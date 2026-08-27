Selama beberapa hari terakhir, Kean sudah tidak lagi menganggap dirinya sebagai pemain Fiorentina. Menurut Violanewspada Minggu malam ia menolak tampil sebagai starter dalam laga yang kemudian kalah 4-0 dari Roma dan kemarin pagi ia memaksakan situasi dengan meminta untuk dijual, dengan datang terlambat ke Viola Park dan memilih tidak berlatih bersama kelompok. Keputusan yang membuat Fiorentina murka, lalu mendendanya dan memanggilnya kembali untuk sesi latihan terpisah pada sore hari. Namun hari ini, mantan pemain Juventus dan Paris Saint-Germain itu datang ke pusat olahraga tepat waktu untuk berlatih bersama rekan-rekannya.