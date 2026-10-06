Sesi latihan terakhir di kompleks Ezeiza menandai bab penutup karier internasional sang kapten yang penuh kisah, sebelum mengenakan seragam tim nasional untuk terakhir kalinya di Estadio Monumental. Momen emosional itu berlangsung di hadapan rekan-rekan setimnya dan sejumlah mantan kompatriot, termasuk Pocho Lavezzi, yang hadir langsung untuk memberikan dukungan mereka. Sang playmaker talismanik memasuki laga seremonial ini dengan catatan rekor nasional 125 gol dalam 207 caps, sebuah raihan luar biasa yang masih bisa ia tambah sebelum menutup perjalanan internasionalnya.