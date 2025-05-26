Goal.com
Live
Best EPL seasons GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Mohamed Salah, Thierry Henry, dan musim-musim individu terbaik dalam sejarah Liga Premier — peringkatnya

Opinion
Premier League
M. Salah
Liverpool
FEATURES
C. Ronaldo
E. Haaland
T. Henry
K. De Bruyne
G. Bale
V. van Dijk
L. Suarez
Manchester City
Manchester United
Arsenal

GOAL menyajikan daftar 10 musim terbaik yang pernah ditorehkan oleh seorang pemain di liga utama Inggris sejak musim 1992-93

Tak ada pemain yang bisa meraih gelar Liga Premier sendirian. Mustahil bagi seorang individu untuk membawa timnya meraih kemenangan tanpa dukungan rekan-rekan setim yang luar biasa.

Namun, tak dapat disangkal bahwa, sepanjang musim, ada pemain yang memainkan peran lebih besar dalam kesuksesan klub dibandingkan yang lain, melampaui apa yang biasanya diharapkan dari seorang kiper hebat, bek dominan, gelandang serba bisa, atau penyerang serba bisa.

Tentu saja, terkadang aksi heroik semacam itu bahkan tidak menghasilkan medali juara, meskipun upaya luar biasa mereka biasanya—dan memang seharusnya—diakui oleh rekan-rekan setimnya.

Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, GOAL menyusun daftar kampanye individu terbaik dalam sejarah Liga Premier berdasarkan statistik, trofi, dan dampak keseluruhan...

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Virgil van Dijk (2018–19)

    Liverpool menjadikan Virgil van Dijk sebagai bek termahal dalam sejarah sepak bola saat merekrutnya dari Southampton pada Januari 2018. Selama musim 2018-19, ia membuktikan dengan tepat mengapa hal itu terjadi.

    Tim The Reds asuhan Jurgen Klopp sangat membutuhkan bek tengah yang dominan, dan dengan Van Dijk, itulah yang mereka dapatkan. Liverpool mungkin tidak berhasil menjuarai Liga Premier pada musim penuh pertama sang pemain asal Belanda itu di klub, namun ia tampil begitu dominan dan tenang sehingga ia terpilih sebagai pemain terbaik tahun ini oleh rekan-rekan sesama pesepakbola profesional.

    "Saya rasa tidak semua orang langsung melihat seperti apa pemain yang tersembunyi di balik tubuh raksasa ini," kata Klopp setelah kemenangan Van Dijk di ajang PFA, "tetapi sekarang seluruh dunia menyadarinya! Sejak awal, saya sangat bersemangat untuk bekerja sama denganmu - dan sekarang kamu adalah orangnya!"

    • Iklan
  • Arsenal FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Kevin De Bruyne (2019–20)

    Manchester City memang gagal menjuarai liga pada musim 2019-20, namun hal itu bukan karena kurangnya usaha dari Kevin De Bruyne. Pemain asal Belgia ini adalah legenda sejati Liga Premier, salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki sepak bola Inggris, dan ia pantas sekali menerima penghargaan PFA Player of the Year yang pertama dari dua gelar berturut-turut.

    Selain memberikan 20 assist, De Bruyne juga mencetak 13 gol di Liga Premier saat ia membuktikan dirinya sebagai gelandang serang terbaik di dunia sepak bola.

    "Dia selalu luar biasa sejak kami bersama," kata manajer City, Pep Guardiola, selama musim ini. "Komitmennya luar biasa. Dia adalah pemain yang spektakuler."

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-SUNDERLANDAFP

    11Gareth Bale (2012–2013)

    Gareth Bale meraih penghargaan Pemain Terbaik PFA pada tahun 2011, namun kemenangan keduanya dua tahun kemudian jauh lebih mengesankan, dengan pemain sayap asal Wales itu mencetak 21 gol liga—rekor tertinggi dalam kariernya.

    Banyak dari gol-gol tersebut juga benar-benar spektakuler, dan tak heran hal itu menarik perhatian Real Madrid, yang merekrut Bale dari Tottenham pada musim panas 2013 dengan biaya transfer rekor dunia.

    Seperti yang ditekankan oleh manajer Spurs saat itu, Andre Villas-Boas, mantan bek kiri tersebut mendapat manfaat besar dari peran bebas yang diberikan di lini depan dan benar-benar tampil "luar biasa" sepanjang musim.

  • LIVERPOOL V BLACKBURGetty Images Sport

    10Alan Shearer (1994–1995)

    Manchester United mungkin saja telah memenangkan setiap gelar Liga Premier selama satu dekade jika Sir Alex Ferguson berhasil meyakinkan Alan Shearer untuk pindah ke Old Trafford pada musim panas 1992. Namun, pemain internasional Inggris itu justru memilih bergabung dengan Blackburn Rovers, yang ia bawa meraih gelar juara pertama mereka dalam 81 tahun pada 1995 dengan mencetak 34 gol dalam 42 pertandingan.

    Seperti yang kemudian dikatakan oleh mantan bek Rovers, Colin Hendry, "Anda tidak bisa membicarakan musim itu tanpa menyebut Alan Shearer. Jumlah golnya sudah menjelaskan segalanya tentang dirinya dan betapa pentingnya dia bagi kami. Tentu saja Anda membutuhkan pemain bagus di setiap posisi untuk memenangkan liga, tetapi Anda membutuhkan gol dan dia adalah pemain kelas dunia."

  • Eric Cantona Manchester UnitedHulton Archive

    9Eric Cantona (1992–1993)

    Pada 27 November 1992, Leeds United secara mengejutkan menyetujui penjualan Eric Cantona ke Manchester United, hanya beberapa bulan setelah ia membawa tim asuhan Howard Wilkinson meraih gelar juara Divisi Pertama. Transfer tersebut mengubah jalannya sejarah sepak bola Inggris.

    United telah mengalami kesulitan besar hingga kedatangan pemain asal Prancis itu di Old Trafford. Mereka sangat membutuhkan seorang pencetak gol; yang mereka dapatkan adalah seorang ikon. "Dia memiliki aura dan kehadiran yang luar biasa," jelas mantan gelandang United, Paul Ince. "Dia mengambil alih tanggung jawab dari kami. Seolah-olah dia berkata: 'Saya Eric, dan saya di sini untuk memenangkan gelar bagi kalian'."

    Cantona benar-benar melakukan hal itu, menginspirasi United meraih gelar juara liga utama pertama sejak 1967 berkat kemampuannya yang luar biasa dalam mencetak dan menciptakan gol.

  • Chelsea's John Terry (C) celebrates scorAFP

    8John Terry (2004–2005)

    John Terry mungkin bukan sosok yang disukai semua orang, tapi tak ada yang meragukan kemampuannya sebagai pemain. Pahlawan asli Chelsea ini benar-benar merupakan kapten, pemimpin, dan legenda dalam satu sosok.

    Terry menghabiskan hampir dua dekade penuh di skuad senior Stamford Bridge dan ia benar-benar berperan penting dalam membantu The Blues memantapkan diri sebagai kekuatan utama di sepak bola Inggris. Memang, Terry terpilih sebagai Pemain Terbaik Pilihan Pemain PFA pada musim 2004-05, setelah memimpin Chelsea meraih gelar liga utama pertama mereka dalam 50 tahun dengan mengorganisir pertahanan yang hanya kebobolan 15 gol dalam 38 pertandingan - rekor Liga Premier yang masih bertahan hingga hari ini.

    "Dia benar-benar luar biasa," kata manajer Chelsea saat itu, Jose Mourinho. "Bagi saya, dia adalah bek tengah paling lengkap di dunia."

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTAFP

    7Erling Haaland (2022–23)

    Lucu kalau dipikir-pikir sekarang, tapi beberapa pakar tidak yakin bahwa Erling Haaland akan tampil seproduktif di Inggris seperti saat ia bermain di Jerman — terutama setelah penampilannya yang kurang memuaskan saat Manchester City kalah dari Liverpool dalam laga Community Shield 2022.

    Namun, pemain asal Norwegia itu tidak membuang waktu untuk membungkam para skeptis. Striker ini mencetak dua gol pada debutnya di Liga Premier dan akhirnya memecahkan rekor satu musim dengan 36 gol hanya dalam 35 penampilan.

    "Ini luar biasa," kata Pep Guardiola. "Dia adalah sosok yang unik. Dia pemain istimewa, tapi juga sosok yang istimewa. Ini adalah pencapaian yang luar biasa."

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    6Roy Keane (1999–2000)

    Jika bukan gelandang paling dominan yang pernah ada di Liga Premier, ia tentu saja yang paling ditakuti. Roy Keane adalah kapten Manchester United yang sempurna bagi Sir Alex Ferguson, seorang perfeksionis yang garang yang menetapkan standar dalam hal dedikasi terhadap tim yang harus diikuti oleh semua orang di klub.

    Keane memang terkenal karena kegigihannya, tetapi ia juga seorang pesepakbola hebat yang mampu mengatur tempo permainan, dan ia berada di puncak performanya pada musim 1999-2000, ketika ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA dan FWA setelah membawa United meraih gelar Liga Premier untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

    Ferguson merasa "senang" bahwa Keane mendapat pengakuan individu atas penampilannya yang sangat berpengaruh dan konsisten, tetapi ia juga tak bisa menahan diri untuk menyindir FWA karena mengabaikan kontribusi pemain asal Irlandia itu terhadap treble United pada tahun 1999.

    "Penghargaan ini menebus kekecewaan tahun lalu," kata pria asal Skotlandia itu, "ketika saya pikir Roy seharusnya menjadi Pemain Terbaik Tahun Ini."

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Mohamed Salah (2017-18)

    Setelah kehilangan seluruh rasa percaya dirinya di bawah asuhan Jose Mourinho di Chelsea, Mohamed Salah berhasil menghidupkan kembali kariernya di Serie A, pertama bersama Fiorentina dan kemudian Roma, sebelum bergabung dengan Anfield pada Juli 2017.

    Tak ada seorang pun di Anfield yang mengira pemain asal Mesir itu akan begitu produktif di Liga Premier. Jangan lupa, Jurgen Klopp sebenarnya lebih condong untuk merekrut Julian Brandt.

    Namun, Klopp dengan cepat terpesona oleh Salah - sama seperti semua orang di Inggris, saat sang pemain sayap memecahkan rekor gol dalam satu musim di Premier League pada tahun pertamanya di klub dengan mencetak 32 gol dalam 36 pertandingan.

    Pele seolah-olah mewakili semua orang ketika ia berkata, "Musim yang luar biasa! Sangat menyenangkan menyaksikan penampilanmu."

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Mohamed Salah (2024-25)

    Sungguh pantas, sebagai satu-satunya pemain yang masuk dalam daftar kami sebanyak dua kali, Mohamed Salah kini berhak menyandang gelar sebagai pesepakbola terbaik dalam sejarah Liga Premier.

    Di musim kedelapannya di kasta tertinggi Inggris, dan pada usia 32 tahun, "Raja Mesir" Liverpool ini mencatatkan musim terbaiknya sepanjang karier, dengan mencetak 29 gol dan menciptakan 18 gol lainnya.

    Dengan pencapaian tersebut, ia tidak hanya mengantarkan The Reds meraih gelar juara dengan empat putaran tersisa, tetapi juga menyamai rekor keterlibatan gol (47) di Liga Premier yang dicetak oleh Andy Cole dan Alan Shearer pada era 42 pertandingan, sekaligus menjadi pemain pertama yang memenangkan gelar Pemain Terbaik Musim Ini, Sepatu Emas, dan Penghargaan Playmaker dalam satu musim yang sama.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MANUTD-AALBORGAFP

    3Cristiano Ronaldo (2007–2008)

    Cristiano Ronaldo membuktikan dirinya sebagai pemain terbaik di Inggris pada musim 2006-07. Musim berikutnya, penyerang Manchester United itu membuktikan dirinya sebagai pemain terbaik di dunia.

    Pemain asal Portugal itu tiba di Old Trafford sebagai remaja kurus yang memiliki beragam trik dan gerakan cerdik yang menakjubkan. Pada tahun 2008, ia telah berubah menjadi sosok yang luar biasa secara fisik, sosok yang mengesankan yang sama kuatnya dengan keefektifannya.

    Ronaldo mencetak 31 gol hanya dalam 34 penampilan di Liga Premier saat ia tidak hanya memenangkan Sepatu Emas, tetapi juga Sepatu Emas Eropa, sehingga kemenangan Ballon d'Or pertamanya menjadi hal yang sudah pasti.

    "Cristiano benar-benar pantas mendapatkannya jika melihat apa yang ia lakukan tahun ini," kata mantan manajer United, Sir Alex Ferguson. "Empat puluh dua gol [di semua kompetisi] dari posisi sayap sungguh luar biasa."

  • Thierry Henry of Arsenal celebrates Getty Images Sport

    2Thierry Henry (2002–2003)

    Pavel Nedved sama terkejutnya dengan semua orang ketika ia memenangkan Ballon d'Or 2003, mengungguli Thierry Henry. "Bagi saya, Thierry adalah penyerang terbaik di dunia saat ini," kata pemain asal Ceko itu saat itu — dan ia tidak salah.

    Arsenal asuhan Henry mungkin gagal di Eropa, bahkan tak lolos ke babak gugur Liga Champions 2002-03, namun pemain Prancis itu tak terbendung di Liga Premier, menjadi pemain pertama (dan hingga kini satu-satunya) yang mampu mencetak dan menciptakan 20 gol atau lebih dalam satu musim.

    Seperti yang dikatakan manajer Arsenal saat itu, Arsene Wenger, "Tak ada pencetak gol hebat dalam sejarah yang bisa menandingi rekor assist-nya."

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Luis Suarez (2013–2014)

    Luis Suarez tampak sangat terpukul setelah hasil imbang dramatis 3-3 melawan Crystal Palace di Selhurst Park yang secara efektif mengubur harapan Liverpool untuk merebut gelar juara musim 2013-14 — dan mudah dipahami alasannya. Pemain asal Uruguay ini mungkin bukan sosok yang terlalu disukai, tetapi tak ada yang akan membantah fakta bahwa ia telah berbuat lebih dari siapa pun untuk mengakhiri puasa gelar The Reds.

    Selama sebagian besar musim ini, Suarez benar-benar tak terbendung, sebuah kekuatan alam yang tak kenal lelah di lini depan yang meneror para bek dengan tekanannya dan kemampuan luar biasa untuk mempertahankan penguasaan bola di ruang yang sangat sempit.

    Dia mencetak 31 gol dalam hanya 33 penampilan di Liga Premier untuk memenangkan Sepatu Emas dan Sepatu Emas Eropa, sementara dia juga dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA dan FWA.

    "Ini adalah kombinasi yang langka, menjadi pesepakbola luar biasa yang bersedia menggunakan bakatnya untuk membantu dan menciptakan gol bagi rekan setimnya tanpa pamrih," tulis Steven Gerrard kemudian sebagai penghormatan kepada pria yang ia anggap sebagai pemain terbaik yang pernah bermain bersamanya.