Pada 2003, ketika Roman Abramovich mendanai proyek ambisius di London barat, pemain tim nasional Prancis Makelele didatangkan dari raksasa La Liga, Real Madrid. Ia dianggap sebagai bagian dari jajaran pemain elite dunia.

Kedatangan Jose Mourinho sebagai manajer Chelsea setahun kemudian mengubah Chelsea, dengan ‘The Special One’ membangun skuad yang nyaris tak tersentuh sepanjang musim pertamanya. Mereka hanya kebobolan 15 gol pada musim Premier League 2004-05.

Makelele membantu Chelsea mendominasi kompetisi domestik, dengan serangan lawan kerap dipatahkan sebelum pemain seperti John Terry dan Petr Cech harus ikut menyerang. Sejak saat itu, nilai seorang pemain nomor 6 yang mampu mengubah jalannya pertandingan terus meningkat.

Kini, Caicedo mengemban tugas tersebut di ibu kota Inggris. Ia direkrut pada 2023 melalui kesepakatan transfer senilai £100 juta ($134 juta) dengan Brighton. Cedera terkadang menghambatnya belakangan ini, tetapi ia tampaknya telah kembali bugar sepenuhnya.