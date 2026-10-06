Lanskap sepakbola internasional bersiap mengalami perubahan besar saat Lionel Messi bersiap menutup karier luar biasanya bersama Argentina. Menjelang laga ekshibisi terakhir melawan Benin di Buenos Aires, ikon berusia 39 tahun itu menggunakan media sosial dan saluran resmi untuk menyampaikan pesan kepada sebuah bangsa yang telah memujanya selama lebih dari dua dekade.

Bintang Inter Miami itu mengungkapkan rasa tuntas dan penutupan, seraya mengakui bahwa waktunya mewakili juara dunia yang sedang bertahan telah mencapai akhir yang alami di stadion Monumental yang bersejarah.

Penyerang veteran itu memilih kata-katanya dengan hati-hati untuk mencerminkan kedalaman hubungannya dengan publik Argentina. "Saatnya telah tiba. Saya pergi dengan tenang, saya telah memberikan segalanya. Jersey ini adalah mimpi saya, kebanggaan saya, dan hidup saya," ujar Messi dalam sebuah pesan kepada para penggemarnya oleh Adidas Football. Ia melanjutkan dengan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan tak tergoyahkan yang ia terima sepanjang perjalanannya: "Terima kasih telah sangat mencintai saya. Saya akan selalu membawa kalian bersama saya."



