Momen ajaib Antoine Semenyo menyinari Wembley yang suram - namun awan gelap kembali mengancam Chelsea seiring memudarnya harapan di ajang Eropa menjelang penunjukan Xabi Alonso: Pemenang dan pecundang dari kemenangan Man City di final Piala FA

Rencana permainan Chelsea berjalan lancar selama 72 menit; pelatih sementara Calum McFarlane menempatkan sebanyak enam pemain bertahan di lapangan, ditambah Moises Caicedo, dengan tujuan menetralisir ancaman serangan City dan memanfaatkan setiap peluang yang muncul saat serangan balik, dan pada satu titik, tim yang diunggulkan itu tampak mampu meraih kemenangan yang tak terduga.

Namun, pada akhirnya, tim asuhan Pep Guardiola-lah yang merebut kemenangan tepat saat mereka tampak mulai terdesak. 90 menit yang sebagian besar terlupakan itu diselingi oleh momen berkualitas kelas dunia yang layak memenangkan pertandingan apa pun, saat Semenyo menyarangkan bola dengan tendangan tumit luar biasa dari umpan silang Erling Haaland.

City berhasil melewati akhir pertandingan yang berantakan untuk merebut trofi domestik kedua mereka musim ini setelah kemenangan di Carabao Cup atas Arsenal pada bulan Maret, sementara kekalahan ini berarti pintu belakang ke kompetisi Eropa telah tertutup rapat di hadapan Chelsea yang tanpa manajer dengan hanya dua pertandingan liga tersisa.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari Wembley...