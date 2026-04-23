New York Red Bulls
"Momen yang tepat bagi sepak bola, bagi Red Bull New York" - Jurgen Klopp mengakui bahwa pusat latihan baru Red Bulls senilai $112 juta membuatnya merindukan dunia kepelatihan
Pembukaan besar-besaran
Red Bulls tidak segan-segan mengeluarkan biaya besar untuk peresmian fasilitas barunya, bahkan mendatangkan para penerbang paralayang sebagai bagian dari upacara tersebut. Namun, justru Jurgen Klopp yang menjadi sorotan utama, saat ia mengakui bahwa kompleks canggih tersebut sempat membuatnya mempertimbangkan kembali untuk kembali ke pinggir lapangan.
"Pagi ini adalah momen ketika saya masuk dan berpikir, 'oh, ini sesuatu yang bisa saya rindukan,' karena sejauh ini saya tidak merindukan apa pun sejak saya mundur sebagai manajer," kata Klopp.
"Tapi masuk ke gedung seperti itu di hari dengan cuaca bagus... syukurlah cuacanya tidak bagus, kalau tidak mungkin saya sudah kembali [ke manajemen]. Benar-benar keren."
Klopp, yang mundur dari Liverpool FC pada 2024, telah dikaitkan secara samar-samar dengan beberapa posisi sejak meninggalkan Liga Premier. Pria berusia 58 tahun ini adalah pemenang Liga Champions dan memiliki tiga gelar liga—dua bersama Borussia Dortmund dan satu bersama Liverpool—serta sejumlah trofi domestik.
Meskipun demikian, Klopp tetap teguh pada komitmennya terhadap proyek Red Bull, baru-baru ini menepis spekulasi terkait Real Madrid CF sebagai "omong kosong."
"Saya tidak perlu meyakinkan Brasil"
Selain menjadi markas New York Red Bulls, fasilitas tersebut akan menjadi tuan rumah bagi tim besar selama Piala Dunia, dengan Brasil yang akan menggunakannya sebagai markas mereka.
Klopp menegaskan bahwa pihak olahraga Red Bull tidak perlu banyak meyakinkan untuk mendapatkan salah satu tim nasional yang paling banyak diikuti di dunia.
"Saya tidak perlu meyakinkan Brasil - mereka melihatnya dan ingin berada di sini," kata Klopp. "Kami hanya perlu memastikan mereka tidak mengambil alih seluruh gedung, karena kami sendiri memiliki tim sepak bola."
"Saya tidak perlu meyakinkan siapa pun - dan [pelatih kepala Brasil] Carlo [Ancelotti] tentu saja tidak. Dia tahu apa yang bagus saat melihatnya, dan dia melihatnya."
Para bintang hadir di sini
Selain Klopp, Henry, McCarty, dan Wright-Phillips, mantan pemain andalan Red Bulls seperti Mike Petke, Luis Robles, dan Ryan Meara juga turut hadir.
Red Bulls Performance Center adalah kompleks mutakhir seluas 80 acre di Morris Township, New Jersey, yang dibangun untuk menyatukan seluruh klub di bawah satu atap - mulai dari tim utama hingga akademi. Bangunan utama berlantai dua seluas lebih dari 88.000 kaki persegi ini berdiri berdampingan dengan delapan lapangan, lima di antaranya dilengkapi pemanas untuk penggunaan sepanjang tahun, dengan infrastruktur berteknologi tinggi yang lengkap termasuk hidroterapi, laboratorium kebugaran seluas 5.000 kaki persegi, dan teknologi pelacakan pemain terintegrasi. Ini merupakan investasi jangka panjang yang signifikan yang menempatkan Red Bulls sejajar dengan lingkungan pelatihan terbaik di MLS.
"Perjalanan setiap pemain berbeda-beda. Tugas kami adalah menciptakan lingkungan dan skenario terbaik bagi masing-masing pemain untuk tumbuh, mengembangkan kekuatan mereka, dan memahami bahwa ada jalan nyata dari posisi mereka saat ini menuju tim utama. Fasilitas ini adalah jalan tersebut," kata Kepala Bidang Olahraga Red Bull New York, Julian de Guzman.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
New York Red Bulls akan berusaha kembali beraksi pada Sabtu ini saat mereka bertandang ke markas FC Cincinnati.