Bek kiri Miro Muheim, salah satu dari hanya dua rekan yang masih tersisa dari penampilan terakhir sang bek sebelum skorsing, memberikan refleksi emosional soal kepulangannya. Berbicara kepada Kickersetelah sesi tersebut, Muheim berkata: "Itu momen yang sangat spesial karena Mario kembali bersama kami. Kami selalu percaya pada ketidakbersalahannya. Karakter Mario luar biasa kuat, dia sosok yang spesial."

Menilai dampak kembalinya dia ke ruang ganti, bek Swiss itu menambahkan: "Kehadirannya saja akan membantu kami. Dia berhasil melewati empat tahun ini dan akan berusaha untuk kembali ke lapangan. Saya sangat yakin akan hal itu."