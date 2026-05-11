"Ini seperti gempa bumi, getaran yang hanya berlangsung sekejap," kata Neville saat mengomentari pertandingan antara West Ham United dan The Gunners, yang dimenangkan oleh pemuncak klasemen dengan skor 1-0. Bagi legenda Manchester United itu, hal ini jelas: "Ini adalah momen terbesar dalam sejarah VAR di Liga Premier."
Diterjemahkan oleh
"Momen paling bersejarah dalam sejarah VAR": Perdebatan sengit terkait gol yang tidak disahkan setelah kemenangan FC Arsenal
Apa yang terjadi? Pada menit kelima tambahan waktu, Callum Wilson dari West Ham berhasil mendorong bola melewati garis gawang untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Declan Rice berusaha sekuat tenaga untuk menghalau bola dari garis gawang, namun upayanya sia-sia.
Wasit Chris Kavanagh langsung menunjuk ke tengah: gol, skor imbang, dan kebingungan bagi Arsenal, yang tidak boleh lengah dalam perebutan gelar melawan Manchester City jika ingin meraih gelar juara pertama setelah 22 tahun.
Kemudian, asisten wasit video Darren England ikut campur. Yang terjadi selanjutnya adalah ujian berat bagi saraf semua pihak yang terlibat. Baru setelah 17 kali tayangan ulang dan jeda lebih dari empat menit, Kavanagh merevisi keputusannya. Ia menyadari adanya pelanggaran yang dilakukan Pablo terhadap kiper Arsenal, David Raya.
- Getty Images Sport
Keane menegaskan: "Tindakan West Ham benar-benar bodoh"
Dampak dari keputusan ini tak bisa diremehkan. Neville menegaskan: "Gelar pertama FC Arsenal dalam 22 tahun mungkin bergantung pada hal ini. Ini adalah salah satu momen di mana Arsenal mungkin merasa namanya sudah terukir di trofi." Faktanya, nasib The Gunners kini kembali berada di tangan mereka sendiri. Hanya dua kemenangan lagi yang memisahkan mereka dari gelar juara.
Sementara sebagian orang bermimpi meraih gelar, keputusan ini menjadi pukulan telak bagi West Ham dalam perjuangan menghindari degradasi. Kekalahan ke-18 musim ini berarti Nottingham Forest dan Leeds United sudah memastikan kelangsungan mereka di liga. Satu-satunya harapan The Hammers kini adalah menyalip Tottenham, yang masih memiliki satu pertandingan tersisa dengan keunggulan satu poin.
Pakar Roy Keane tidak menunjukkan belas kasihan kepada pihak yang kalah. "Satu-satunya yang bisa dikatakan: VAR akan memeriksa semuanya, jadi jangan sentuh kiper! Dan jangan sekali-kali melakukannya selama tiga atau empat detik," kata pria asal Irlandia itu dengan marah. Kesimpulannya: "Itu benar-benar tindakan bodoh dari West Ham. Seharusnya tidak melakukan pelanggaran yang begitu jelas, karena itu akan diperiksa."
Arteta bersikap akomodatif
Rekan-rekan Kean, Jamie Redknapp dan Ian Wright, juga menyebut keputusan tersebut sebagai keputusan yang "berani", namun "tak diragukan lagi tepat". Wright menganalisis: "Saya yakin David Raya akan dengan mudah menahan bola jika dia tidak terhalang. Dia ditarik di sana, lalu lengannya ikut terlibat."
Di ruang ganti, dua dunia emosi yang sangat bertolak belakang saling berhadapan setelah peluit akhir dibunyikan. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, yang di masa lalu sering berselisih dengan wasit, kali ini bersikap sangat bersahabat. "Saya pasti akan mengingat hari ini. Ini adalah rollercoaster emosi," akui pelatih asal Spanyol itu kepada Sky Sports. "Hari ini saya harus memberi selamat kepada mereka [wasit]. Dibutuhkan banyak keberanian dan keteguhan hati untuk tetap teguh."
Di sisi lain, pelatih West Ham Nuno Espirito Santo tampak kebingungan. "Kami semua marah," kata pelatih asal Portugal itu. Ia mengkritik ketidakkonsistenan dalam penafsiran aturan: "Bahkan wasit sendiri tidak tahu lagi apa yang dianggap pelanggaran dan apa yang tidak, hal ini menimbulkan keraguan."
- Getty Images Sport
Jadwal sisa Arsenal dan ManCity
Dengan 79 poin, Arsenal kini memuncaki klasemen. ManCity tertinggal lima poin dan masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit, namun akan menjamu Crystal Palace pada Rabu nanti.
Pada pekan ke-37, The Gunners akan menjamu FC Burnley di kandang pada hari Senin. Keesokan harinya, City harus bertandang ke AFC Bournemouth.
Pada pekan terakhir, yang akan digelar pada 24 Mei, Arsenal harus bertandang ke Crystal Palace. Manchester akan menjamu Aston Villa di kandang.
Liga Premier 2025/26: Klasemen dan Jadwal Sisa Pertandingan
FC Arsenal Manchester City 1. / 36 pertandingan / 79 poin / selisih gol +42 2. / 35 pertandingan / 74 poin / selisih gol +40 - Crystal Palace (K) FC Burnley (K) AFC Bournemouth (T) Crystal Palace (T) Aston Villa (K)