Momen bersejarah bagi Jude Bellingham! Bintang Inggris ini mencatatkan prestasi perdana di Piala Dunia sekaligus mengungguli Harry Kane dan Gary Lineker

Dalam pertandingan yang akan dikenang sebagai salah satu laga paling mendebarkan dalam sejarah turnamen ini, Bellingham tampil paling menonjol untuk mengukuhkan posisinya di jajaran legenda sepak bola Inggris. Gelandang berusia 23 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir, namun mampu memaksimalkan setiap menitnya di lapangan dengan mencetak gol solo yang luar biasa pada masa tambahan waktu babak kedua untuk memastikan kemenangan 6-4 atas Les Bleus.

Perjalanan Bellingham menuju rekor ini sangat klinis, dengan tujuh gol yang dicetaknya termasuk gol-gol melawan Panama dan Kroasia di babak penyisihan grup, diikuti oleh dua gol masing-masing melawan Meksiko dan Norwegia di babak gugur. Mantan pemain internasional Inggris, Danny Murphy, memuji ketenangan pemain muda ini, dan mengatakan kepada BBC: "Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Kesabaran, keterampilan, tendangannya. Sungguh gol yang luar biasa dari pemain terbaik Inggris."











