Moise Kean ke Como, kesepakatan hampir rampung. Setelah negosiasi panjang, klub Lombardia itu dan Fiorentina telah mencapai kesepakatan: penyerang kelahiran 2000 itu meninggalkan Florence secara permanen dengan nilai mendekati 40 juta euro antara biaya tetap dan bonus (35+5). Fabregas pun mendapatkan striker yang diinginkannya, Kean akan bersaing dengan Douvikas untuk tempat sebagai starter.
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Moise Kean ke Como, kesepakatan mendekati rampung: pertukaran dokumen antara klub. Nilai transfer 40 juta euro
APA YANG TERJADI KEMARIN
Selama beberapa hari terakhir, Kean sudah tidak lagi menganggap dirinya sebagai pemain Fiorentina. Menurut Violanewspada Minggu malam ia menolak tampil sebagai starter dalam laga yang kemudian kalah 4-0 dari Roma dan kemarin pagi ia memaksakan situasi dengan meminta untuk dijual, dengan datang terlambat ke Viola Park dan memilih tidak berlatih bersama kelompok. Keputusan yang membuat Fiorentina murka, lalu mendendanya dan memanggilnya kembali untuk sesi latihan terpisah pada sore hari. Namun hari ini, mantan pemain Juventus dan Paris Saint-Germain itu datang ke pusat olahraga tepat waktu untuk berlatih bersama rekan-rekannya.
Morata membebaskan satu tempat
Kean diperkirakan akan tiba di Como antara malam ini dan besok, untuk menjalani tes medis dan meneken kontrak. Ia meninggalkan Fiorentina setelah dua musim, dengan catatan 79 penampilan, 735 gol, dan 7 assist. Ia akan mengambil tempat Alvaro Morata secara jumlah pemain, yang akan hengkang dan sedang bernegosiasi dengan Leganes. Klub asal Madrid itu, yang bermain di divisi kedua Spanyol, meminta Como berkontribusi secara signifikan dalam pembayaran gaji, yang saat ini sebesar €5 juta bersih.
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