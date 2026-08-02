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'Monster!' - Jose Mourinho jatuh cinta kepada mantan bintang Juventus Moise Kean setelah laga persahabatan Real Madrid
Mourinho tercengang oleh fisik Kean
Mourinho memang bukan sosok yang pernah ragu memuji talenta lawan ketika hal itu menarik perhatiannya, dan striker Fiorentina Kean menjadi pemain terbaru yang mendapat kekaguman dari The Special One. Setelah hasil imbang kompetitif 2-2 di Woerthersee Stadion, bos Real Madrid itu secara khusus menyoroti penampilan dominan sang pemain internasional Italia.
Kean, yang bergabung dengan La Viola dari Juventus, terbukti terus-menerus merepotkan lini belakang Madrid yang dirotasi, dan pada akhirnya mencatatkan namanya di papan skor untuk membantu timnya bangkit setelah tertinggal dua gol.
Merefleksikan perubahan momentum pada babak kedua, pelatih Real Madrid itu mengakui para bek mudanya kesulitan membendung kekuatan sang striker. Mourinho mencatat bahwa meski para pemain mudanya tampil baik secara teknis, mereka benar-benar didominasi oleh seorang pemain yang sedang berada di puncak kekuatan fisiknya, yang kemudian memunculkan penilaiannya yang penuh pujian dengan menyebut penyerang 26 tahun itu sebagai "monster".
- Getty Images Sport
Rincian taktik dari The Special One
Berbicara setelah peluit panjang berbunyi, Mourinho memberikan analisis yang khas dan sangat rinci tentang performa timnya, yang ia bagi ke dalam tiga fase berbeda berdasarkan level energi mereka. "Saya melihat Madrid dengan tiga wajah: segar, lelah, dan sangat lelah," jelas pria Portugal itu. "Tim yang segar bermain sangat baik; skor 2-1 saat jeda terasa ketat, babak pertama dengan kualitas luar biasa yang dengan mudah bisa berakhir tiga atau empat nol. Pada babak kedua, pertandingan menjadi lebih mengandalkan fisik melawan tim yang khas Italia dengan kekuatan fisik yang besar."
Pada fase kedua inilah dampak Kean menjadi paling terlihat bagi bangku cadangan Madrid. Mourinho menjelaskan lebih lanjut kesulitan spesifik yang dihadapi para lulusan akademinya ketika ditugaskan mengawal mantan pemain Everton itu. "Pertandingan menjadi jauh lebih mengandalkan fisik, mereka menekan kami," kata Mourinho. "Bermain di dalam kotak penalti dengan dua anak muda seperti Joan dan Mario, yang tampil sangat bagus, tetapi secara fisik mereka belum berada di level untuk bermain melawan monster seperti Kean."
Kaitan transfer dan nilai jual Kean yang meningkat
Penampilan Kean melawan juara bertahan Eropa itu hanya akan makin memperbesar sorotan terhadap masa depannya, ketika beberapa klub terus memantau situasinya di Florence.
Striker itu dikaitkan dengan kepindahan dari Stadio Artemio Franchi, dengan Como termasuk di antara klub yang memantau situasinya saat mereka berupaya memperkuat opsi lini serang. Dukungan terbuka Mourinho menjadi validasi penting atas kembalinya performa Kean setelah periode terakhir yang sulit di Turin.
- Getty Images
Skuad Madrid mendekati kekuatan penuh
Seiring jadwal pramusim yang terus berjalan, Mourinho sangat menantikan kembalinya para bintang seniornya untuk menuntaskan persiapannya menuju kampanye La Liga yang akan datang.
Skuad sempat menipis akibat jeda pasca-Piala Dunia, tetapi bala bantuan diperkirakan segera tiba di tempat latihan. Sang manajer mengonfirmasi bahwa Vini Jr, Brahim, dan Bernardo akan datang pada Senin untuk menambah kekuatan tim setelah liburan mereka yang diperpanjang.
Mourinho mengungkapkan sedikit kekhawatiran terkait persiapan pramusimnya yang terputus-putus, seraya mencatat bahwa ia sebenarnya ingin memiliki lebih banyak waktu bersama skuad lengkap. "Saya khawatir karena tidak semua pemain ada, dan saya ingin memiliki tiga pekan kerja bersama yang lain. Itu tidak mungkin," akunya.
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