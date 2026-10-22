Getty/GOAL
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Moises Caicedo vs Claude Makelele: Mengapa perbandingan keduanya di Chelsea masuk akal saat Gus Poyet menjelaskan pentingnya gelandang nomor 6 “gaya lama” bagi tim juara Liga Primer Inggris
Makelele bersinar bersama Chelsea asuhan Mourinho
Pada 2003, ketika Roman Abramovich mendanai proyek ambisius di London barat, pemain tim nasional Prancis Makelele didatangkan dari raksasa La Liga, Real Madrid. Ia dianggap sebagai bagian dari jajaran pemain elite dunia.
Kedatangan Jose Mourinho sebagai manajer Chelsea setahun kemudian mengubah Chelsea, dengan ‘The Special One’ membangun skuad yang nyaris tak tersentuh sepanjang musim pertamanya. Mereka hanya kebobolan 15 gol pada musim Premier League 2004-05.
Makelele membantu Chelsea mendominasi kompetisi domestik, dengan serangan lawan kerap dipatahkan sebelum pemain seperti John Terry dan Petr Cech harus ikut menyerang. Sejak saat itu, nilai seorang pemain nomor 6 yang mampu mengubah jalannya pertandingan terus meningkat.
Kini, Caicedo mengemban tugas tersebut di ibu kota Inggris. Ia direkrut pada 2023 melalui kesepakatan transfer senilai £100 juta ($134 juta) dengan Brighton. Cedera terkadang menghambatnya belakangan ini, tetapi ia tampaknya telah kembali bugar sepenuhnya.
- Getty/GOAL
Bisakah Caicedo dibandingkan dengan Makelele?
Banyak yang dengan cepat menilai bahwa pemain asal Amerika Selatan itu telah mencapai level performa seperti Makelele. Ketika ditanya apakah ia sependapat, mantan gelandang Chelsea Poyet, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, sumber rujukan untuk situs kasino, mengatakan kepada GOAL: “Perjalanan dan karier Makelele luar biasa. Saya rasa dia [Caicedo] perlu terus tampil di level ini selama beberapa tahun agar bisa dibandingkan dengannya.
“Saya rasa masih terlalu dini, tetapi pada saat yang sama, dia sangat penting bagi tim ini. Perbedaan antara empat atau lima pertandingan pertama tanpa Caicedo dan dua pertandingan terakhir bersamanya sungguh luar biasa. Itu menunjukkan betapa mereka merindukannya, terutama dalam sistem yang coba diterapkan Xabi [Alonso] agar tiga pemain di lini depan bisa maju dan menghasilkan sesuatu.
“Saya juga rasa, dengan segala hormat kepada Caicedo, bantuan [Jordan] Henderson di sisinya, yang tidak diduga banyak orang, memberinya kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi, saya rasa dia pemain kunci bagi Chelsea musim ini dan saya sungguh berharap dia tetap bugar.”
Kante, peraih gelar lainnya di Stamford Bridge
Makelele bukan satu-satunya pemain Prancis tangguh yang membantu Chelsea menjuarai Liga Primer. Pada musim 2016/17, setelah turut mengantarkan Leicester meraih gelar juara di luar dugaan, N’Golo Kante semakin mengukuhkan reputasinya berkat penampilan gemilang bersama Chelsea asuhan Antonio Conte.
Bisakah Caicedo mengikuti jejak mereka dalam meraih trofi, setelah sebelumnya menikmati kesuksesan di Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA? Ketika pertanyaan itu diajukan kepadanya, Poyet menambahkan: “Saya hadir di pertandingan melawan Bournemouth. Ketika Anda melihat betapa lancarnya tim mengalirkan serangan, semua orang ingin mencetak gol. Anda membutuhkan seseorang yang secara taktis melakukan hal-hal yang terkadang luput dari perhatian orang: di mana dia berdiri, ke mana dia melihat, ke mana dia memberi isyarat, area mana yang dia jaga. Itulah kemampuan membaca permainan.
“Dan mereka itulah pemain-pemain istimewa yang Anda sebutkan. Makelele, karena kemampuannya mengantisipasi permainan. N’Golo Kante, karena sepanjang hidup saya belum pernah melihat seseorang berlari sebanyak itu. Saya pernah melihat pemain-pemain yang banyak berlari, tetapi dia menjangkau seluruh lapangan.
“Saya pikir itu menunjukkan bahwa kita masih membutuhkan pemain seperti itu di setiap tim di dunia: seorang gelandang nomor enam sejati, bergaya lama, yang tetap berada di depan empat bek. Terkadang, dengan mentalitas baru yang menekankan operan terus-menerus, gaya Barcelona, gaya [Pep] Guardiola, atau gaya Spanyol, kita melupakan gelandang tengah seperti itu.”
- Getty
Chelsea terus mengeluarkan dana besar untuk transfer pemain
Nilai Caicedo tidak luput dari perhatian siapa pun di Stamford Bridge. Pemain serbabisa berusia 24 tahun itu, yang mengemban tugas sebagai kapten dalam beberapa pertandingan, telah menjadi salah satu pilihan utama dalam susunan pemain.
Chelsea terus mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain lain guna melengkapi tim pemburu gelar yang dibangun di sekitar pemain bernomor punggung 25 itu. Pemain seperti Cole Palmer, Morgan Rogers, Joao Pedro dan Emi Martinez berharap dapat membantu Chelsea kembali ke puncak sepakbola Inggris dan Eropa.
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