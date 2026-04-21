"The Foxes", yang baru saja terdegradasi dari Liga Premier pada tahun 2025, hanya mampu bermain imbang 2-2 (0-1) melawan Hull City pada pekan ketiga dari akhir musim Championship dan karenanya tidak bisa lagi keluar dari zona degradasi.
Diterjemahkan oleh
"Momen terburuk dalam sejarah klub": Sepuluh tahun setelah kejutan gelar juara, Leicester City terdegradasi ke divisi ketiga
Liam Millar (menit ke-18) dan Oli McBurnie (menit ke-63) mencetak gol untuk Hull. James Jordan (menit ke-52, penalti) dan Luke Thomas (menit ke-54) sempat membalikkan keadaan demi tuan rumah.
Kejuaraan Leicester pada 2016 dianggap sebagai sensasi terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris. Pada 2021, mereka meraih kemenangan di Piala FA melawan Chelsea FC dan di Piala Super Inggris melawan juara saat itu, Manchester City. Pada 2008, Leicester pernah terdegradasi ke divisi ketiga, League One, tetapi kembali hanya dalam waktu satu tahun — hal itu menjadi awal dari masa-masa keemasan.
- Getty Images Sport
Leicester City: Pada 2008 pernah bermain di liga ketiga, pada 2016 menjadi juara Inggris
Kemerosotan ini sebenarnya sudah terlihat sejak berbulan-bulan lalu. Dari 18 pertandingan liga terakhir, hanya satu yang berhasil dimenangkan. Selain itu, Leicester memulai musim ini dengan beban pengurangan enam poin akibat pelanggaran terhadap aturan keuangan.
Sebagian pendukung telah lama memprotes bos klub, miliarder Thailand Khun Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha. Yang lain menuntut pemecatan direktur olahraga Jon Rudkin atau menyerang para pemain ("Kalian tidak layak mengenakan jersey ini!").
Pada Selasa malam, penonton juga meneriakkan "sack the board", pecat pengurus klub. Mantan pemain profesional Leicester, Matt Piper, mengatakan kepada BBC bahwa ini adalah "mungkin momen terburuk dalam sejarah klub".
Peringkat Leicester City dalam lima tahun terakhir
Musim
Liga
Peringkat
2021/22
Liga Premier
8
2022/23
Liga Premier
18
2023/24
Championship
1
2024/25
Liga Premier
18
2025/26 (dua putaran sebelum akhir musim)
Championship
23