Goal.com
Live
CROCKER FEATURE (04.15.2026)GOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Momen-momen penting Matt Crocker di Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat: Menunjuk Mauricio Pochettino dan Emma Hayes, serta merombak jalur pengembangan pemain

Analysis
USA
USA
FEATURES

GOAL menengok kembali apa yang ingin dicapai oleh direktur olahraga selama tiga tahun masa jabatannya di federasi

Pada akhirnya, Matt Crocker tidak akan berada di sana saat puncak dari semua ini. Ia direkrut pada tahun 2023 untuk, setidaknya sebagian, memimpin Tim Nasional Sepak Bola Putra AS menuju momen terbesar dalam sejarah tim tersebut. Kini, hanya beberapa minggu sebelum momen tersebut, mantan direktur olahraga itu akan hengkang. Arab Saudi, tuan rumah Piala Dunia mendatang, telah memanggilnya, dan Crocker sedang dalam perjalanan untuk membantu membangun negara lain yang sedang menuju era baru.

Namun, dengan kepergiannya, Crocker meninggalkan Asosiasi Sepak Bola AS dengan warisan yang relatif belum lengkap. Pelatih yang dia rekrut untuk memimpin USMNT belum melakukan apa yang diharapkan darinya. Fasilitas latihan yang dia perankan besar dalam pembangunannya belum dibuka secara resmi. Jalur pengembangan pemain yang sering dia bicarakan masih dalam tahap implementasi. Secara keseluruhan, sulit untuk menilai masa jabatan Crocker sebagai direktur olahraga U.S. Soccer karena kenyataannya, masih sangat sedikit yang bisa dinilai.

Namun, ada momen-momen besar. Tidak dapat disangkal ambisi yang ditunjukkan oleh pria asal Wales ini selama berada di AS, dan ambisi tersebut tentu saja telah menguntungkan baik USMNT maupun Tim Nasional Wanita AS. Pertanyaannya kini adalah apakah ambisi tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang konkret, terutama dengan Crocker yang pergi sebelum benar-benar menyelesaikan semuanya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, GOAL meninjau kembali momen-momen terbesar selama masa jabatan Crocker dan apa artinya saat ia meninggalkan Asosiasi Sepak Bola AS...

  • United States Introduce Gregg BerhalterGetty Images Sport

    Penunjukan Berhalter

    Ini adalah agenda pertama, dan hal ini memang sudah diprediksi sejak lama. Crocker direkrut pada April 2023. Pada bulan Juni tahun yang sama, ia mengumumkan pelatih kepala baru Timnas AS, yang ternyata adalah pelatih lama.

    Menurut Crocker dan U.S. Soccer, proses pencariannya sangat ketat. Ada proses pencarian di seluruh dunia yang mencakup beberapa putaran wawancara, data yang luas, dan beberapa tes untuk menentukan kompetensi dan kesesuaian. Mungkin juga ada, jika pria itu sendiri dapat dipercaya, janji yang dilanggar kepada Jesse Marsch, yang masih kesal dengan bagaimana proses perekrutan itu berlangsung.

    Namun, pada akhirnya, proses tersebut memilih Berhalter, yang akan diberi kesempatan kedua setelah membangun ikatan yang erat dengan para pemain utama USMNT selama periode pertamanya.

    “Ketika saya memulai pencarian ini, fokus saya adalah menemukan seseorang dengan visi yang tepat untuk membawa program ini ke level baru pada 2026,” kata Crocker saat itu. “Gregg memiliki visi tersebut, serta pengalaman dan pola pikir yang berkembang di dalam dan di luar lapangan untuk membawa tim ini maju.

    “Menunjuk pelatih kepala yang tepat untuk tim nasional adalah keputusan krusial yang mencerminkan identitas U.S. Soccer dan meletakkan fondasi untuk mengembangkan sepak bola di seluruh negeri dalam beberapa tahun ke depan. Saya yakin Gregg adalah orang yang tepat untuk tugas ini dan menantikan kerja sama dengannya.”

    Kemitraan itu berlangsung sedikit lebih dari setahun sebelum tersingkirnya USMNT dari Copa America mengakhiri masa jabatan Berhalter dan membuat tim ini harus mencari identitas baru hanya dua tahun menjelang Piala Dunia.

  • Emma Hayes USWNTGetty Images

    Mendatangkan Hayes

    Meskipun perekrutan Berhalter tidak berjalan sesuai rencana, perekrutan pelatih kedua Crocker benar-benar sempurna.

    Tidak berlebihan jika dikatakan betapa hebatnya Emma Hayes bagi sepak bola Amerika. Dia segera memulihkan kepercayaan pada tim USWNT yang sempat terpuruk. Dia telah menunjukkan kepribadian dan selera humor yang tepat untuk menjadi duta sepak bola yang luar biasa. Yang terpenting, dia telah meraih kemenangan, dan kemenangan itu dimulai segera dengan medali emas Olimpiade.

    Menjelang Olimpiade, USWNT sedang terpuruk akibat tersingkir dini dari Piala Dunia. Mereka tidak lagi terpuruk. Crocker mengidentifikasi Hayes sebagai sosok yang bukan hanya memiliki kecerdasan sepak bola yang brilian, tetapi juga seorang pembangun: pembangun tim, pemain, dan yang paling penting, hubungan yang membuat tim dan pemain tersebut menjadi lebih baik.

    “Setelah daftar calon dipersempit, kami memiliki sekelompok pelatih dan pemimpin yang luar biasa untuk dipertimbangkan, tetapi kami sangat yakin bahwa Emma adalah orang dan pelatih terbaik untuk membawa Tim Nasional Wanita AS ke depan,” kata Crocker saat Hayes direkrut pada musim gugur 2023.

    “Semangatnya terhadap permainan, kecerdasan taktisnya, kemampuannya untuk memotivasi pemain dan staf, dedikasinya untuk terus berkembang sebagai pelatih, serta kualitasnya sebagai pribadi semuanya sangat mengesankan. Dia memiliki apresiasi yang besar terhadap warisan program ini dan siap menghadapi tantangan besar di depan.”

    Tantangan masih ada, tetapi tak dapat disangkal bahwa Hayes adalah orang yang tepat untuk menghadapinya. Kini, dua setengah tahun setelah pengumuman tersebut, jelas bahwa Crocker dan U.S. Soccer tidak bisa membuat keputusan perekrutan yang lebih baik.

  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    Pembukaan fasilitas pelatihan

    Tak sedikit orang yang turut andil dalam pembangunan Arthur M. Blank National Training Center yang baru. Dalam tur bersama media baru-baru ini, pejabat U.S. Soccer memperkirakan sekitar 1.600 orang terlibat, mulai dari pekerja konstruksi dan ahli rumput hingga legenda tim nasional, dan tentu saja, seorang direktur olahraga.

    Crocker memberikan banyak masukan untuk fasilitas pelatihan baru ini, yang rencananya akan dibuka pada bulan Mei. Dia memainkan peran penting dalam membentuk tampilan dan nuansa tempat tersebut. Crocker dan anggota U.S. Soccer lainnya mengunjungi berbagai fasilitas elit di seluruh dunia untuk mencari inspirasi, yang kemudian mengarahkan mereka untuk membangun fasilitas sendiri yang menyatukan semua tim nasional U.S. Soccer di bawah satu atap.

    Crocker merangkum pola pikir tersebut dalam satu kutipan: "Bagaimana cara memastikan bahwa setiap menit adalah kelas master?"

    Butuh kerja sama banyak pihak untuk menyelenggarakan kelas master, tetapi peran Crocker dalam kerja sama tersebut tidak dapat diabaikan. Ia tidak akan ada di sana untuk menikmati hasilnya, tetapi ada banyak detail di sekitar pusat pelatihan yang akan ada setidaknya sebagian karena visinya.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    Cara Amerika

    Secara realistis, ada batasan dalam hal yang dapat dilakukan seorang direktur olahraga di tingkat internasional. Tidak seperti di tingkat klub, direktur olahraga tidak dapat merekrut pemain atau membangun kembali struktur sebuah tim. Secara umum, apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan, yang berarti bahwa tugas direktur olahraga adalah mengubah apa yang Anda lihat sebelum hal itu benar-benar terwujud melalui jalur pembinaan pemain muda.

    Akibatnya, pengembangan pemain menjadi bagian krusial dari deskripsi pekerjaan Crocker saat ia berupaya memperkuat jalur dari tim muda hingga tim senior. Sementara para pelatihnya fokus pada hasil, Crocker terutama berfokus pada masa depan dan bagaimana membangunnya secara terpadu yang mengarah pada tim nasional yang lebih kuat dan sepak bola yang lebih baik secara umum.

    Munculah "The U.S. Way", visi berkelanjutan U.S. Soccer untuk membangun masa depan. Visi ini mencakup perbaikan di tiga level: jalur pengembangan, infrastruktur, dan pengembangan pemain. Crocker berperan penting dalam mengembangkan ketiga bidang tersebut. Visi kamp identifikasi bakatnya secara drastis meningkatkan kualitas pemain di tim nasional muda dan proses pemantauan. Pendidikan pelatih menjadi prioritas yang lebih besar. Hubungan terjalin antara federasi dan pemangku kepentingan lain di seluruh dunia sepak bola Amerika. Hubungan tersebut hampir pasti akan berlanjut, tetapi fokus utama masa jabatan Crocker adalah memastikan hubungan tersebut dibangun untuk membentuk jalur menuju masa depan yang lebih terpadu.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    Kedatangan Pochettino

    Benar atau salah, hal inilah yang paling akan menjadi bahan penilaian terhadap Crocker. Mungkin hal ini tidak adil, mengingat semua hal yang disebutkan di atas, tetapi ketika program ini menjadi tuan rumah Piala Dunia, memilih pelatih yang akan memimpin tim ke ajang tersebut merupakan hal yang sangat penting.

    Itulah mengapa Crocker harus melakukannya dua kali. Berhalter bukanlah orang yang tepat untuk posisi tersebut setelah Copa America, sehingga Crocker beralih ke Pochettino, salah satu nama terbesar di dunia kepelatihan. Itu adalah perubahan besar, yang tampaknya tak terbayangkan bahkan menjelang keputusan tersebut, tetapi U.S. Soccer mendapatkan orang yang mereka inginkan, dan mereka mendapatkannya setidaknya sebagian berkat kerja keras yang dilakukan Crocker. Secara tampilan, ini adalah perekrutan yang fantastis, yang menunjukkan ambisi nyata dari Crocker dan U.S. Soccer. Dari segi hasil, semuanya masih harus dilihat.

    Itulah mengapa reputasi semua orang dipertaruhkan. Meskipun ada alasan nyata untuk menatap masa depan, begitu banyak hal yang menentukan posisi program ini saat ini bergantung pada kemenangan di sini dan sekarang. Kegagalan untuk melakukannya akan menghambat kemajuan. Namun, performa yang baik akan mempersiapkan sepak bola Amerika untuk era baru, yang mungkin dapat mencapai banyak pencapaian yang dibicarakan Crocker selama masa jabatannya.

    Namun, untuk saat ini, kita harus menunggu untuk menilai perekrutan Pochettino. Crocker, bagaimanapun, akan menjadi bagian dari penilaian tersebut, meskipun ia tidak akan berada di sana untuk melihatnya sampai akhir.

Friendlies
USA crest
USA
USA
Japan crest
Japan
JPN