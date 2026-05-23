'Momen yang sangat sulit' - Kylian Mbappé menyampaikan ucapan perpisahan yang penuh emosi kepada salah satu 'rekan setim terbaiknya' di Real Madrid setelah David Alaba mengonfirmasi kepindahannya

Mbappe mengunggah pesan di media sosial untuk mengungkapkan kesedihannya setelah dikonfirmasi bahwa Alaba akan segera hengkang dari Real Madrid. Kontrak pemain internasional Austria tersebut yang akan berakhir tidak akan diperpanjang, sehingga mengakhiri era yang sangat sukses di Bernabeu yang membuatnya berhasil mengangkat berbagai trofi, termasuk Liga Champions.

Dalam sebuah postingan emosional di Instagram, Mbappe menegaskan betapa pentingnya bek veteran tersebut baginya selama mereka bermain bersama di Spanyol. "Saudaraku, ini adalah momen yang sangat sulit untuk menutup bab ini bersamamu," tulis pemain asal Prancis itu.