Surat kabar AS mengomentari penampilan gemilang yang ditunjukkan tim nasional Belanda saat menghadapi Swedia, dengan menyoroti performa bek kanan Denzel Dumfries yang—menurut berbagai laporan—diperkirakan akan bergabung dengan Real Madrid segera setelah Piala Dunia berakhir, serta menyoroti apa yang diharapkan darinya oleh pelatih baru Real Madrid, José Mourinho.

Surat kabar tersebut juga memuji bintang pertandingan Brian Brobbey dengan mengatakan: ""Di era di mana kehadiran penyerang tradisional semakin berkurang, di mana sosok penyerang ujung tombak klasik tidak lagi sepopuler dulu, muncul seorang penyerang dari timnas Belanda asuhan Ronald Koeman yang memiliki kekuatan fisik luar biasa. Brian Probie menghancurkan lawannya, dan membuktikan bahwa menembus pertahanan timnas Swedia lebih mudah daripada mengelilinginya.

Ia menambahkan: “Di sisinya, Dumfries tampil gemilang, seolah-olah menjadi senjata penentu yang dibutuhkan José Mourinho di Real Madrid, sementara Jacopo turut meramaikan serangan. Hasilnya adalah hujan gol yang menghantam Swedia dan membuat mereka hancur di bawah beban kekalahan telak.”

Laporan jurnalis Aritz Gabillondo melanjutkan: “Kilasan-kilasan yang muncul di turnamen usia muda, lalu di awal kariernya bersama Ajax, dan semakin menonjol musim ini di Liga Premier Inggris bersama Sunderland, kembali muncul di panggung sepak bola terbesar dan paling sorotan: Piala Dunia. Probi menghancurkan pertahanan Swedia dalam laga murni Eropa yang digelar ribuan kilometer jauhnya dari Benua Tua. Cara dia mengendalikan tubuh dan gerakannya sungguh sulit diprediksi.”

Ia melanjutkan: “Dan dari salah satu momen itulah gol pertama tercipta. Ia berperan sebagai penghalang di depan salah satu bek, lalu mengoper bola ke sayap sebelum melanjutkan serangan sendiri. Jakpo-lah yang menjadi pemberi assist. Para pemain sayap sangat diuntungkan oleh kehadiran Probi, yang terus-menerus menarik perhatian para bek ke arahnya dan membuka ruang di sekelilingnya.”

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