FC St. Pauli v FC Bayern München - Bundesliga
"Momen-momen seperti itu memang kurang": Mantan pemain tim nasional melihat Harry Kane dari Bayern München memiliki kelemahan besar dalam perebutan Ballon d'Or

Harry Kane dari FC Bayern München dilaporkan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam perebutan gelar Ballon d'Or tahun ini, menurut mantan pemain tim nasional Jerman Robert Huth.

Kane baru-baru ini disebut-sebut sebagai salah satu favorit untuk meraih penghargaan sebagai pemain sepak bola terbaik dunia berkat rekor golnya yang kembali luar biasa bersama FCB — antara lain oleh Peter Crouch. 



"Pemain lain seperti Lionel Messi atau Kylian Mbappe, dulu Cristiano Ronaldo, sering melakukan hal-hal luar biasa. Mereka menguasai bola di wilayah mereka sendiri, melewati lima lawan, melakukan gerakan nutmeg, dan melepaskan bola ke sudut atas gawang. Harry tidak benar-benar melakukan itu," kata Huth kepada Casino.org. "Dia memang tidak mencetak banyak gol yang 'menarik'," tambahnya. 

  • Pada dasarnya, Huth—yang menghabiskan seluruh karier profesionalnya di Inggris dan pernah bermain untuk klub-klub seperti Chelsea FC, Stoke City, dan Leicester City—sama sekali tidak memiliki keluhan terhadap Kane: "Saya sama sekali tidak mengkritiknya, saya pikir dia hebat," tegasnya. "Tapi momen-momen di mana orang berkata 'Wow!', itu kadang-kadang memang kurang." 

    Setelah 41 pertandingan resmi di semua kompetisi bersama FC Bayern München, Kane saat ini telah mencetak 49 gol dan lima assist. "Kedengarannya gila, karena saya benar-benar menghargai betapa bagusnya dia. Tapi gol-gol luar biasa dan tak terlupakan itu – dia tidak mencetaknya," kata Huth.

    Pada Rabu malam, Kane bersama Bayern akan menghadapi Real Madrid dalam leg kedua perempat final Liga Champions. Setelah kemenangan tandang 2-1 di leg pertama, FCB berada dalam posisi yang sangat baik; di semifinal yang mungkin terjadi, Paris Saint-Germain akan menjadi lawan berat berikutnya.

    Harry Kane di FC Bayern: Catatan statistiknya musim ini


    Permainan

    41

    Gol

    49

    Assist

    5


