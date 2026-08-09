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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Monaco tolak tawaran Crystal Palace untuk Lamine Camara di tengah minat kuat dari Liverpool dan Manchester United

Transfers
L. Camara
Crystal Palace
Liverpool
Manchester United
Monaco
Premier League

Crystal Palace telah melancarkan tawaran ambisius untuk merekrut gelandang AS Monaco, Lamine Camara, pada musim panas ini. Namun, klub Prancis itu bertahan pada tuntutan biaya yang jauh lebih tinggi sebelum mereka setuju untuk menjualnya. Dengan Liverpool dan Manchester United juga memantau situasinya secara saksama, persaingan untuk mengamankan tanda tangan gelandang berbakat itu kian memanas seiring berjalannya bursa transfer.

  • Crystal Palace menguji tekad Monaco

    Menurut laporan dari Nice Matin dan Foot Mercato, Crystal Palace telah mengajukan tawaran sebesar €50 juta untuk Camara. Namun, Monaco telah menolak pendekatan awal ini dan meminta biaya setidaknya €60 juta untuk melepas gelandang andalan mereka.

    Camara terikat kontrak dengan Monaco hingga 2029, yang berarti klub tidak berada di bawah tekanan finansial untuk menjualnya, terutama setelah sudah menghasilkan pemasukan besar dari kepergian pemain lain pada musim panas ini. Monaco sudah mengantongi €105 juta melalui penjualan beberapa pemain, sehingga mereka mampu menunggu dengan sabar Crystal Palace atau peminat lain memenuhi valuasi yang mereka tetapkan sebelum mengesahkan transfer.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Filipe Luis ingin Camara bertahan

    Terlepas dari minat yang terus meningkat, pelatih Monaco Filipe Luis menegaskan bahwa ia tidak ingin Camara pergi. Berbicara setelah Monaco mengalahkan Liverpool 3-2 dalam laga persahabatan pada Minggu, Luis mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan Camara.

    "Kami mendiskusikan skuad setiap hari, bursa transfer, apa yang terjadi, dan tawaran yang datang. Kami ingin membangun tim yang benar-benar kompetitif. Saya sangat egois dan saya ingin mempertahankan semua pemain. Saya tidak ingin siapa pun pergi," jelas Luis.

    "Tetapi saya tahu bahwa klub harus melakukan penjualan, yang sudah kami lakukan. Saya berharap kami bisa mempertahankannya. Dia mungkin salah satu gelandang terbaik di dunia. Saya tidak ingin mengatakan terlalu banyak, karena saya tahu banyak klub tertarik kepadanya. Kami semua ingin dia bertahan. Dia sangat penting bagi saya. Dia sangat berbakat saat menguasai bola, dia menjelajahi banyak area lapangan. Dia pemain yang luar biasa. Saya benar-benar puas dengannya."

  • Liverpool dan Manchester United memantau situasi

    Meski Crystal Palace telah melakukan langkah konkret pertama, Liverpool dan Manchester United juga terus memantau Camara dengan saksama. Fans Liverpool mendapat gambaran langsung soal Camara dalam laga persahabatan hari Minggu, ketika ia tampil impresif melawan Dominik Szoboszlai dan Ryan Gravenberch di lini tengah. Dengan Liverpool berpotensi kehilangan pemain, Camara bisa muncul sebagai target yang layak untuk memperkuat skuad mereka.

    Luis tetap berharap, dengan menambahkan: "Ya, tentu saja saya punya harapan. Saya sangat berharap dia bertahan. Saya pikir dia bahagia di Monaco. Jika dia bertahan, dia bisa bekerja lebih keras lagi. Karena dia akan memainkan, seperti yang saya katakan, peran kunci dalam sistem saya."

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Apa berikutnya untuk Camara?

    Camara kini akan fokus pada persiapannya untuk musim mendatang bersama Monaco, sementara perwakilannya menangani spekulasi transfer tersebut. Crystal Palace harus memutuskan apakah akan menaikkan tawaran mereka untuk memenuhi harga yang diminta sebesar €60 juta atau mundur. Sementara itu, Liverpool dan Manchester United harus membuat keputusan krusial sebelum bursa transfer ditutup.