Mourinho memang bukan sosok yang pernah ragu memuji talenta lawan ketika hal itu menarik perhatiannya, dan striker Fiorentina Kean menjadi pemain terbaru yang mendapat kekaguman dari The Special One. Setelah hasil imbang kompetitif 2-2 di Woerthersee Stadion, bos Real Madrid itu secara khusus menyoroti penampilan dominan sang pemain internasional Italia.

Kean, yang bergabung dengan La Viola dari Juventus, terbukti terus-menerus merepotkan lini belakang Madrid yang dirotasi, dan pada akhirnya mencatatkan namanya di papan skor untuk membantu timnya bangkit setelah tertinggal dua gol.

Merefleksikan perubahan momentum pada babak kedua, pelatih Real Madrid itu mengakui para bek mudanya kesulitan membendung kekuatan sang striker. Mourinho mencatat bahwa meski para pemain mudanya tampil baik secara teknis, mereka benar-benar didominasi oleh seorang pemain yang sedang berada di puncak kekuatan fisiknya, yang kemudian memunculkan penilaiannya yang penuh pujian dengan menyebut penyerang 26 tahun itu sebagai "monster".



