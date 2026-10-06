Sebastian Frej
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'Momen spesial yang saya tahu akan saya rindukan' - Lionel Messi bersiap untuk perpisahan emosional bersama Argentina
- Sebastian Frej
Kapten menuntaskan sesi latihan terakhir yang bersejarah
Sesi latihan terakhir di kompleks Ezeiza menandai bab penutup karier internasional sang kapten yang penuh kisah, sebelum mengenakan seragam tim nasional untuk terakhir kalinya di Estadio Monumental. Momen emosional itu berlangsung di hadapan rekan-rekan setimnya dan sejumlah mantan kompatriot, termasuk Pocho Lavezzi, yang hadir langsung untuk memberikan dukungan mereka. Sang playmaker talismanik memasuki laga seremonial ini dengan catatan rekor nasional 125 gol dalam 207 caps, sebuah raihan luar biasa yang masih bisa ia tambah sebelum menutup perjalanan internasionalnya.
Sang jimat membagikan pesan sosial yang menyentuh hati
Setelah menuntaskan persiapan taktis di bawah asuhan Scaloni, penyerang veteran itu mengunggah ke Instagram untuk mengabadikan suasana momen tersebut. Unggahan itu menampilkan foto-foto skuad yang berbagi momen santai saat latihan, menyoroti kehangatan dan kebersamaan di antara para pemain senior menjelang laga ekshibisi pada hari Selasa. Merefleksikan jam-jam terakhir dari sebuah era bersejarah di level internasional, Messi membagikan pesan yang menyentuh: "Momen-momen spesial yang saya tahu akan saya rindukan..."
Para pemain inti veteran berkumpul kembali untuk perayaan
Laga perpisahan ini juga menandai kembalinya para pemain andalan Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Giovani Lo Celso, dan Nicolas Tagliafico ke dalam skuad setelah diistirahatkan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Leandro Paredes dipastikan akan mendukung kaptennya dari tribun meski sedang menjalani skorsing, sementara Paulo Dybala dan Nahuel Molina akan absen setelah AS Roma memblokir perjalanan mereka. Seluruh skuad akan tampil dengan seragam peringatan khusus yang dihiasi Matahari Mei dan ranting laurel untuk menghormati warisan abadi jimat mereka.
- SOPA Images
Era baru menanti setelah perpisahan
Setelah peluit panjang berbunyi di Buenos Aires, pemenang Ballon d'Or delapan kali itu akan kembali mengalihkan perhatiannya ke komitmen bersama klub di Amerika Serikat dengan Inter Miami. Bagi Scaloni, fokusnya beralih pada memberi kesempatan kepada generasi berikutnya menjelang siklus turnamen mendatang tanpa kapten andalannya.
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