‘Momen ‘Punch Me’ – Ryan Reynolds kembali mewujudkan mimpinya di Wrexham saat Red Dragons bersiap menghadapi Liverpool di Yankee Stadium setelah berhasil mengalahkan tim-tim Premier League’

Meskipun pertandingan persahabatan tersebut berlangsung ribuan mil jauhnya dari Racecourse Ground, semangat kompetitif tetap berkobar di dalam skuad Wrexham. Reynolds sangat ingin melihat apakah timnya mampu mengulangi kejutan bersejarah di masa lalu, bahkan dalam ajang pramusim. "Kami tidak hanya datang ke Amerika untuk bermain lagi, dalam apa yang selalu menjadi hal paling mendebarkan dan menarik untuk disaksikan secara langsung, tetapi melakukannya melawan tiga tim Liga Premier secara berturut-turut di Tampa, New York, dan Philly sungguh luar biasa," katanya.

Bintang film Deadpool ini menyadari betul betapa besarnya lawan yang akan dihadapi, dan ia mengakui bahwa Liverpool merupakan puncak dari sepak bola Inggris. "Kamu tahu, harus bertanding melawan Liverpool di Yankee Stadium—dengan sejarah dan reputasi sebesar itu—saya benar-benar tidak tahu harus bersikap bagaimana. Kami tidak sabar untuk memadati stadion itu, dan menyaksikan para pemain di lapangan melakukan apa yang mereka lakukan terbaik. Maksudku, suasananya selalu begitu menggetarkan, dan, kamu tahu, sejarah Wrexham yang sudah lebih dari 165 tahun ini telah menyaksikan banyak kejutan saat mengalahkan tim-tim raksasa. Liverpool adalah tim sebesar-besarnya, tentu saja di panggung dunia. Jadi, kami sangat bersemangat untuk melihat apa yang bisa kami lakukan."