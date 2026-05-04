Momen menegangkan bagi Jesse Derry saat pemain muda Chelsea itu harus dilarikan dengan tandu dalam debutnya di Liga Premier setelah terjadi benturan kepala yang keras dengan Zach Abbott

Sore yang seharusnya menjadi momen bersejarah bagi Jesse Derry berubah menjadi mimpi buruk hanya beberapa menit setelah pertandingan melawan Nottingham Forest dimulai. Mendapat kesempatan debut penuh yang mengejutkan di Liga Premier dari manajer sementara Calum McFarlane, lulusan akademi Cobham ini dimasukkan ke dalam starting XI untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh duo pemain yang cedera, Alejandro Garnacho dan Pedro Neto.

Pemain muda ini harus mendapatkan bantuan oksigen setelah terjadi benturan kepala yang mengerikan dengan bek Nottingham Forest, Zach Abbott. Saat Derry berusaha mengontrol bola yang memantul dengan tidak menentu, ia justru mengarahkannya ke udara. Abbott kemudian melompat ke depan untuk memperebutkan bola, tetapi alih-alih menyentuh bola, ia justru menghantam sisi kepala pemain muda The Blues tersebut, sehingga kedua pemain tergeletak di lapangan.