Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Moises Caicedo menandatangani kontrak jangka panjang bersama Chelsea, sementara gelandang tersebut mengatakan The Blues sedang 'berjalan ke arah yang benar'
Komitmen terhadap proyek jangka panjang
Chelsea telah mengumumkan bahwa Caicedo telah menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya tetap berseragam klub selama tujuh tahun ke depan. Sejak bergabung dari Brighton & Hove Albion pada musim panas 2023, gelandang ini telah berkembang menjadi salah satu pemain paling andal di Liga Premier, membuktikan bahwa investasi besar yang dilakukan oleh pemilik The Blues memang sepadan.
Pemain berusia 24 tahun ini telah mencatatkan 140 penampilan untuk klub, memainkan peran penting di lini tengah saat Chelsea meraih trofi berupa UEFA Conference League dan FIFA Club World Cup. Kontrak barunya merupakan sinyal niat yang jelas dari pemain dan klub mengenai arah proyek olahraga saat ini di bawah kepemimpinan staf pelatih.
- AFP
Hasrat Caicedo untuk meraih lebih banyak trofi
Setelah menandatangani perpanjangan kontrak, Caicedo mengungkapkan kegembiraannya bisa tetap bertahan di London Barat. "Saya sangat senang bisa memperpanjang kontrak saya di Chelsea," kata Caicedo kepada saluran resmi klub. "Saya percaya pada tim ini, klub ini, dan saya tahu kami sedang menuju ke arah yang benar. Kita baru saja memulai bersama. Masih banyak yang harus dicapai, dan saya sangat bersemangat untuk terus berkembang setiap hari. Saya ingin memenangkan lebih banyak trofi bersama Chelsea dan memberikan segalanya untuk klub ini dan para penggemar."
Pemain internasional Ekuador ini dengan cepat bertransisi dari bintang Brighton menjadi pemain andalan di Stamford Bridge. Ambisinya tetap jelas saat ia berusaha membangun kesuksesan awalnya bersama The Blues. "Kami sudah menikmati momen-momen hebat bersama dan impian saya adalah menjadi legenda Chelsea, dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mewujudkannya," tambahnya.
Naik pangkat dalam jajaran kepemimpinan
Pengaruh Caicedo tidak hanya terbatas pada kontribusinya di lini pertahanan dan penguasaan bola; ia juga telah muncul sebagai pemimpin yang sangat penting di ruang ganti Cobham. Kini menjelang akhir musim ketiganya bersama klub, ia baru-baru ini dipercaya mengenakan ban kapten, memimpin tim dalam pertandingan-pertandingan bergengsi seperti laga melawan Manchester City baru-baru ini.
Penampilannya secara individu juga diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Selama musim 2024-25, dominasi Caicedo di lini tengah membuatnya menyapu bersih penghargaan akhir musim klub. Ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Chelsea Musim Ini oleh para pendukung dan juga mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya dengan terpilih sebagai Pemain Terbaik Pilihan Pemain Musim Ini.
- Getty Images Sport
Selera akan hal-hal yang spektakuler
Meskipun lebih dikenal karena kemampuan tekel dan kedisiplinan taktisnya, Caicedo juga telah menciptakan beberapa momen mengesankan di sepertiga akhir lapangan. Ia telah mencetak delapan gol dalam 140 penampilannya bersama The Blues, dengan kemampuan penyelesaiannya meningkat secara signifikan selama dua musim terakhir. Salah satu golnya bahkan terpilih sebagai Gol Terbaik Musim 2024 klub, yang menunjukkan kualitas teknisnya yang lengkap.