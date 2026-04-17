Moises Caicedo menandatangani kontrak jangka panjang bersama Chelsea, sementara gelandang tersebut mengatakan The Blues sedang 'berjalan ke arah yang benar'

Setelah menandatangani perpanjangan kontrak, Caicedo mengungkapkan kegembiraannya bisa tetap bertahan di London Barat. "Saya sangat senang bisa memperpanjang kontrak saya di Chelsea," kata Caicedo kepada saluran resmi klub. "Saya percaya pada tim ini, klub ini, dan saya tahu kami sedang menuju ke arah yang benar. Kita baru saja memulai bersama. Masih banyak yang harus dicapai, dan saya sangat bersemangat untuk terus berkembang setiap hari. Saya ingin memenangkan lebih banyak trofi bersama Chelsea dan memberikan segalanya untuk klub ini dan para penggemar."

Pemain internasional Ekuador ini dengan cepat bertransisi dari bintang Brighton menjadi pemain andalan di Stamford Bridge. Ambisinya tetap jelas saat ia berusaha membangun kesuksesan awalnya bersama The Blues. "Kami sudah menikmati momen-momen hebat bersama dan impian saya adalah menjadi legenda Chelsea, dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mewujudkannya," tambahnya.