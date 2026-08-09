Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Monaco tolak tawaran Crystal Palace untuk Lamine Camara di tengah minat kuat dari Liverpool dan Manchester United
Crystal Palace menguji tekad Monaco
Menurut laporan dari Nice Matin dan Foot Mercato, Crystal Palace telah mengajukan tawaran sebesar €50 juta untuk Camara. Namun, Monaco telah menolak pendekatan awal ini dan meminta biaya setidaknya €60 juta untuk melepas gelandang andalan mereka.
Camara terikat kontrak dengan Monaco hingga 2029, yang berarti klub tidak berada di bawah tekanan finansial untuk menjualnya, terutama setelah sudah menghasilkan pemasukan besar dari kepergian pemain lain pada musim panas ini. Monaco sudah mengantongi €105 juta melalui penjualan beberapa pemain, sehingga mereka mampu menunggu dengan sabar Crystal Palace atau peminat lain memenuhi valuasi yang mereka tetapkan sebelum mengesahkan transfer.
- Getty Images Sport
Filipe Luis ingin Camara bertahan
Terlepas dari minat yang terus meningkat, pelatih Monaco Filipe Luis menegaskan bahwa ia tidak ingin Camara pergi. Berbicara setelah Monaco mengalahkan Liverpool 3-2 dalam laga persahabatan pada Minggu, Luis mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan Camara.
"Kami mendiskusikan skuad setiap hari, bursa transfer, apa yang terjadi, dan tawaran yang datang. Kami ingin membangun tim yang benar-benar kompetitif. Saya sangat egois dan saya ingin mempertahankan semua pemain. Saya tidak ingin siapa pun pergi," jelas Luis.
"Tetapi saya tahu bahwa klub harus melakukan penjualan, yang sudah kami lakukan. Saya berharap kami bisa mempertahankannya. Dia mungkin salah satu gelandang terbaik di dunia. Saya tidak ingin mengatakan terlalu banyak, karena saya tahu banyak klub tertarik kepadanya. Kami semua ingin dia bertahan. Dia sangat penting bagi saya. Dia sangat berbakat saat menguasai bola, dia menjelajahi banyak area lapangan. Dia pemain yang luar biasa. Saya benar-benar puas dengannya."
Liverpool dan Manchester United memantau situasi
Meski Crystal Palace telah melakukan langkah konkret pertama, Liverpool dan Manchester United juga terus memantau Camara dengan saksama. Fans Liverpool mendapat gambaran langsung soal Camara dalam laga persahabatan hari Minggu, ketika ia tampil impresif melawan Dominik Szoboszlai dan Ryan Gravenberch di lini tengah. Dengan Liverpool berpotensi kehilangan pemain, Camara bisa muncul sebagai target yang layak untuk memperkuat skuad mereka.
Luis tetap berharap, dengan menambahkan: "Ya, tentu saja saya punya harapan. Saya sangat berharap dia bertahan. Saya pikir dia bahagia di Monaco. Jika dia bertahan, dia bisa bekerja lebih keras lagi. Karena dia akan memainkan, seperti yang saya katakan, peran kunci dalam sistem saya."
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Camara?
Camara kini akan fokus pada persiapannya untuk musim mendatang bersama Monaco, sementara perwakilannya menangani spekulasi transfer tersebut. Crystal Palace harus memutuskan apakah akan menaikkan tawaran mereka untuk memenuhi harga yang diminta sebesar €60 juta atau mundur. Sementara itu, Liverpool dan Manchester United harus membuat keputusan krusial sebelum bursa transfer ditutup.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami