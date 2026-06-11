Monaco, Akliouche: "Kephren Thuram meminta saya untuk bergabung dengannya di Juventus, tapi saya ingin bermain di Liga Champions"

Galatasaray mengincar Kephren Thuram, namun Maghnes Akliouche belum memberikan tanggapan, setidaknya untuk saat ini.





Penyerang sayap Prancis dari Monaco (lahir tahun 2002) ini menyatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Khephren adalah teman baik yang telah banyak membantuku di masa-masa sulit di Monaco. Memang benar, kadang-kadang, sambil bercanda, dia meminta aku untuk bergabung dengannya di Juve. Aku senang dengan apa yang dia lakukan di Turin".





"Semua liga itu sulit, bahkan di Serie A pun tidak mudah untuk menang. Saya menganggap semua liga itu indah dan menarik, termasuk untuk dimainkan."





"Saya pikir menguji diri di Liga Champions sangat penting bagi seorang pemain: sayangnya, bersama Monaco kami hanya sampai di Conference League, dan saya akan memutuskan masa depan saya setelah Piala Dunia. Tujuannya adalah melangkah sejauh mungkin; kami tahu bahwa orang Prancis bermimpi meraih bintang ketiga seperti kami, dan kami ingin membawa trofi itu kembali ke Prancis."