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Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Momen bersejarah bagi Curaçao! Poin pertama di Piala Dunia lewat hasil imbang 0-0 melawan Ekuador, Room jadi pahlawan dengan 15 penyelamatan: tim Amerika Selatan terancam gagal lolos

World Cup
Ecuador vs Curacao
Ecuador
Curacao

Ringkasan pertandingan tadi malam.

Hasil mengejutkan baru di Piala Dunia. Hasil ini diraih oleh Curaçao, negara terkecil dalam sejarah kompetisi ini, yang berhasil meraih satu poin pertamanya sepanjang sejarah melawan Ekuador, yang terpaksa puas dengan skor akhir 0-0. Hasil imbang ini sangat dipengaruhi oleh penampilan gemilang Eloy Room, kiper berusia 37 tahun dari tim asuhan Dick Advocaat yang mampu melakukan 15 penyelamatan dalam satu pertandingan, jumlah penyelamatan terbanyak kedua dalam sejarah Piala Dunia. Kedua tim nasional tersebut sebelumnya kalah pada pertandingan pertama dan kini sama-sama mengoleksi 1 poin: pertandingan terakhir akan menjadi penentu bagi mereka dan perjuangan berat untuk lolos ke babak selanjutnya.


Pada akhirnya, statistiknya sangat tidak menguntungkan bagi tim Amerika Selatan ini: 27 tembakan, 15 di antaranya mengarah ke gawang, namun tidak ada gol yang tercipta. La Tri gagal menaklukkan Room (37 tahun), kiper Miami FC—tim kedua dari kota di Florida yang bahkan tidak berlaga di MLS. Penampilannya sangat luar biasa, terutama saat menggagalkan tembakan Enner Valencia, dan ketika ia sudah tak bisa berbuat apa-apa, mistar gawang pun ikut berperan dengan menghentikan tembakan Preciado di menit-menit akhir. Penampilan Pervis Estupinian dari AC Milan kurang memuaskan, sementara Curaçao tampil baik; setelah kebobolan 7 gol dari Jerman pada laga perdana, mereka kini mencatat sejarah dan mengumpulkan poin pertama di Piala Dunia.

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    Ekuador-Curacao 0-0


    PENCETAK GOL -


    GOL DAN MOMEN MENARIK -


    90’ – Bola membentur mistar gawang setelah tendangan silang dari Preciado

    84’ – Valencia mencoba menerobos ke kotak penalti namun gagal,

    74' – Hincapie yang tak terkawal gagal mencetak gol 1-0 lewat sundulan

    60' - Plata nyaris mencetak gol untuk Ekuador. Di sisi lain, Galindez menyelamatkan timnya

    30' - Kesalahan Estupinian yang nyaris memberikan umpan matang kepada J. Bacuna, namun ia gagal menembus pertahanan

    3’ - Penyelamatan gemilang dari Room atas tembakan Valencia

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  • LAPORAN PERTANDINGAN

    Ekuador (4-4-2): Galindez; Franco (83′ Preciado), Pacho, Hincapié, Estupinan (71′ Angulo); Yeboah (89′ J. Caicedo), Caicedo, Alcivar (46′ Rodriguez), Vite; Valencia, Plata. Pelatih: Beccacece


    Curacao (5-3-2): Room; Floranus, Gaari, Obispo; Brenet, Comenecia (84′ Roemeratoe), L. Bacuna, J. Bacuna (75′ Gorrè), Fonville (75′ Van Eijma); Locadia (83′ Kastaneer), Chong (75′ Margaritha). Pelatih: Advocaat


    Wasit: Ning (Tiongkok)


    Pemain yang mendapat kartu kuning: Alcivar (E), Gaari (C), Comenencia (C), Bacuna (C), Locadia (C), Bacuna (C), Kastaneer (C)

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