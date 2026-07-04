Momen mengejutkan seputar transfer bernilai jutaan dari FC Bayern! Bintang Piala Dunia Ismael Saibari harus ditarik keluar karena cedera saat membela Maroko - apakah ia akan absen dalam waktu lama?

Setelah sekitar seperempat jam, Saibari tampaknya mengalami masalah otot yang diduga terjadi tanpa adanya kontak dengan lawan. Pemain penyerang tersebut terus-menerus memegang bagian belakang paha belakangnya dan akhirnya tidak dapat melanjutkan pertandingan di pertengahan babak pertama.

Sebelum diganti pada menit ke-22, Saibari sempat menerima perawatan singkat di lapangan; saat itu ia tampak lesu dan menutupi wajahnya dengan jersey-nya. Hal ini mungkin menjadi indikasi bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut khawatir mengalami cedera yang lebih serius dan mungkin tidak dapat bermain lagi jika Maroko lolos ke babak selanjutnya dalam turnamen ini. Tentu saja, diagnosis pasti masih belum diketahui dan diperkirakan akan diumumkan beberapa jam setelah pertandingan berakhir.

Hingga saat ini, Saibari termasuk salah satu pemain Maroko terpenting di Piala Dunia di Amerika Utara, dan menjadi andalan di lini depan. Dalam lima penampilannya, pemain baru Bayern ini telah mencetak tiga gol, termasuk saat mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Brasil, juara dunia terbanyak, pada pertandingan pembuka.



