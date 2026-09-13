Getty Images Sport
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Momen kegilaan! Phil Foden mendapat kartu MERAH setelah menendang Bruno Fernandes dalam duel derbi Manchester yang eksplosif
Foden dikartu merah di Old Trafford
Derbi Manchester jarang berlangsung tenang, tetapi edisi terbaru di Old Trafford langsung memanas pada awal laga hari Minggu ketika Foden diganjar kartu merah langsung. Insiden itu terjadi pada menit ke-22 pertandingan, pemecatan tersebut terjadi setelah adu mulut tegang dengan kapten Manchester United Fernandes, yang tampak berhasil memancing emosi lulusan akademi City tersebut dalam perebutan bola yang sebenarnya biasa saja.
Fernandes awalnya menjatuhkan Foden di dekat garis tepi lapangan, sebuah duel fisik yang jelas tidak diterima dengan baik oleh playmaker England itu. Saat Foden berusaha bangkit, ia tampak kehilangan kendali dan melayangkan serangan ke gelandang Portugal tersebut. Foden terlihat menendang ke arah Fernandes, yang langsung terjatuh sambil meringis kesakitan.
Wasit berada dalam posisi yang tepat untuk menyaksikan aksi balasan itu dan tanpa ragu merogoh saku belakangnya, menegaskan bahwa tim tamu harus bermain dengan 10 orang setelah Phil Foden mendapat kartu merah.
- Getty Images Sport
Kartu merah yang langka dalam sejarah derby
Momen hilang akal Foden bukan hanya mengganggu rencana taktis Maresca untuk laga sore ini, tetapi juga membuatnya masuk buku sejarah karena alasan yang salah. Keluarnya sang gelandang menjadi anomali statistik di era modern dalam rivalitas lokal yang sengit ini.
Menurut Opta, bintang England itu menjadi pemain Manchester City kedua yang mendapat kartu merah saat melawan Manchester United di Premier League. Ia mengikuti jejak mantan striker Italia Bernardo Corradi, yang terakhir kali menjadi pemain City yang diusir wasit dalam derby liga pada 2006.
Pusing taktis bagi Maresca
Kartu merah itu memaksa Maresca segera memikirkan ulang strateginya saat timnya berusaha mengatasi kekurangan jumlah pemain melawan skuad United yang sedang tampil terinspirasi. Foden sebelumnya diharapkan menjadi pusat kreativitas bagi tim tamu, tetapi absennya dia meninggalkan lubang besar di sepertiga akhir lapangan. Staf pelatih City terlihat terlibat dalam diskusi serius di tepi lapangan sesaat setelah kartu merah tersebut.
Dengan hampir 70 menit masih tersisa untuk dimainkan saat insiden itu terjadi, pertarungan taktik kini sepenuhnya beralih memihak anak asuh Michael Carrick. City sekarang kemungkinan harus mengadopsi formasi yang lebih konservatif, mengorbankan sebagian kelancaran serangan yang biasa mereka tampilkan demi memastikan mereka tetap rapat di area tengah lapangan.
- Getty Images Sport
Fernandes terlibat dalam kontroversi
Seperti yang kerap terjadi dalam laga bertekanan tinggi, Fernandes kembali menjadi pusat sorotan dari momen paling ramai dibicarakan dalam pertandingan. Meski Foden yang dihukum atas aksi balasannya, fans United akan puas melihat bagaimana kapten mereka berhasil mengganggu ritme sumber kreativitas paling berbahaya milik City. Peran pemain internasional Portugal itu dalam provokasi tersebut tanpa diragukan lagi akan menjadi bahan perdebatan para pundit.
Bagi Foden, dampaknya bisa melampaui pertandingan ini saja, dengan skorsing standar tiga pertandingan untuk tindakan kekerasan kemungkinan besar akan menyusul. Itu akan membuatnya absen dalam laga-laga penting yang akan datang saat City melanjutkan perburuan trofi.
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