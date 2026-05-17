FA Cup final
Momen ajaib Antoine Semenyo menyinari Wembley yang suram - namun awan gelap kembali mengancam Chelsea seiring memudarnya harapan di ajang Eropa menjelang penunjukan Xabi Alonso: Pemenang dan pecundang dari kemenangan Man City di final Piala FA

Chelsea vs Manchester City

Antoine Semenyo memastikan Manchester City meraih gelar ganda di ajang piala domestik di Wembley pada Sabtu lalu, berkat sentuhan indah yang dilakukannya 18 menit menjelang akhir pertandingan dan memastikan kemenangan di final Piala FA atas Chelsea. Sebaliknya, kekalahan 1-0 tersebut menjadi penanda musim yang suram bagi The Blues, yang kini harapan mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa apa pun berada dalam bahaya serius.

Rencana permainan Chelsea berjalan lancar selama 72 menit; pelatih sementara Calum McFarlane menempatkan sebanyak enam pemain bertahan di lapangan, ditambah Moises Caicedo, dengan tujuan menetralisir ancaman serangan City dan memanfaatkan setiap peluang yang muncul saat serangan balik, dan pada satu titik, tim yang diunggulkan itu tampak mampu meraih kemenangan yang tak terduga.

Namun, pada akhirnya, tim asuhan Pep Guardiola-lah yang merebut kemenangan tepat saat mereka tampak mulai terdesak. 90 menit yang sebagian besar terlupakan itu diselingi oleh momen berkualitas kelas dunia yang layak memenangkan pertandingan apa pun, saat Semenyo menyarangkan bola dengan tendangan tumit luar biasa dari umpan silang Erling Haaland.

City berhasil melewati akhir pertandingan yang berantakan untuk merebut trofi domestik kedua mereka musim ini setelah kemenangan di Carabao Cup atas Arsenal pada bulan Maret, sementara kekalahan ini berarti pintu belakang ke kompetisi Eropa telah tertutup rapat di hadapan Chelsea yang tanpa manajer dengan hanya dua pertandingan liga tersisa.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari Wembley...

  • PEMENANG: Antoine Semenyo

    Pertandingan ini akan dikenang sebagai 'Final Semenyo' di kalangan pendukung City, dan memang ada alasannya. Pertandingan tersebut sudah sangat membutuhkan momen berkualitas dan gol penentu kemenangan dari salah satu tim saat waktu terus berjalan mendekati babak tambahan, dengan Chelsea yang sebenarnya sedang menguasai permainan saat itu.

    Semenyo-lah yang berhasil mencetak gol - dan bahkan lebih dari itu. Ironisnya, ia bisa saja bermain untuk tim lawan, karena The Blues sempat mempertimbangkan untuk merekrutnya pada 2019 saat ia masih menjadi pemain Bristol City.

    Setelah gagal memanfaatkan peluang emas di awal babak kedua, Semenyo menebus kesalahannya dengan melakukan sentuhan cerdik untuk mengarahkan umpan balik cerdas Haaland melewati penyelamatan putus asa Robert Sanchez, berputar dan menendang dengan tumit ke sudut bawah gawang, memicu kegembiraan di tribun tamu.

    Ini adalah momen yang menjadi puncak musim individu yang gemilang bagi pemain berusia 26 tahun ini, yang mencakup masa-masa bersama Bournemouth dan City, dan telah berujung pada dirinya yang telah memenangkan dua trofi sejak bergabung dengan The Sky Blues pada Januari, serta mencetak 20 gol.

    PEMENANG: BlueCo

    Chelsea mungkin telah lolos ke final Piala FA, namun pada akhirnya ini menjadi titik terendah lainnya bagi pemilik klub yang sedang dilanda masalah, BlueCo. Pertandingan final tersebut merupakan kesempatan terakhir klub untuk menyelamatkan sesuatu dari musim ini, dan berpotensi menjadi satu-satunya harapan mereka untuk memastikan tiket ke kompetisi Eropa musim 2026-27 setelah menjalani musim domestik yang kembali mengecewakan. Mereka kini berada di peringkat kesembilan Liga Premier dengan dua pertandingan tersisa.

    Sebagian pendukung The Blues melakukan protes terhadap pemilik klub di Wembley Way sebelum kick-off, sambil mengibarkan spanduk bertuliskan "BlueCo OUT! Kami ingin Chelsea kami kembali" saat mereka melakukan perjalanan ikonik menuju stadion. Ini adalah hasil dari empat tahun manajemen yang dianggap buruk, transfer yang dipertanyakan, dan pergantian pelatih yang terus-menerus, dan ketidakpuasan terhadap hierarki klub semakin menambah tekanan pada keputusan mengenai siapa yang akan menggantikan Liam Rosenior secara permanen setelah masa jabatannya yang naas hanya berlangsung kurang dari empat bulan.

    Tampaknya orang tersebut adalah Xabi Alonso, yang dapat menghilangkan suasana suram di sekitar klub.

    PEMENANG: Levi Colwill

    Meskipun timnya kalah, Levi Colwill tampil luar biasa bersama Chelsea di bawah lengkungan Wembley, dengan manajer Inggris Thomas Tuchel menjadi penonton yang antusias di tribun. Bek tengah ini sama sekali tidak terlihat seperti pemain yang telah absen hampir sepanjang musim ini—ini baru penampilannya yang ketiga di musim 2025-26—ia tampil sigap dalam bertahan dan memberikan dimensi baru pada serangan The Blues melalui beberapa umpan terobosan yang brilian.

    Dilaporkan bahwa Tuchel telah mengambil keputusan luar biasa dengan memasukkan Colwill ke dalam skuad sementara beranggotakan 55 orang untuk Piala Dunia, dan sulit untuk membantah pilihan tersebut berdasarkan bukti ini, meskipun ia baru saja pulih dari cedera ACL yang dideritanya pada pramusim bulan April lalu. Pemain berusia 23 tahun ini sangat mungkin akan terbang ke Amerika Utara pada menit-menit terakhir.

    PEMENANG: Omar Marmoush

    Ini adalah final Piala FA lain yang sebaiknya dilupakan oleh Omar Marmoush, setelah tendangan penaltinya di babak pertama berhasil ditepis dalam kekalahan 2025 melawan Crystal Palace. Bisa dibilang sang penyerang pantas mendapat tempat di starting line-up berkat performa yang cukup baik di Liga Premier saat City berusaha mengejar Arsenal, namun keputusan Guardiola untuk memaksakan dirinya ke posisi nomor 10 di belakang Haaland pada momen besar seperti ini patut dipertanyakan.

    Benar saja, eksperimen tersebut tidak membuahkan hasil karena ancaman serangan City sebagian besar dinetralkan oleh Chelsea pada 45 menit pertama, dan pemain asal Mesir itu terlihat sangat tidak menonjol - memaksa manajernya untuk mengambil tindakan tegas saat jeda dengan menggantikannya dengan Rayan Cherki, yang langsung lebih berpengaruh karena memang cocok untuk posisi tersebut.

    Penampilan tersebut kemungkinan akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan mengenai masa depan Marmoush di City.

    PEMENANG: Bernardo Silva

    Bermain dalam final terakhirnya bersama City, Bernardo Silva kembali tampil gemilang di lini tengah. Setelah kehilangan posisinya di lini depan akibat kedatangan sejumlah pemain baru, ia berhasil mengubah perannya menjadi gelandang box-to-box yang tak kenal lelah dan berlari tanpa henti di lapangan Wembley demi tim pada Sabtu lalu.

    Sangat tepat pula bahwa ia terlibat dalam gol kemenangan yang sangat penting itu, dengan memberikan umpan cerdas khasnya ke jalur Haaland sebelum sang striker mengembalikan bola ke Semenyo untuk diselesaikan dengan sangat berani. Ini adalah trofi besar ke-16 dan mungkin bukan yang terakhir yang diraih maestro asal Portugal ini dalam sembilan tahun gemilangnya bersama klub, saat ia bersiap untuk hengkang pada akhir kontraknya.

    PEMENANG: Yang netral

    Meskipun pertandingan ini menyuguhkan beberapa momen menegangkan yang membuat penonton menahan napas serta penampilan gemilang para pemain—terutama gol penentu kemenangan—ini bukanlah final yang akan lama terkenang di benak para penonton netral. Strategi Chelsea jelas bertujuan untuk membungkam City di babak pertama dan memanfaatkan setiap peluang yang bisa mereka ciptakan melalui serangan balik, dan hal itu menghasilkan 45 menit yang sebagian besar berupa pertarungan habis-habisan.

    Babak kedua lebih menghibur, karena The Blues mulai bermain lebih terbuka saat skor imbang, mungkin karena melihat adanya peluang, dan pertandingan semakin terbuka dan sengit setelah City unggul. Namun, tidak ada lagi drama atau kilasan kehebatan individu, sehingga pertandingan ini kemungkinan hanya akan dikenang karena tendangan indah Semenyo.