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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

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Momen Brasil merangkum segalanya: Pelatih Maroko tentukan bagaimana Bouaddi bisa sukses di Real Madrid atau City

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Real Madrid
Manchester City
Lille
A. Bouaddi
Brasil
Maroko
AS
Spanyol
Inggris
Prancis

"... dia akan sukses di bidang apa pun bahkan jika dia bukan pemain sepak bola"

Di saat klub-klub besar Eropa berlomba merekrut bakat-bakat muda paling menonjol, Ayoub Bouaddi terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu nama paling menjanjikan dalam sepak bola Maroko dan Eropa.

Pemain Lille asal Prancis itu, yang mencuri perhatian meski usianya masih muda, tidak hanya menonjol berkat kemampuan teknisnya, tetapi juga karena kepribadiannya yang tenang dan kematangannya yang luar biasa. Hal inilah yang membuatnya lebih dini mendapat kepercayaan dari tim pelatih timnas Maroko, di tengah prediksi bahwa ia akan menjadi salah satu tulang punggung Maroko dalam beberapa tahun mendatang.

Joao Sacramento, asisten pelatih timnas Maroko, berbicara tentang sisi lain di balik layar yang mengungkap aspek berbeda dari kepribadian sang pemain, seraya menegaskan bahwa bakatnya melampaui batas-batas sepak bola.

    • Kematangannya melampaui usianya

      Sacramento menegaskan bahwa Bouaddi memiliki mentalitas luar biasa, seraya menjelaskan bahwa pemain tersebut belajar matematika terapan di samping kariernya di sepak bola, dan bahwa ia akan sukses di bidang lain mana pun sekalipun tidak menjadi pemain sepak bola.

      Situs El Botola asal Maroko mengutip surat kabar Portugal, Record, mengenai pernyataan Sacramento tentang Bouaddi, yang mengatakan: "Ketika Anda mengenal Bouaddi, Anda akan segera menyadari bahwa ia adalah pemain yang berbeda. Ia seorang pemuda yang sangat cerdas, dan saya tidak ragu bahwa ia akan meraih kesuksesan besar di profesi lain mana pun seandainya ia bukan pemain sepak bola, terlebih lagi kematangannya jauh melampaui usianya."

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    • Berubah Arah: Sebuah Kepribadian yang Kuat

      Asisten pelatih Maroko mengungkapkan bahwa meyakinkan Bouaddi untuk membela Maroko merupakan salah satu tujuan terpenting tim pelatih selama bulan Maret lalu, selain merekrut Issa Diop.

      Ia menambahkan bahwa pertemuan berulang dengan pemain tersebut meyakinkan tim pelatih bahwa ia memiliki kepribadian yang kuat dan kematangan yang mencolok, yang membuat bergabungnya ke tim nasional menjadi keuntungan penting bagi proyek Maroko.

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    • Apa yang terjadi menghadapi Brasil?

      Sacramento menceritakan sebuah momen yang terjadi dalam laga Maroko melawan Brasil, ketika Bouaddi menghampirinya saat jeda minum air, mengusulkan penyesuaian taktik terkait posisi sayap untuk mengurangi ruang pertahanan.

      Ia menjelaskan bahwa tim pelatih sedang mendiskusikan gagasan yang sama beberapa saat sebelumnya, yang menunjukkan kemampuan besar pemain tersebut dalam membaca pertandingan dan menganalisis detail-detailnya.

      Ia menambahkan: "Bouaddi adalah pemain yang komplet, dan ia menjalankan peran pelatih di dalam lapangan. Kami tidak terkejut dengan apa yang ia tampilkan menghadapi Brasil, karena kami mengenal kepribadian dan kemampuannya, dan saya yakin ia akan segera mencapai level elite."

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    • Real Madrid atau Manchester City?

      Mengenai kemungkinan Bouaddi pindah ke salah satu raksasa Eropa seperti Real Madrid atau Manchester City pada usia delapan belas tahun, Sacramento menegaskan bahwa pemain tersebut memiliki kualifikasi yang diperlukan, namun ia menunjukkan bahwa kesuksesan di klub-klub ini tidak hanya bergantung pada bakat semata.

      Ia berkata: "Kesiapan tidak hanya berkaitan dengan usia. Bouaddi sendiri tidak ingin terburu-buru, karena ia menyadari bahwa bermain di klub-klub besar juga membutuhkan waktu yang tepat serta status yang dicapai seorang pemain, di samping rasa hormat yang ia peroleh dari apa yang ia tampilkan di dalam lapangan."

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