"Momen-momen seperti itu memang kurang": Mantan pemain tim nasional melihat Harry Kane dari Bayern München memiliki kelemahan besar dalam perebutan Ballon d'Or

Pada dasarnya, Huth—yang menghabiskan seluruh karier profesionalnya di Inggris dan pernah bermain untuk klub-klub seperti Chelsea FC, Stoke City, dan Leicester City—sama sekali tidak memiliki keluhan terhadap Kane: "Saya sama sekali tidak mengkritiknya, saya pikir dia hebat," tegasnya. "Tapi momen-momen di mana orang berkata 'Wow!', itu kadang-kadang memang kurang."

Setelah 41 pertandingan resmi di semua kompetisi bersama FC Bayern München, Kane saat ini telah mencetak 49 gol dan lima assist. "Kedengarannya gila, karena saya benar-benar menghargai betapa bagusnya dia. Tapi gol-gol luar biasa dan tak terlupakan itu – dia tidak mencetaknya," kata Huth.

Pada Rabu malam, Kane bersama Bayern akan menghadapi Real Madrid dalam leg kedua perempat final Liga Champions. Setelah kemenangan tandang 2-1 di leg pertama, FCB berada dalam posisi yang sangat baik; di semifinal yang mungkin terjadi, Paris Saint-Germain akan menjadi lawan berat berikutnya.