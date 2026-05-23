'Momen yang sangat sulit' - Kylian Mbappé menyampaikan ucapan perpisahan yang penuh emosi kepada salah satu 'rekan setim terbaiknya' di Real Madrid setelah David Alaba mengonfirmasi kepindahannya
Mbappe mengenang ikatan istimewa
Mbappe mengunggah pesan di media sosial untuk mengungkapkan kesedihannya setelah dikonfirmasi bahwa Alaba akan segera hengkang dari Real Madrid. Kontrak pemain internasional Austria tersebut yang akan berakhir tidak akan diperpanjang, sehingga mengakhiri era yang sangat sukses di Bernabeu yang membuatnya berhasil mengangkat berbagai trofi, termasuk Liga Champions.
Dalam sebuah postingan emosional di Instagram, Mbappe menegaskan betapa pentingnya bek veteran tersebut baginya selama mereka bermain bersama di Spanyol. "Saudaraku, ini adalah momen yang sangat sulit untuk menutup bab ini bersamamu," tulis pemain asal Prancis itu.
Dari saingan menjadi sahabat karib
Hubungan antara Mbappe dan Alaba sudah terjalin jauh sebelum mereka menjadi rekan setim di Madrid, karena keduanya pernah saling berhadapan dalam pertandingan-pertandingan bergengsi di level Eropa dan internasional. Mbappe menyinggung perkembangan ini dalam ucapan penghormatannya, sambil mencatat bagaimana dinamika hubungan mereka berubah dari rival menjadi salah satu ikatan terpenting dalam karier profesionalnya.
Mbappe menambahkan: "Kamu adalah pemain hebat dan orang yang lebih baik lagi. Dulu kamu adalah rival hebat, lalu kamu menjadi salah satu rekan setim terbaikku di sini, dan sekarang aku bisa mengatakan bahwa kamu adalah teman yang diberikan sepak bola kepadaku."Instagram Stories
Alaba mengakhiri kariernya setelah musim yang berat
Pemain berusia 33 tahun ini telah mengalami masa-masa sulit sejak bergabung dari Bayern dengan status bebas transfer pada tahun 2021. Meskipun Alaba dengan cepat berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain inti di lini pertahanan, musim debutnya yang gemilang itu disusul oleh masalah cedera yang berulang, yang setiap tahunnya memangkas waktu bermainnya. Musim ini, ia baru tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi, dengan hanya lima di antaranya sebagai starter.
Apa yang menanti Alaba ke depannya?
Alaba yang berusia 33 tahun kini bersiap untuk mempertimbangkan berbagai opsi untuk babak baru dalam kariernya setelah Piala Dunia berakhir. Rekam jejaknya sebagai bek serba bisa dan pemenang berpengalaman membuat kemungkinan besar ia akan diminati oleh liga-liga besar di seluruh dunia.
Spekulasi saat ini menunjukkan bahwa kepindahan ke Serie A Italia mungkin akan terjadi, sementara peluang menggiurkan di Major League Soccer Amerika Serikat atau Liga Profesional Arab Saudi juga diyakini sedang dipertimbangkan.