"Momen yang tepat bagi sepak bola, bagi Red Bull New York" - Jurgen Klopp mengakui bahwa pusat latihan baru Red Bulls senilai $112 juta membuatnya merindukan dunia kepelatihan

Red Bulls tidak segan-segan mengeluarkan biaya besar untuk peresmian fasilitas barunya, bahkan mendatangkan para penerbang paralayang sebagai bagian dari upacara tersebut. Namun, justru Jurgen Klopp yang menjadi sorotan utama, saat ia mengakui bahwa kompleks canggih tersebut sempat membuatnya mempertimbangkan kembali untuk kembali ke pinggir lapangan.

"Pagi ini adalah momen ketika saya masuk dan berpikir, 'oh, ini sesuatu yang bisa saya rindukan,' karena sejauh ini saya tidak merindukan apa pun sejak saya mundur sebagai manajer," kata Klopp.

"Tapi masuk ke gedung seperti itu di hari dengan cuaca bagus... syukurlah cuacanya tidak bagus, kalau tidak mungkin saya sudah kembali [ke manajemen]. Benar-benar keren."

Klopp, yang mundur dari Liverpool FC pada 2024, telah dikaitkan secara samar-samar dengan beberapa posisi sejak meninggalkan Liga Premier. Pria berusia 58 tahun ini adalah pemenang Liga Champions dan memiliki tiga gelar liga—dua bersama Borussia Dortmund dan satu bersama Liverpool—serta sejumlah trofi domestik.

Meskipun demikian, Klopp tetap teguh pada komitmennya terhadap proyek Red Bull, baru-baru ini menepis spekulasi terkait Real Madrid CF sebagai "omong kosong."