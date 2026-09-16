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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Momen emosional di Volksparkstadion saat Mario Vuskovic melakukan comeback yang sudah lama dinantikan ke latihan Hamburg setelah sanksi larangan karena doping

M. Vuskovic
Hamburger SV
Bundesliga

Mario Vuskovic mendapat sambutan meriah di Volksparkstadion pada Selasa saat ia mengikuti latihan Hamburg SV untuk pertama kalinya sejak November 2022. Sekitar 7.000 pendukung berkumpul untuk menyambut kembali bek Kroasia berusia 24 tahun itu, yang tetap bertekad membangun kembali kariernya setelah menjalani skorsing empat tahun karena dugaan pelanggaran doping.

  • Para suporter memadati arena dalam kepulangan ke kandang

    Permintaan suporter yang belum pernah terjadi sebelumnya mendorong klub memindahkan sesi latihan terbuka mereka ke stadion utama. Sekitar 7.000 penggemar membentangkan spanduk dukungan dan meneriakkan namanya saat bek Kroasia itu kembali menginjak lapangan setelah absen hampir empat tahun. Mantan manajer Tim Walter serta mantan rekan setim Sebastian Schonlau dan Jonas Meffert menyaksikan dari tribun untuk memberikan dukungan moral, meski kini ketiganya berkarier di Holstein Kiel.


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    Rekan setim puji bek tangguh

    Bek kiri Miro Muheim, salah satu dari hanya dua rekan yang masih tersisa dari penampilan terakhir sang bek sebelum skorsing, memberikan refleksi emosional soal kepulangannya. Berbicara kepada Kickersetelah sesi tersebut, Muheim berkata: "Itu momen yang sangat spesial karena Mario kembali bersama kami. Kami selalu percaya pada ketidakbersalahannya. Karakter Mario luar biasa kuat, dia sosok yang spesial."

    Menilai dampak kembalinya dia ke ruang ganti, bek Swiss itu menambahkan: "Kehadirannya saja akan membantu kami. Dia berhasil melewati empat tahun ini dan akan berusaha untuk kembali ke lapangan. Saya sangat yakin akan hal itu."

  • Keluarga tangguh mendapat dukungan hierarki

    Petinggi klub menyuarakan sentimen serupa, dengan memberikan penghormatan kepada ketangguhan keluarga tersebut setelah adik laki-lakinya, Luka, menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman dari Tottenham Hotspur sebelum bergabung dengan Brighton dalam kesepakatan senilai €54 juta (£46 juta/$62 juta).

    Mengungkapkan keyakinan tak tergoyahkan dewan, anggota dewan Eric Huwer berkata: "Kami sekarang sudah bertemu seluruh keluarganya. Orang tuanya Sanja dan Daniel, dan tahun lalu Luka. Saya yakin jika seseorang berhasil, dia akan dipanggil Vuskovic. Mario akan kembali."

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  • imago-sport-1083364690.jpgEibner

    Sanksi ketat menunda comeback

    Meski bek tengah itu kini sudah berlatih bersama pelatih fisik Josko Vlasic, aturan ketat melarangnya tampil dalam laga kompetitif hingga Nordderby melawan Werder Bremen pada 22 November. Ia juga tetap dilarang melakukan wawancara media, menandatangani autograf, atau berpartisipasi dalam kampanye pemasaran klub sampai masa suspensinya resmi berakhir. Hamburg kini berkomitmen memulihkan ketajamannya untuk pertandingan menjelang kepulangan yang telah lama dinantikan ke Bundesliga setelah jeda internasional musim gugur.

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