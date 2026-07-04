Ismael Saibari, yang baru-baru ini secara resmi dikonfirmasi telah bergabung dengan klub juara terbanyak Jerman, terpaksa ditarik keluar karena cedera pada pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Maroko melawan Kanada, Sabtu dini hari.
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Momen mengejutkan seputar transfer bernilai jutaan dari FC Bayern! Bintang Piala Dunia Ismael Saibari harus ditarik keluar karena cedera saat membela Maroko - apakah ia akan absen dalam waktu lama?
Setelah sekitar seperempat jam, Saibari tampaknya mengalami masalah otot yang diduga terjadi tanpa adanya kontak dengan lawan. Pemain penyerang tersebut terus-menerus memegang bagian belakang paha belakangnya dan akhirnya tidak dapat melanjutkan pertandingan di pertengahan babak pertama.
Sebelum diganti pada menit ke-22, Saibari sempat menerima perawatan singkat di lapangan; saat itu ia tampak lesu dan menutupi wajahnya dengan jersey-nya. Hal ini mungkin menjadi indikasi bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut khawatir mengalami cedera yang lebih serius dan mungkin tidak dapat bermain lagi jika Maroko lolos ke babak selanjutnya dalam turnamen ini. Tentu saja, diagnosis pasti masih belum diketahui dan diperkirakan akan diumumkan beberapa jam setelah pertandingan berakhir.
Hingga saat ini, Saibari termasuk salah satu pemain Maroko terpenting di Piala Dunia di Amerika Utara, dan menjadi andalan di lini depan. Dalam lima penampilannya, pemain baru Bayern ini telah mencetak tiga gol, termasuk saat mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Brasil, juara dunia terbanyak, pada pertandingan pembuka.
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FC Bayern mengeluarkan lebih dari 50 juta euro untuk Ismael Saibari
Di Säbener Straße pun, pergantian Saibari kemungkinan besar akan menimbulkan kekhawatiran. Baru pada hari Rabu lalu, Bayern secara resmi mengumumkan transfer pemain timnas Maroko tersebut, yang sebenarnya sudah lama direncanakan. Biaya transfer yang dibayarkan kepada PSV Eindhoven, termasuk pembayaran bonus, diperkirakan sedikit di bawah 55 juta euro; Saibari telah menandatangani kontrak lima tahun di Munich hingga tahun 2031.
Bintang Piala Dunia ini bisa dimainkan secara fleksibel di lini serang. Dia bisa menjadi cadangan bagi penyerang andalan FCB, Harry Kane, di posisi nomor sembilan, tetapi juga memberikan opsi tambahan berkualitas tinggi di posisi nomor sepuluh dan kedua sayap.
"Kami sangat senang bisa mendatangkan Ismael Saibari, salah satu pemain serang paling menjanjikan di Piala Dunia ini, ke FC Bayern," tegas Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl. "Transfer seperti ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan hasil dari kerja yang visioner: Yang menjadi kunci adalah kami telah mengincar dia sejak dini, karena kami menyadari kemampuan Ismael dan sejak awal dapat menunjukkan prospek yang konkret baginya di klub kami."
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