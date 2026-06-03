Madame Tussauds
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'Momen membanggakan' - Harry Kane berpose bersama patung lilinnya di Madame Tussauds saat striker Inggris itu mendapat penghormatan menjelang Piala Dunia
Bayangan cermin bagi kapten timnas Inggris
Kane kini secara resmi bergabung dalam jajaran para atlet elit di Madame Tussauds London, dengan striker timnas Inggris itu mengaku merasa "aneh" saat melihat replika dirinya yang sangat mirip aslinya untuk pertama kalinya. Saat ini berada di Miami, bintang Bayern Munich tersebut bekerja sama erat dengan para seniman di sana untuk memastikan setiap detail patungnya sempurna, mulai dari seragam timnas Inggris hingga sepatu bola favoritnya.
Merenungkan pengalaman yang terasa tidak nyata ini, Kane berkata: "Merupakan suatu kehormatan besar menerima telepon dari Madame Tussauds. Ini adalah salah satu hal yang tidak pernah Anda duga akan terjadi. London adalah tempat yang istimewa bagi saya, dan saya telah tinggal di sini hampir sepanjang hidup saya, jadi ini adalah kota yang sempurna untuk memiliki patung pertama saya – rasanya seperti momen yang benar-benar melengkapi lingkaran hidup saya."
- Getty Images Sport
Perhatian terhadap detail dan kebanggaan keluarga
Patung lilin tersebut menggambarkan Kane dalam pose klasik dengan kaki bertumpu pada bola sepak, namun justru detail-detail kecil itulah yang benar-benar membuat pencetak gol terbanyak sepanjang masa Timnas Inggris terkesan. Para seniman bahkan menyertakan plester di jari manisnya, yang ia cium sebagai bagian dari selebrasi golnya. Detailnya begitu presisi hingga Kane berkomentar: "Melihat hasil akhirnya adalah momen yang istimewa; matanya begitu realistis, dan mereka bahkan mengingat plester di jari manis saya yang saya cium untuk merayakan saat mencetak gol – rasanya seperti melihat ke cermin!"
Acara peresmian ini menjadi acara keluarga, dengan Kane didampingi istrinya, Kate, dan keempat anaknya untuk menyaksikan penghormatan tersebut. "Istri saya, Kate, dan keempat anak saya datang ke acara peresmian, dan itu adalah momen yang membanggakan bagi kami semua," tambah sang striker.
Akar inspirasi di London
Patung tersebut akan ditempatkan secara permanen di kota asal Kane, London, sebagai pengingat akan akar-akarnya. Dalam sebuah gestur yang mengharukan, para pemain muda dari Ridgeway Rovers—klub yang berbasis di Walthamstow tempat Kane memulai perjalanan sepak bolanya—diberikan kesempatan eksklusif untuk melihat patung lilin tersebut lebih dulu. Kane berharap pameran ini dapat menjadi sumber motivasi bagi generasi talenta muda yang sedang meniti karier.
Membahas dampak yang ia harapkan dari patung tersebut, Kane menyatakan: "Saya tidak sabar menunggu para penggemar muda berpose di samping patung saya di London, dan saya berharap melihat ini akan menginspirasi anak-anak untuk terus bekerja keras, percaya pada diri sendiri, dan menikmati setiap momen dalam perjalanan mereka."
Bergabung dalam jajaran legenda olahraga
Patung lilin Kane akan ditempatkan di zona Culture Capital di Madame Tussauds, bergabung dengan ikon-ikon lain seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Mary Earps, Sir Lewis Hamilton, Anthony Joshua, dan Kylian Mbappe. Steve Blackburn, manajer umum Madame Tussauds London, menyoroti pentingnya kehadiran kapten timnas Inggris ini menjelang Piala Dunia: "Harry Kane adalah salah satu tokoh terpenting dalam dunia olahraga global, baik di dalam maupun di luar lapangan, jadi kami tahu kami harus membawa patung pertamanya ke London mulai Jumat, 5 Juni, menjelang Piala Dunia FIFA."
"Tim studio kami sangat senang bekerja sama dengan Harry karena mereka memiliki obsesi yang sama terhadap detail dan hasil akhir yang sempurna, dan sungguh menyenangkan melihat reaksinya."Madame Tussauds