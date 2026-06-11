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Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

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Monaco, Akliouche: "Kephren Thuram meminta saya untuk bergabung dengannya di Juventus, tapi saya ingin bermain di Liga Champions"

Juventus
M. Akliouche
K. Thuram-Ulien
Transfers
Monaco
France

Bakat muda Prancis yang menjadi incaran di bursa transfer: "Panutanku adalah Zidane".

Galatasaray mengincar Kephren Thuram, namun Maghnes Akliouche belum memberikan tanggapan, setidaknya untuk saat ini.


Penyerang sayap Prancis dari Monaco (lahir tahun 2002) ini menyatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Khephren adalah teman baik yang telah banyak membantuku di masa-masa sulit di Monaco. Memang benar, kadang-kadang, sambil bercanda, dia meminta aku untuk bergabung dengannya di Juve. Aku senang dengan apa yang dia lakukan di Turin".


"Semua liga itu sulit, bahkan di Serie A pun tidak mudah untuk menang. Saya menganggap semua liga itu indah dan menarik, termasuk untuk dimainkan."


"Saya pikir menguji diri di Liga Champions sangat penting bagi seorang pemain: sayangnya, bersama Monaco kami hanya sampai di Conference League, dan saya akan memutuskan masa depan saya setelah Piala Dunia. Tujuannya adalah melangkah sejauh mungkin; kami tahu bahwa orang Prancis bermimpi meraih bintang ketiga seperti kami, dan kami ingin membawa trofi itu kembali ke Prancis."

  • "Deschamps hanya meminta saya untuk menjadi diri sendiri, membiarkan permainan saya yang berbicara, dan memberikan kontribusi saat ada kesempatan."


    "Panutan saya? Zidane, Ozil karena kualitas operannya, Iniesta karena visinya, itu luar biasa. Mereka semua melihat hal-hal lebih dulu, dan tanpa harus menjadi yang paling kuat secara fisik atau atletis, mereka secara mental mengantisipasi permainan, bahkan menciptakannya. Itulah mengapa mereka begitu memukau."


    "Saya menggambarkan diri saya sebagai pemain yang terampil secara teknis yang menciptakan peluang melalui dribel, umpan, dan tendangan. Di antara gerakan teknis favorit saya adalah veronica, double step, dan umpan tanpa melihat. Namun kini saya juga menambahkan pengambilan bola di area lawan dan penutupan ruang, yang sangat penting saat tidak menguasai bola dalam sepak bola modern."


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