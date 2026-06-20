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Monster yang tak terduga dan pedang tajam Real Madrid... Tembok pertahanan Swedia runtuh di hadapan kincir angin Belanda

FEATURES
Netherlands vs Sweden
Netherlands
Sweden
World Cup
C. Gakpo
B. Brobbey
D. Dumfries
Real Madrid
Belanda
Swedia
AS
Spanyol

Arahan Mourinho akan membawa bintang yang dinanti-nantikan ini ke level yang lebih tinggi

Belanda mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya di Piala Dunia 2026, setelah mengubah laga melawan Swedia menjadi pertunjukan serangan yang matang, di mana mereka memperlihatkan keragaman taktik dan kemampuan untuk mencetak gol dari berbagai lini.

Antara kekuatan fisik yang luar biasa dari Brian Brobbey, ketajaman serangan Cody Gakpo, dan pengaruh efektif Denzel Dumfries—yang hampir bergabung dengan Real Madrid—tim Oranye tampak seperti telah siap bersaing di ajang-ajang besar.

  • Brian Proby... monster penyerang

    Surat kabar AS mengomentari penampilan gemilang yang ditunjukkan tim nasional Belanda saat menghadapi Swedia, dengan menyoroti performa bek kanan Denzel Dumfries yang—menurut berbagai laporan—diperkirakan akan bergabung dengan Real Madrid segera setelah Piala Dunia berakhir, serta menyoroti apa yang diharapkan darinya oleh pelatih baru Real Madrid, José Mourinho.

    Surat kabar tersebut juga memuji bintang pertandingan Brian Brobbey dengan mengatakan: ""Di era di mana kehadiran penyerang tradisional semakin berkurang, di mana sosok penyerang ujung tombak klasik tidak lagi sepopuler dulu, muncul seorang penyerang dari timnas Belanda asuhan Ronald Koeman yang memiliki kekuatan fisik luar biasa. Brian Probie menghancurkan lawannya, dan membuktikan bahwa menembus pertahanan timnas Swedia lebih mudah daripada mengelilinginya.

    Ia menambahkan: “Di sisinya, Dumfries tampil gemilang, seolah-olah menjadi senjata penentu yang dibutuhkan José Mourinho di Real Madrid, sementara Jacopo turut meramaikan serangan. Hasilnya adalah hujan gol yang menghantam Swedia dan membuat mereka hancur di bawah beban kekalahan telak.”

    Laporan jurnalis Aritz Gabillondo melanjutkan: “Kilasan-kilasan yang muncul di turnamen usia muda, lalu di awal kariernya bersama Ajax, dan semakin menonjol musim ini di Liga Premier Inggris bersama Sunderland, kembali muncul di panggung sepak bola terbesar dan paling sorotan: Piala Dunia. Probi menghancurkan pertahanan Swedia dalam laga murni Eropa yang digelar ribuan kilometer jauhnya dari Benua Tua. Cara dia mengendalikan tubuh dan gerakannya sungguh sulit diprediksi.”

    Ia melanjutkan: “Dan dari salah satu momen itulah gol pertama tercipta. Ia berperan sebagai penghalang di depan salah satu bek, lalu mengoper bola ke sayap sebelum melanjutkan serangan sendiri. Jakpo-lah yang menjadi pemberi assist. Para pemain sayap sangat diuntungkan oleh kehadiran Probi, yang terus-menerus menarik perhatian para bek ke arahnya dan membuka ruang di sekelilingnya.”

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  • Dumfries mencetak dua gol... pemain yang berbahaya

    Domfris adalah salah satu pemain yang paling diuntungkan dari ruang-ruang tersebut. Sayapnya berubah menjadi jalur cepat bagi serangan-serangan Belanda. Di lini serang, ia tampil luar biasa, menciptakan dua gol dan sebenarnya bisa menambah lebih banyak lagi.

    Ia menegaskan: “Jika (Domfries) mematuhi instruksi pertahanan yang diminta Mourinho, maka Real Madrid telah merekrut pemain yang berbahaya. Dari kakinya lah tercipta gol kedua dan ketiga, melalui dua umpan akurat yang hanya perlu diselesaikan oleh Robby dan Jakpo ke dalam gawang.”

    Pertandingan ini berlangsung terbuka dan menghibur. Swedia, yang jauh lebih baik dalam menyerang daripada bertahan, terus menekan gawang lawan meskipun menghadapi risiko. Mereka bisa saja mencetak gol dalam beberapa kesempatan, sekaligus berpotensi kebobolan gol tambahan. Pada menit ke-60, gol-gol dari Jakpo dan Anthony Elanga telah membentuk alur pertandingan yang mendebarkan. Hanya “waktu istirahat pendinginan” yang memperlambat ritme pertandingan, yang disambut dengan cemoohan dari penonton.

    Setelah itu, pertandingan menjadi lebih tenang dan terkendali dibandingkan saat-saat awal. Meskipun demikian, Alexander Isak berhasil mencetak gol keempat, sementara Crescencio Summerville menambah gemerlap pada skor yang sudah telak.

    Hal itu terjadi pada saat Belanda sudah mulai menurunkan tempo, setelah trio penyerang mereka yang terdiri dari Probi, Dumfries, dan Jakpo telah menguras seluruh tenaga tim Swedia.

    Dia menutup dengan mengatakan: “Waspadalah terhadap mereka… waspadalah terhadap Belanda.”

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  • Statistik pertandingan

    AS merangkum pertandingan tersebut dalam beberapa angka yang menggambarkan situasi, dan memberikan komentar sebagai berikut untuk masing-masing angka:

    5-1, kemenangan telak: Belanda menghancurkan Swedia dengan lima gol, meskipun pertandingan ini sempat mengalami periode-periode yang seimbang.

    2,47 gol yang diharapkan untuk Belanda: Timnas Belanda menciptakan peluang-peluang berkualitas tinggi, sementara Swedia hanya 0,99.

    16 tembakan untuk Swedia: Tim Swedia melepaskan lebih banyak tembakan daripada Belanda (10 tembakan), namun jauh kurang efektif.

    50,9% penguasaan bola untuk Belanda: Keunggulan tipis bagi tim Belanda dalam pertandingan yang cukup seimbang dalam hal penguasaan bola.

    5 tembakan dari Cody Gakpo: Ia menjadi pemain paling aktif di lini depan dan mencetak dua gol yang menentukan.