'Momen membanggakan' - Harry Kane berpose bersama patung lilinnya di Madame Tussauds saat striker Inggris itu mendapat penghormatan menjelang Piala Dunia

Kane kini secara resmi bergabung dalam jajaran para atlet elit di Madame Tussauds London, dengan striker timnas Inggris itu mengaku merasa "aneh" saat melihat replika dirinya yang sangat mirip aslinya untuk pertama kalinya. Saat ini berada di Miami, bintang Bayern Munich tersebut bekerja sama erat dengan para seniman di sana untuk memastikan setiap detail patungnya sempurna, mulai dari seragam timnas Inggris hingga sepatu bola favoritnya.

Merenungkan pengalaman yang terasa tidak nyata ini, Kane berkata: "Merupakan suatu kehormatan besar menerima telepon dari Madame Tussauds. Ini adalah salah satu hal yang tidak pernah Anda duga akan terjadi. London adalah tempat yang istimewa bagi saya, dan saya telah tinggal di sini hampir sepanjang hidup saya, jadi ini adalah kota yang sempurna untuk memiliki patung pertama saya – rasanya seperti momen yang benar-benar melengkapi lingkaran hidup saya."