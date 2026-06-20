Monster yang tak terduga dan pedang tajam Real Madrid... Tembok pertahanan Swedia runtuh di hadapan kincir angin Belanda

Domfris adalah salah satu pemain yang paling diuntungkan dari ruang-ruang tersebut. Sayapnya berubah menjadi jalur cepat bagi serangan-serangan Belanda. Di lini serang, ia tampil luar biasa, menciptakan dua gol dan sebenarnya bisa menambah lebih banyak lagi.
Ia menegaskan: “Jika (Domfries) mematuhi instruksi pertahanan yang diminta Mourinho, maka Real Madrid telah merekrut pemain yang berbahaya. Dari kakinya lah tercipta gol kedua dan ketiga, melalui dua umpan akurat yang hanya perlu diselesaikan oleh Robby dan Jakpo ke dalam gawang.”
Pertandingan ini berlangsung terbuka dan menghibur. Swedia, yang jauh lebih baik dalam menyerang daripada bertahan, terus menekan gawang lawan meskipun menghadapi risiko. Mereka bisa saja mencetak gol dalam beberapa kesempatan, sekaligus berpotensi kebobolan gol tambahan. Pada menit ke-60, gol-gol dari Jakpo dan Anthony Elanga telah membentuk alur pertandingan yang mendebarkan. Hanya “waktu istirahat pendinginan” yang memperlambat ritme pertandingan, yang disambut dengan cemoohan dari penonton.
Setelah itu, pertandingan menjadi lebih tenang dan terkendali dibandingkan saat-saat awal. Meskipun demikian, Alexander Isak berhasil mencetak gol keempat, sementara Crescencio Summerville menambah gemerlap pada skor yang sudah telak.
Hal itu terjadi pada saat Belanda sudah mulai menurunkan tempo, setelah trio penyerang mereka yang terdiri dari Probi, Dumfries, dan Jakpo telah menguras seluruh tenaga tim Swedia.
Dia menutup dengan mengatakan: “Waspadalah terhadap mereka… waspadalah terhadap Belanda.”
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