yang akan hengkang dari Juventus, hingga ide gila Echeverri, talenta milik Manchester City. Di lini depan, ide untuk mengandalkan Bonazzoli juga menarik; ia terdegradasi bersama Cremonese namun mencatatkan musim yang sangat baik bersama tim tersebut.