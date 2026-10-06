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'Momen itu telah tiba' - Lionel Messi sampaikan salam perpisahan emosional saat legenda Argentina bersiap untuk penampilan terakhir
Perpisahan emosional untuk para pendukung setia Argentina
Lanskap sepakbola internasional bersiap mengalami perubahan besar saat Lionel Messi bersiap menutup karier luar biasanya bersama Argentina. Menjelang laga ekshibisi terakhir melawan Benin di Buenos Aires, ikon berusia 39 tahun itu menggunakan media sosial dan saluran resmi untuk menyampaikan pesan kepada sebuah bangsa yang telah memujanya selama lebih dari dua dekade.
Bintang Inter Miami itu mengungkapkan rasa tuntas dan penutupan, seraya mengakui bahwa waktunya mewakili juara dunia yang sedang bertahan telah mencapai akhir yang alami di stadion Monumental yang bersejarah.
Penyerang veteran itu memilih kata-katanya dengan hati-hati untuk mencerminkan kedalaman hubungannya dengan publik Argentina. "Saatnya telah tiba. Saya pergi dengan tenang, saya telah memberikan segalanya. Jersey ini adalah mimpi saya, kebanggaan saya, dan hidup saya," ujar Messi dalam sebuah pesan kepada para penggemarnya oleh Adidas Football. Ia melanjutkan dengan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan tak tergoyahkan yang ia terima sepanjang perjalanannya: "Terima kasih telah sangat mencintai saya. Saya akan selalu membawa kalian bersama saya."
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Akhir era keemasan Messi
Kepergian Messi menandai akhir dari mungkin era paling termasyhur dalam sejarah negara Amerika Selatan itu. Setelah bertahun-tahun mengalami kekecewaan dan nyaris berhasil, playmaker bertubuh mungil itu akhirnya mengukuhkan warisannya dengan mengangkat trofi Copa America pada 2021, 2024, dan Piala Dunia FIFA pada 2022.
Saat ia bersiap untuk satu kali terakhir melangkah keluar dari lorong pemain dengan seragam garis-garis biru dan putih yang ikonik, besarnya momen itu terasa begitu mendalam bagi para penggemar di seluruh dunia. Pertandingan ini diperkirakan akan habis terjual, menjadi perayaan besar bagi seorang pemain yang telah mendefinisikan ulang olahraga ini.
Scaloni memberikan penghormatan kepada warisan yang tak tergantikan
Pelatih Argentina Lionel Scaloni, yang menangani periode paling sukses dalam karier internasional Messi, tak segan melontarkan pujian untuk sang kapten yang akan pergi. Scaloni menekankan bahwa meski tim pada akhirnya harus melangkah maju, kekosongan yang ditinggalkan oleh nomor 10 itu mustahil diisi oleh satu pemain saja.
Berbicara kepada pers mengenai beban emosional laga melawan Benin, Scaloni mengenang seperti apa rasanya bekerja bersama sosok terbaik sepanjang masa. "Messi meninggalkan sesuatu yang tak tertandingi," jelas sang pelatih. "Kami harus terus bermain, tetapi perasaan memiliki dia di lapangan itu unik. Saya belum pernah melihat orang lain menyampaikan apa yang dia lakukan di lapangan sepakbola, dan itulah yang akan kami rindukan. Kini hanya nostalgia yang tersisa karena dia tidak akan ada di sana. Dia adalah teladan yang luar biasa."
- Getty Images Sport
Dominasi statistik dan karier yang memecahkan rekor
Angka-angka di balik karier internasional Messi sama mencengangkannya dengan penampilannya di lapangan. Menurut Asosiasi Sepakbola Argentina, penyerang itu telah mencatatkan 207 penampilan senior jelang laga perpisahannya, dengan torehan rekor 125 gol untuk negaranya. Duel melawan Benin akan menjadi caps ke-208 miliknya, memperpanjang posisinya sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Argentina.
Rekor golnya juga sama sulit disentuh, membuatnya jauh melampaui legenda-legenda sebelumnya seperti Gabriel Batistuta dan Diego Maradona dalam daftar sepanjang masa. Di luar gol-golnya, ia menghadirkan percikan kreativitas yang mendorong tim melewati sejumlah turnamen besar selama tiga dekade yang berbeda.
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