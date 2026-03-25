Mohamed Salah setuju untuk melepaskan gaji sebesar £400.000 dari Liverpool guna memfasilitasi kepindahannya secara gratis pada musim panas nanti

Salah menyinggung kepergiannya yang akan segera terjadi dalam sebuah pesan video yang menyentuh pada Selasa malam. "Sayangnya, hari itu telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya," katanya. "Saya akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini. Saya tidak pernah membayangkan betapa dalam klub ini, kota ini, dan orang-orang ini akan menjadi bagian dari hidup saya. Liverpool bukan sekadar klub sepak bola. Ini adalah gairah. Ini adalah sejarah. Ini adalah semangat. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata kepada siapa pun yang bukan bagian dari klub ini. Kami merayakan kemenangan. Kami memenangkan trofi-trofi paling penting dan kami berjuang bersama melalui masa-masa tersulit dalam hidup kami.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang menjadi bagian dari klub ini selama saya berada di sini, terutama rekan-rekan setim, baik yang dulu maupun yang sekarang. Dan kepada para penggemar, saya tidak punya kata-kata yang cukup. Dukungan yang kalian tunjukkan kepada saya, baik di masa-masa terbaik karier saya maupun saat kalian mendampingi saya di masa-masa terberat. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan, dan sesuatu yang akan selalu saya bawa bersama saya. Pergi bukanlah hal yang mudah. Kalian telah memberi saya masa-masa terbaik dalam hidup saya, saya akan selalu menjadi bagian dari kalian, klub ini akan selalu menjadi rumah bagi saya dan keluarga saya. Terima kasih atas segalanya. Karena kalian semua, saya tidak akan pernah berjalan sendirian."



