Monaco mengaktifkan opsi pembelian senilai €11 juta untuk Ansu Fati - pemain yang mewarisi jersey nomor 10 legendaris milik Lionel Messi di Barcelona

Baik Barcelona maupun Monaco telah mengonfirmasi transfer permanen ini. Setelah masa peminjaman yang sukses selama satu musim penuh, Monaco mengaktifkan klausul senilai €11 juta untuk mengikat Fati dengan kontrak yang berlaku hingga 2030. Barcelona mengonfirmasi kesepakatan tersebut dalam pernyataan resmi klub, dengan menyebutkan bahwa mereka tetap memiliki hak atas persentase dari hasil penjualan di masa depan.

Selama masa peminjamannya musim lalu, Fati kembali menemukan performa terbaiknya, dengan tampil dalam 30 pertandingan dan mencetak 12 gol untuk Monaco. Catatan impresif ini setara dengan satu gol setiap 110 menit, yang menjadi rasio terbaik di Ligue 1. Fati juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan sebanyak tiga kali, membuktikan nilainya bagi Monaco.



