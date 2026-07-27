Di saat klub-klub besar Eropa berlomba merekrut bakat-bakat muda paling menonjol, Ayoub Bouaddi terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu nama paling menjanjikan dalam sepak bola Maroko dan Eropa.

Pemain Lille asal Prancis itu, yang mencuri perhatian meski usianya masih muda, tidak hanya menonjol berkat kemampuan teknisnya, tetapi juga karena kepribadiannya yang tenang dan kematangannya yang luar biasa. Hal inilah yang membuatnya lebih dini mendapat kepercayaan dari tim pelatih timnas Maroko, di tengah prediksi bahwa ia akan menjadi salah satu tulang punggung Maroko dalam beberapa tahun mendatang.

Joao Sacramento, asisten pelatih timnas Maroko, berbicara tentang sisi lain di balik layar yang mengungkap aspek berbeda dari kepribadian sang pemain, seraya menegaskan bahwa bakatnya melampaui batas-batas sepak bola.