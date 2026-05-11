AFP
'Momen paling bersejarah dalam sejarah VAR' - Perdebatan sengit berkecamuk seputar gol West Ham yang dianulir dalam kekalahan telak dari Arsenal
Apa yang terjadi?
Pada menit kelima tambahan waktu, Callum Wilson dari West Ham berhasil mendorong bola melewati garis gawang untuk apa yang tampaknya menjadi gol penyama kedudukan. Declan Rice berusaha menghalau bola, namun jelas terlihat bahwa ia berada di belakang garis gawang. Wasit Chris Kavanagh langsung menunjuk untuk menandakan gol telah disahkan, yang memicu kekagetan dan ketidakpercayaan di kubu Arsenal. Hasil apa pun selain tiga poin dalam pertandingan ini akan memungkinkan Manchester City kembali ke persaingan perebutan gelar, saat The Gunners berusaha meraih gelar Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun.
Namun, asisten wasit video Darren England segera turun tangan, dan setelah 17 tayangan ulang dan penundaan selama empat menit, Kavanagh membatalkan keputusannya, dengan menyatakan bahwa Pablo telah melakukan pelanggaran terhadap kiper Arsenal, David Raya.
Roy Keane mengkritik habis-habisan West Ham yang 'sangat bodoh'
Pentingnya keputusan ini tak bisa diremehkan. Neville menegaskan hal itu saat mengulas insiden tersebut untuk Sky Sports: "Gelar pertama Arsenal dalam 22 tahun bisa bergantung pada ini. Ini adalah salah satu momen di mana Arsenal mungkin merasa nama mereka sudah terukir di trofi." Memang, nasib The Gunners kini sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri. Dua kemenangan lagi, dan trofi itu menjadi milik mereka.
Bagi West Ham, hasil ini merupakan pukulan telak dalam perjuangan mereka menghindari degradasi. Kekalahan ke-18 mereka musim ini berarti Nottingham Forest dan Leeds United sudah aman. Satu-satunya harapan The Hammers kini adalah menyalip Tottenham, yang memegang keunggulan satu poin dan masih memiliki satu pertandingan tersisa. Pertandingan itu akan berlangsung pada Senin malam, saat mereka menghadapi Leeds.
Roy Keane tidak menunjukkan simpati terhadap tim asuhan Nuno Espirito Santo: "Satu-satunya hal yang bisa Anda katakan adalah: VAR akan memeriksa segalanya, jadi jangan sentuh kiper! Dan jangan lakukan itu selama tiga atau empat detik," katanya. Kesimpulannya: "Itu benar-benar tindakan bodoh dari West Ham. Anda tidak boleh melakukan pelanggaran yang begitu jelas, karena itu akan ditinjau."
Arteta bersikap akomodatif
Rekan-rekan Kean, Jamie Redknapp dan Ian Wright, sepakat bahwa itu adalah keputusan yang "berani" namun "tak diragukan lagi tepat". Wright menjelaskan: "Saya rasa David Raya akan berhasil menahan bola jika dia tidak terhalang. Dia ditarik ke arah itu, lalu lengannya ikut bergerak."
Di lorong setelah peluit akhir, dua dunia emosional yang kontras saling berhadapan. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, yang sering berselisih dengan wasit di masa lalu, menggunakan nada yang tak biasa, yaitu nada yang akomodatif. "Saya pasti akan mengingat hari ini. Ini seperti rollercoaster emosional," kata pria asal Spanyol itu kepada Sky Sports. "Hari ini saya harus mengucapkan selamat kepada mereka (para wasit). Dibutuhkan banyak keberanian dan keteguhan hati untuk tetap pada pendirian."
Di sisi lain skala emosi, Nuno tampak kebingungan. "Kami semua kecewa," kata pelatih asal Portugal itu, sebelum mempertanyakan penerapan aturan yang tidak konsisten: "Bahkan wasit pun tidak lagi tahu apa yang merupakan pelanggaran dan apa yang bukan; hal itu menimbulkan keraguan."
Jadwal sisa pertandingan Arsenal & Manchester City
Arsenal memimpin klasemen dengan 79 poin, sementara Man City tertinggal lima poin namun masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit; mereka akan menjamu Crystal Palace pada Rabu.
Pada pekan ke-37, The Gunners menjamu Burnley, sementara City bertandang ke Bournemouth. Pertandingan terakhir Liga Premier musim ini, pada 24 Mei, akan mempertemukan Arsenal yang bertandang ke Crystal Palace dan City yang menjamu Aston Villa.