Derbi Manchester jarang berlangsung tenang, tetapi edisi terbaru di Old Trafford langsung memanas pada awal laga hari Minggu ketika Foden diganjar kartu merah langsung. Insiden itu terjadi pada menit ke-22 pertandingan, pemecatan tersebut terjadi setelah adu mulut tegang dengan kapten Manchester United Fernandes, yang tampak berhasil memancing emosi lulusan akademi City tersebut dalam perebutan bola yang sebenarnya biasa saja.

Fernandes awalnya menjatuhkan Foden di dekat garis tepi lapangan, sebuah duel fisik yang jelas tidak diterima dengan baik oleh playmaker England itu. Saat Foden berusaha bangkit, ia tampak kehilangan kendali dan melayangkan serangan ke gelandang Portugal tersebut. Foden terlihat menendang ke arah Fernandes, yang langsung terjatuh sambil meringis kesakitan.

Wasit berada dalam posisi yang tepat untuk menyaksikan aksi balasan itu dan tanpa ragu merogoh saku belakangnya, menegaskan bahwa tim tamu harus bermain dengan 10 orang setelah Phil Foden mendapat kartu merah.



