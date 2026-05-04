AFP
Diterjemahkan oleh
Momen menegangkan bagi Jesse Derry saat pemain muda Chelsea itu harus dilarikan dengan tandu dalam debutnya di Liga Premier setelah terjadi benturan kepala yang keras dengan Zach Abbott
Penampilan debut penuh Derry berakhir tragis
Sore yang seharusnya menjadi momen bersejarah bagi Jesse Derry berubah menjadi mimpi buruk hanya beberapa menit setelah pertandingan melawan Nottingham Forest dimulai. Mendapat kesempatan debut penuh yang mengejutkan di Liga Premier dari manajer sementara Calum McFarlane, lulusan akademi Cobham ini dimasukkan ke dalam starting XI untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh duo pemain yang cedera, Alejandro Garnacho dan Pedro Neto.
Pemain muda ini harus mendapatkan bantuan oksigen setelah terjadi benturan kepala yang mengerikan dengan bek Nottingham Forest, Zach Abbott. Saat Derry berusaha mengontrol bola yang memantul dengan tidak menentu, ia justru mengarahkannya ke udara. Abbott kemudian melompat ke depan untuk memperebutkan bola, tetapi alih-alih menyentuh bola, ia justru menghantam sisi kepala pemain muda The Blues tersebut, sehingga kedua pemain tergeletak di lapangan.
- Getty Images Sport
Stamford Bridge hening sejenak untuk penghormatan
Meskipun Abbott berhasil bangkit kembali, Derry tetap terbaring di lapangan. Pertandingan dihentikan selama lebih dari sepuluh menit sementara tim medis di Stamford Bridge memberikan oksigen dan merawatnya di lapangan. Keseriusan insiden tersebut langsung terlihat jelas, dengan beberapa pemain tampak terguncang.
Derry sebelumnya berhasil membuat Chelsea mendapat penalti dalam insiden tersebut, namun rekan-rekannya lebih khawatir dengan kondisinya dan meminta pertandingan dihentikan. Saat ia dibawa keluar dengan tandu, baik pendukung Chelsea maupun Forest berdiri untuk memberi tepuk tangan sebagai bentuk dukungan.
Palmer gagal memanfaatkan tendangan penalti
Setelah penundaan sekitar sepuluh menit saat Derry mendapat perawatan, Cole Palmer maju untuk mengambil tendangan penalti tersebut. Meskipun biasanya dapat diandalkan dari titik penalti, pemain internasional Inggris itu gagal mencetak gol, karena Matz Sels berhasil menebak arah tendangan dan melakukan penyelamatan gemilang.
Palmer sempat terlihat akan memanfaatkan bola pantul, tetapi Sels bereaksi cepat untuk menggagalkan peluang tersebut. Itu adalah peluang krusial yang gagal dimanfaatkan Chelsea di momen yang tegang.
- Getty Images Sport
Blues menghadapi perjuangan berat untuk lolos ke kompetisi Eropa
Cedera yang dialami Derry menjadi puncak hari yang sulit bagi McFarlane, yang timnya tertinggal 3-1. Kekalahan ini membuat tim asal London Barat itu terpuruk di peringkat kesembilan, hanya terpaut tiga poin dari Newcastle United di peringkat ke-13.
Sebelum pertandingan, harapan Chelsea untuk lolos ke Liga Champions musim depan bergantung pada hasil-hasil lain yang menguntungkan mereka. Dengan peluang masuk lima besar kini praktis sirna, klub harus menargetkan posisi keenam dan berharap Aston Villa memenangkan Liga Europa sekaligus finis di lima besar untuk memastikan lolos ke Liga Champions.