AFP
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Momen bersejarah bagi Jude Bellingham! Bintang Inggris ini mencatatkan prestasi perdana di Piala Dunia sekaligus mengungguli Harry Kane dan Gary Lineker
Final yang memecahkan rekor bagi Bellingham
Dalam pertandingan yang akan dikenang sebagai salah satu laga paling mendebarkan dalam sejarah turnamen ini, Bellingham tampil paling menonjol untuk mengukuhkan posisinya di jajaran legenda sepak bola Inggris. Gelandang berusia 23 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir, namun mampu memaksimalkan setiap menitnya di lapangan dengan mencetak gol solo yang luar biasa pada masa tambahan waktu babak kedua untuk memastikan kemenangan 6-4 atas Les Bleus.
Perjalanan Bellingham menuju rekor ini sangat klinis, dengan tujuh gol yang dicetaknya termasuk gol-gol melawan Panama dan Kroasia di babak penyisihan grup, diikuti oleh dua gol masing-masing melawan Meksiko dan Norwegia di babak gugur. Mantan pemain internasional Inggris, Danny Murphy, memuji ketenangan pemain muda ini, dan mengatakan kepada BBC: "Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Kesabaran, keterampilan, tendangannya. Sungguh gol yang luar biasa dari pemain terbaik Inggris."
- AFP
Saka tampil gemilang dalam laga klasik yang diwarnai 10 gol
Meskipun Bellingham menjadi sorotan utama berkat pencapaian bersejarahnya, ia mendapat dukungan kuat dari Bukayo Saka yang kembali tampil gemilang. Pemain sayap Arsenal itu menampilkan performa yang tajam, mencetak tiga gol pertamanya di kompetisi ini dan berhasil membawa pulang bola pertandingan.
Ada momen sportivitas yang mengagumkan antara kedua bintang muda ini di akhir pertandingan saat Inggris mendapat hadiah penalti. Bellingham tampaknya siap mengambil tendangan penalti tersebut untuk mendekati rekornya, tetapi ia justru menyerahkan tanggung jawab itu kepada Saka. Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Saka menjelaskan situasi tersebut: "Tidak, Jude tidak pernah berniat mengambilnya. Dia lah yang pertama kali berkata, 'Pergilah dan raih hat-trick-mu,' jadi tidak ada yang datang untuk mengalihkan perhatianku. Aku memang sudah berniat untuk mengambilnya."
Melampaui Lineker dan Kane
Pentingnya pencapaian Bellingham tak bisa dilebih-lebihkan, karena ia telah melampaui dua penyerang paling produktif yang pernah dihasilkan Inggris. Enam gol Gary Lineker di Meksiko 1986 telah menjadi tolok ukur selama lebih dari tiga dekade hingga kapten Harry Kane menyamai prestasi tersebut di Rusia 2018 dan turnamen kali ini.
Bellingham kini berada di puncak daftar elit yang diisi oleh nama-nama seperti Alan Shearer, Wayne Rooney, dan Sir Geoff Hurst. Kemampuannya mencetak gol dari lini tengah telah membuatnya disejajarkan dengan para pemain paling lengkap dalam sejarah sepak bola. Dengan tujuh gol dalam satu edisi turnamen, ia telah mencapai apa yang gagal dilakukan oleh banyak penyerang legendaris di berbagai turnamen.
Jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh pemain Inggris dalam satu turnamen besar
- 7 gol – Jude Bellingham (Piala Dunia 2026)
- 6 gol – Harry Kane (Piala Dunia 2026)
- 6 gol – Harry Kane (Piala Dunia 2018)
- 6 gol – Gary Lineker (Piala Dunia 1986)
- 5 gol – Alan Shearer (Euro 1996)
- 4 gol – Harry Kane (Euro 2020), Gary Lineker (Piala Dunia 1990), Wayne Rooney (Euro 2004), Sir Geoff Hurst (Piala Dunia 1966)
- 3 gol – Bukayo Saka (Piala Dunia 2026, Piala Dunia 2022), Marcus Rashford (Piala Dunia 2022), Raheem Sterling (Euro 2020), Harry Kane (Euro 2024), Nat Lofthouse (Piala Dunia 1954), Roger Hunt (Piala Dunia 1966), Sir Bobby Charlton (Piala Dunia 1966), Frank Lampard (Euro 2004), David Platt (Piala Dunia 1990)
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pertandingan itu sendiri merupakan peristiwa langka dalam sejarah Piala Dunia, karena menjadi pertandingan perebutan tempat ketiga dengan skor tertinggi yang pernah tercatat. Sementara Inggris merayakan pencapaian bersejarah Bellingham, Prancis menyaksikan Kylian Mbappé mencatatkan rekor luar biasa miliknya sendiri. Kapten Prancis itu mencetak dua gol dalam kekalahan tersebut sehingga total golnya di turnamen ini menjadi 22, mengungguli Lionel Messi dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia – meskipun pemain Argentina yang dijuluki GOAT (Greatest of All Time) itu masih memiliki peluang untuk merebut kembali gelar tersebut dalam final besok melawan Spanyol.
Saat para pemain Inggris menerima medali perunggu mereka, sorotan tetap tertuju pada talenta generasi emas di lini tengah mereka. Rekor Bellingham menjadi bukti kemunculannya sebagai poros utama tim nasional di bawah kepemimpinan Tuchel. Setelah melampaui nama-nama ikonik tersebut pada usia 23 tahun, tampaknya tidak ada batasan bagi apa yang bisa dicapai Bellingham dengan seragam Three Lions.
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