Hasil mengejutkan baru di Piala Dunia. Hasil ini diraih oleh Curaçao, negara terkecil dalam sejarah kompetisi ini, yang berhasil meraih satu poin pertamanya sepanjang sejarah melawan Ekuador, yang terpaksa puas dengan skor akhir 0-0. Hasil imbang ini sangat dipengaruhi oleh penampilan gemilang Eloy Room, kiper berusia 37 tahun dari tim asuhan Dick Advocaat yang mampu melakukan 15 penyelamatan dalam satu pertandingan, jumlah penyelamatan terbanyak kedua dalam sejarah Piala Dunia. Kedua tim nasional tersebut sebelumnya kalah pada pertandingan pertama dan kini sama-sama mengoleksi 1 poin: pertandingan terakhir akan menjadi penentu bagi mereka dan perjuangan berat untuk lolos ke babak selanjutnya.





Pada akhirnya, statistiknya sangat tidak menguntungkan bagi tim Amerika Selatan ini: 27 tembakan, 15 di antaranya mengarah ke gawang, namun tidak ada gol yang tercipta. La Tri gagal menaklukkan Room (37 tahun), kiper Miami FC—tim kedua dari kota di Florida yang bahkan tidak berlaga di MLS. Penampilannya sangat luar biasa, terutama saat menggagalkan tembakan Enner Valencia, dan ketika ia sudah tak bisa berbuat apa-apa, mistar gawang pun ikut berperan dengan menghentikan tembakan Preciado di menit-menit akhir. Penampilan Pervis Estupinian dari AC Milan kurang memuaskan, sementara Curaçao tampil baik; setelah kebobolan 7 gol dari Jerman pada laga perdana, mereka kini mencatat sejarah dan mengumpulkan poin pertama di Piala Dunia.