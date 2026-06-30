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Monaco mengaktifkan opsi pembelian senilai €11 juta untuk Ansu Fati - pemain yang mewarisi jersey nomor 10 legendaris milik Lionel Messi di Barcelona
Kepindahan permanen telah dipastikan
Baik Barcelona maupun Monaco telah mengonfirmasi transfer permanen ini. Setelah masa peminjaman yang sukses selama satu musim penuh, Monaco mengaktifkan klausul senilai €11 juta untuk mengikat Fati dengan kontrak yang berlaku hingga 2030. Barcelona mengonfirmasi kesepakatan tersebut dalam pernyataan resmi klub, dengan menyebutkan bahwa mereka tetap memiliki hak atas persentase dari hasil penjualan di masa depan.
Selama masa peminjamannya musim lalu, Fati kembali menemukan performa terbaiknya, dengan tampil dalam 30 pertandingan dan mencetak 12 gol untuk Monaco. Catatan impresif ini setara dengan satu gol setiap 110 menit, yang menjadi rasio terbaik di Ligue 1. Fati juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan sebanyak tiga kali, membuktikan nilainya bagi Monaco.
- AFP
Barcelona mengucapkan selamat tinggal
Fati meninggalkan Barcelona setelah mencatatkan 123 penampilan di tim utama dan mencetak 29 gol. Dulu dianggap sebagai talenta paling cemerlang dari La Masia, Fati melakukan debutnya pada musim 2019-20 dan dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pemecah rekor. Fati menjadi pencetak gol termuda Barcelona di liga pada usia 16 tahun dan 304 hari dalam laga imbang 2-2 melawan Osasuna. Ia kemudian memecahkan rekor Liga Champions saat melawan Inter pada usia 17 tahun dan 40 hari.
Barcelona merilis pernyataan untuk menyampaikan rasa terima kasihnya: "FC Barcelona ingin mengucapkan terima kasih secara terbuka kepada Ansu Fati atas komitmen, dedikasi, dan kontribusinya selama menjadi bagian dari Blaugrana, serta mendoakan yang terbaik untuk masa depannya baik di dalam maupun di luar lapangan."
Membangun kembali karier di Prancis
Di Monaco, Fati akhirnya mendapatkan waktu bermain yang konsisten setelah masa-masa sulit bersama Brighton di Liga Premier. Pemain internasional Spanyol ini beradaptasi dengan cepat ke dalam skuad Monaco, menunjukkan kualitas teknis dan insting mencetak golnya. Fati menampilkan penampilan-penampilan krusial, termasuk dua gol yang tak terlupakan dalam derby melawan Nice, serta gol-gol penentu kemenangan melawan Lens dan Metz.
Monaco menyoroti kembalinya Fati ke kondisi fisik dan efisiensi terbaiknya di lapangan, serta menekankan bahwa Fati akan terus mengabdikan kemampuan teknisnya demi kepentingan tim. Transfer permanen ini menandai babak baru bagi Fati, jauh dari tekanan besar di Catalonia.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Fati?
Fati kini akan fokus memimpin Monaco dalam persiapan mereka menghadapi kompetisi domestik dan Eropa mendatang. Dengan masa depannya yang sudah jelas, Fati dapat berkonsentrasi mempertahankan performa mencetak golnya yang luar biasa dan berpotensi dipanggil kembali ke tim nasional Spanyol. Monaco akan sangat mengandalkan Fati untuk bersaing dengan Paris Saint-Germain memperebutkan gelar Ligue 1 musim depan.