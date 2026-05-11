Pentingnya keputusan ini tak bisa diremehkan. Neville menegaskan hal itu saat mengulas insiden tersebut untuk Sky Sports: "Gelar pertama Arsenal dalam 22 tahun bisa bergantung pada ini. Ini adalah salah satu momen di mana Arsenal mungkin merasa nama mereka sudah terukir di trofi." Memang, nasib The Gunners kini sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri. Dua kemenangan lagi, dan trofi itu menjadi milik mereka.

Bagi West Ham, hasil ini merupakan pukulan telak dalam perjuangan mereka menghindari degradasi. Kekalahan ke-18 mereka musim ini berarti Nottingham Forest dan Leeds United sudah aman. Satu-satunya harapan The Hammers kini adalah menyalip Tottenham, yang memegang keunggulan satu poin dan masih memiliki satu pertandingan tersisa. Pertandingan itu akan berlangsung pada Senin malam, saat mereka menghadapi Leeds.

Roy Keane tidak menunjukkan simpati terhadap tim asuhan Nuno Espirito Santo: "Satu-satunya hal yang bisa Anda katakan adalah: VAR akan memeriksa segalanya, jadi jangan sentuh kiper! Dan jangan lakukan itu selama tiga atau empat detik," katanya. Kesimpulannya: "Itu benar-benar tindakan bodoh dari West Ham. Anda tidak boleh melakukan pelanggaran yang begitu jelas, karena itu akan ditinjau."