Moises Caicedo dari Chelsea ditunjuk sebagai kapten baru Ekuador setelah Enner Valencia melepaskan ban kapten dalam rapat skuad Piala Dunia

Dalam sebuah tindakan kepemimpinan dan pandangan ke depan yang luar biasa, Valencia secara resmi melepaskan jabatan kapten timnas Ekuador, dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Caicedo. Pemain veteran berusia 36 tahun itu secara resmi menyerahkan ban kapten kepada gelandang berusia 24 tahun tersebut dalam sebuah upacara yang penuh emosi yang digelar di hadapan rekan-rekan setimnya.

Transisi ini terjadi pada momen krusial bagi negara Amerika Selatan tersebut, yang baru-baru ini memastikan lolos ke babak gugur Piala Dunia. Valencia, mantan penyerang West Ham, memilih momen puncak ini untuk mengakui perubahan dalam hierarki tim, seiring generasi baru talenta mulai mengambil peran utama di panggung global.



