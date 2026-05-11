Apa yang terjadi? Pada menit kelima tambahan waktu, Callum Wilson dari West Ham berhasil mendorong bola melewati garis gawang untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Declan Rice berusaha sekuat tenaga untuk menghalau bola dari garis gawang, namun upayanya sia-sia.

Wasit Chris Kavanagh langsung menunjuk ke tengah: gol, skor imbang, dan kebingungan bagi Arsenal, yang tidak boleh lengah dalam perebutan gelar melawan Manchester City jika ingin meraih gelar juara pertama setelah 22 tahun.

Kemudian, asisten wasit video Darren England ikut campur. Yang terjadi selanjutnya adalah ujian berat bagi saraf semua pihak yang terlibat. Baru setelah 17 kali tayangan ulang dan jeda lebih dari empat menit, Kavanagh merevisi keputusannya. Ia menyadari adanya pelanggaran yang dilakukan Pablo terhadap kiper Arsenal, David Raya.