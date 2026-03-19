Momentum yang dibangun para panutan! Perkembangan mengesankan FC Bayern mencapai puncak sementara saat melawan Bergamo

Di musim yang begitu memuaskan dari sudut pandang Munich ini (menuju treble!), debut seperti yang dilakukan Ofli dan Pavic sebenarnya sudah tidak lagi menjadi berita sensasional. Sebelum keduanya, sudah ada tujuh remaja lain dari akademi klub yang tampil bersama tim utama: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, kini dipinjamkan ke FC Fulham), Felipe Chavez (18, kini dipinjamkan ke 1. FC Köln), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) - dan tentu saja: Lennart Karl (17).

Karl melakukan debutnya di Piala Dunia Klub musim panas lalu dan sejak itu menunjukkan perkembangan yang begitu mengesankan sehingga, menurut laporan yang sama, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann akan memanggilnya untuk pertama kalinya ke timnas DFB pada Kamis ini. Alasan mengapa hal itu terjadi kembali ditunjukkan oleh pemain sayap kanan ini dalam kemenangan 4-1 atas Atalanta. Ia yang memicu gol 2-0 Harry Kane, mencetak gol 3-0 sendiri, dan memberikan umpan brilian dari setengah lapangan sendiri untuk gol ke-4 Luis Diaz. Secara keseluruhan, Karl kini telah mencetak delapan gol dan enam assist.

Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen menyebutnya menjalani "musim yang luar biasa hebat". Sama seperti Tom Bischof (20) dan Urbig, yang meski masih muda, sudah lama menjadi pemain rotasi yang mapan dan tampil konsisten. Urbig melakukan penyelamatan gemilang saat menghadapi tendangan jarak dekat Mario Pasalic menjelang akhir babak pertama melawan Atalanta. Bischof, yang awalnya berposisi sebagai gelandang, sekali lagi membuktikan fleksibilitasnya di posisi bek kiri. Di fase akhir pertandingan, ia harus diganti karena cedera, namun Eberl kemudian memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja.

Bischof telah melakukan debutnya untuk timnas Jerman pada Juni lalu. Ia kemungkinan tidak akan masuk skuad dalam pemusatan latihan mendatang yang mencakup laga uji coba melawan Swiss dan Ghana. Namun, secara mengejutkan, Urbig dilaporkan akan masuk skuad untuk pertama kalinya, selain Karl. Sementara itu, Aleksandar Pavlovic, pemain muda berusia 21 tahun yang dibesarkan di Munich, telah lama menjadi pemain inti dan memiliki peluang bagus untuk mendapatkan tempat di starting line-up pada Piala Dunia.