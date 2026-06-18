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Montero Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Montero: "Del Piero ke Juventus? Dia sedang mempersiapkan diri. Aku orang jahat? Julukan yang pantas."

Juventus
P. Montero
Serie A

Mantan bek asal Uruguay itu berbicara

Paolo Montero, mantan bek Juventus, dan mantan pelatih Bianconeri selama dua pertandingan setelah pemecatan Max Allegri pada akhir musim 2023-24, berbicara kepada Sportmediaset. Berikut ini adalah kutipan-kutipan penting dari wawancara tersebut.


Apakah Anda mengira Juventus tidak akan lolos ke Liga Champions?

"Saya tidak menyangka musim ini akan berakhir seperti ini, karena ketika mereka memulai dengan Spalletti, terlihat adanya kebangkitan. Sekarang kita lihat bagaimana dengan Carnevali; dia adalah orang yang paham sepak bola, mengenal sepak bola Italia, dan telah tampil sangat baik di Sassuolo. Kami berharap semua yang telah dia tanamkan di Sassuolo, dapat dia tanamkan juga di Juventus, meskipun tidak akan sama persis, karena Juve tetaplah Juve."

  • Meskipun musim ini tidak berakhir dengan baik bagi Juventus, apakah Bianconeri sebaiknya kembali mempercayakan posisi pelatih kepada Spalletti?

    "Kita harus bersabar; kita orang Latin memang tidak terlalu sabar. Di awal musim, orang selalu membicarakan 'proyek', tapi ada banyak kemunafikan di dalamnya, karena pada akhirnya tidak ada kesabaran untuk menunggu."


    Soal Vlahovic, jika tergantung pada Montero, apakah masih ada tempat baginya di Juventus?

    "Saya akan tetap mengandalkan dia, tidak banyak pemain seperti itu. Dia adalah salah satu yang paling mengesankan saya saat saya melatih dua pertandingan di bangku cadangan Juventus; saya sangat menyukainya karena kemampuannya dalam situasi satu lawan satu. Untuk Chiesa, saya juga akan mengandalkan dia."


    Kamu sangat mengenal Yildiz. Menurutmu, apakah tepat, pada usia yang begitu muda, memberinya jersey sepenting itu?

    “Saya pernah melatihnya di tim Primavera. Saat dia datang, langsung terlihat bahwa dia memiliki sesuatu yang berbeda dalam hal mentalitas, bukan hanya teknik. Namun, di sini kita juga harus bersabar, karena nomor punggung sepuluh Juventus itu berat; lihat saja siapa saja yang pernah memakainya, seperti Platini atau Del Piero.”


    Berbicara tentang Del Piero, para penggemar memimpikan kembalinya dia ke klub, apa pendapatmu?

    "Itu akan menjadi langkah yang bagus; karena mengenalnya, saya yakin dia sedang mempersiapkan diri. Dia tidak akan bergabung dengan Juve hanya demi citra, tetapi untuk membantu; jika dia bergabung, itu untuk berkontribusi. Saat masih bermain, dia adalah seorang perfeksionis dan saya yakin dia tetap seperti itu hingga sekarang."


    Bagaimana dengan Antonio Conte, apakah suatu hari nanti dia bisa kembali ke Bianconero?

    "Kembali ke Juve selalu mungkin, Antonio adalah idola baik sebagai pemain maupun pelatih. Saya tidak bisa menjawab sekarang karena itu akan menjadi bentuk ketidakhormatan terhadap Spalletti, namun Antonio Conte dianggap sebagai legenda Juve. Generasi saya telah menjalin ikatan yang kuat dengan Juventus."


    Apakah label “orang jahat” di dunia sepak bola sedikit mengganggumu?

    “Tidak, jujur saja, karena saya memang sedikit pantas mendapatkannya. Sejak kecil, saya tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain; saya berjalan di jalan saya sendiri.”

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