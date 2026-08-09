Monaco tolak tawaran Crystal Palace untuk Lamine Camara di tengah minat kuat dari Liverpool dan Manchester United

Terlepas dari minat yang terus meningkat, pelatih Monaco Filipe Luis menegaskan bahwa ia tidak ingin Camara pergi. Berbicara setelah Monaco mengalahkan Liverpool 3-2 dalam laga persahabatan pada Minggu, Luis mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan Camara.

"Kami mendiskusikan skuad setiap hari, bursa transfer, apa yang terjadi, dan tawaran yang datang. Kami ingin membangun tim yang benar-benar kompetitif. Saya sangat egois dan saya ingin mempertahankan semua pemain. Saya tidak ingin siapa pun pergi," jelas Luis.

"Tetapi saya tahu bahwa klub harus melakukan penjualan, yang sudah kami lakukan. Saya berharap kami bisa mempertahankannya. Dia mungkin salah satu gelandang terbaik di dunia. Saya tidak ingin mengatakan terlalu banyak, karena saya tahu banyak klub tertarik kepadanya. Kami semua ingin dia bertahan. Dia sangat penting bagi saya. Dia sangat berbakat saat menguasai bola, dia menjelajahi banyak area lapangan. Dia pemain yang luar biasa. Saya benar-benar puas dengannya."