Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
‘Momen ‘Punch Me’ – Ryan Reynolds kembali mewujudkan mimpinya di Wrexham saat Red Dragons bersiap menghadapi Liverpool di Yankee Stadium setelah berhasil mengalahkan tim-tim Premier League’
Reynolds mengenang petualangan Wrexham di Amerika
Kenaikan pesat Wrexham di bawah kepemilikan Ryan Reynolds dan Rob Mac tampaknya akan mencapai puncak baru saat klub ini bersiap menghadapi laga akbar melawan Liverpool. Meskipun Red Dragons telah membuat gebrakan dengan memastikan promosi ke Championship, kesempatan untuk menghadapi salah satu klub paling legendaris di dunia sepak bola di Yankee Stadium yang ikonik membuat Reynolds tak percaya.
Saat berbicara kepada SportsCenter menjelang pertandingan besar di New York tersebut, Reynolds kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya melihat timnya dijadwalkan bermain di Bronx. “Ini jauh melampaui perasaan ‘cubit aku’. Ini seperti momen ‘pukul aku’. Saya tidak tahu harus berkata apa tentang ini,” aku Reynolds.
- Getty Images Entertainment
Berusaha mengalahkan tim unggulan di Bronx
Meskipun pertandingan persahabatan tersebut berlangsung ribuan mil jauhnya dari Racecourse Ground, semangat kompetitif tetap berkobar di dalam skuad Wrexham. Reynolds sangat ingin melihat apakah timnya mampu mengulangi kejutan bersejarah di masa lalu, bahkan dalam ajang pramusim. "Kami tidak hanya datang ke Amerika untuk bermain lagi, dalam apa yang selalu menjadi hal paling mendebarkan dan menarik untuk disaksikan secara langsung, tetapi melakukannya melawan tiga tim Liga Premier secara berturut-turut di Tampa, New York, dan Philly sungguh luar biasa," katanya.
Bintang film Deadpool ini menyadari betul betapa besarnya lawan yang akan dihadapi, dan ia mengakui bahwa Liverpool merupakan puncak dari sepak bola Inggris. "Kamu tahu, harus bertanding melawan Liverpool di Yankee Stadium—dengan sejarah dan reputasi sebesar itu—saya benar-benar tidak tahu harus bersikap bagaimana. Kami tidak sabar untuk memadati stadion itu, dan menyaksikan para pemain di lapangan melakukan apa yang mereka lakukan terbaik. Maksudku, suasananya selalu begitu menggetarkan, dan, kamu tahu, sejarah Wrexham yang sudah lebih dari 165 tahun ini telah menyaksikan banyak kejutan saat mengalahkan tim-tim raksasa. Liverpool adalah tim sebesar-besarnya, tentu saja di panggung dunia. Jadi, kami sangat bersemangat untuk melihat apa yang bisa kami lakukan."
Membangun momentum setelah kemenangan atas Leeds United
Wrexham memasuki laga melawan Liverpool dengan momentum yang kuat setelah sebelumnya membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan klub-klub raksasa Inggris yang sudah mapan selama tur ini. Tim asuhan Phil Parkinson baru-baru ini meraih kemenangan 3-2 atas Leeds United di Florida, setelah sebelumnya mengalahkan Manchester United 1-0 di Helsinki.
Rob Mac menekankan bahwa intensitas pertandingan-pertandingan ini mencerminkan kompetisi liga yang sesungguhnya, bukan sekadar pertandingan eksibisi standar ala Amerika. "Saya tidak tahu apakah banyak orang mengetahui hal ini tentang sepak bola khususnya, tapi ini tidak seperti pramusim di banyak olahraga lain," kata Mac. "Seringkali dalam pertandingan NFL, misalnya—atau latihan musim semi—itu memang menyenangkan. Tapi tidak sekompetitif ini. Percayalah, para pemain ini ingin menang. Semua orang sangat ingin menang. Mereka sudah siap bertanding. Dan kami telah berkirim pesan dengan beberapa di antara mereka; mereka sudah tidak sabar untuk turun ke lapangan, menampilkan pertunjukan yang memukau, dan melihat apakah kami bisa menciptakan keajaiban."
- Getty
Menatap tantangan berikutnya
Meskipun perayaan setelah pekan yang memuaskan memang pantas dilakukan, Phil Parkinson sangat menyadari bahwa tuntutan hanya akan semakin meningkat, dan ia telah mulai mempersiapkan diri untuk serangkaian tantangan berikutnya. Parkinson menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dan kerja keras tanpa henti.
“Para pemain pasti senang. Meskipun ini baru pramusim, mengalahkan tim Liga Premier adalah prestasi yang membanggakan bagi kami dan kami akan menerimanya,” katanya. “Kerja sama semua pemain di lapangan malam ini sangat bagus. Semakin tinggi levelnya, tim lawan akan memberikan lebih banyak masalah melalui pergerakan dan rotasi mereka, tetapi komunikasi kami sangat baik dan ini menjadi latihan yang bagus bagi kami malam ini. Ini adalah penampilan yang bagus untuk mempersiapkan kami menghadapi pertandingan melawan Liverpool.”
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami