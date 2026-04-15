Momen-momen penting Matt Crocker di Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat: Menunjuk Mauricio Pochettino dan Emma Hayes, serta merombak jalur pengembangan pemain

Pada akhirnya, Matt Crocker tidak akan berada di sana saat puncak dari semua ini. Ia direkrut pada tahun 2023 untuk, setidaknya sebagian, memimpin Tim Nasional Sepak Bola Putra AS menuju momen terbesar dalam sejarah tim tersebut. Kini, hanya beberapa minggu sebelum momen tersebut, mantan direktur olahraga itu akan hengkang. Arab Saudi, tuan rumah Piala Dunia mendatang, telah memanggilnya, dan Crocker sedang dalam perjalanan untuk membantu membangun negara lain yang sedang menuju era baru.

Namun, dengan kepergiannya, Crocker meninggalkan Asosiasi Sepak Bola AS dengan warisan yang relatif belum lengkap. Pelatih yang dia rekrut untuk memimpin USMNT belum melakukan apa yang diharapkan darinya. Fasilitas latihan yang dia perankan besar dalam pembangunannya belum dibuka secara resmi. Jalur pengembangan pemain yang sering dia bicarakan masih dalam tahap implementasi. Secara keseluruhan, sulit untuk menilai masa jabatan Crocker sebagai direktur olahraga U.S. Soccer karena kenyataannya, masih sangat sedikit yang bisa dinilai.

Namun, ada momen-momen besar. Tidak dapat disangkal ambisi yang ditunjukkan oleh pria asal Wales ini selama berada di AS, dan ambisi tersebut tentu saja telah menguntungkan baik USMNT maupun Tim Nasional Wanita AS. Pertanyaannya kini adalah apakah ambisi tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang konkret, terutama dengan Crocker yang pergi sebelum benar-benar menyelesaikan semuanya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, GOAL meninjau kembali momen-momen terbesar selama masa jabatan Crocker dan apa artinya saat ia meninggalkan Asosiasi Sepak Bola AS...