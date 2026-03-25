Mohamed Salah setuju untuk melepaskan gaji sebesar £400.000 dari Liverpool guna memfasilitasi kepindahannya secara gratis pada musim panas nanti
Perubahan kontrak telah disepakati
Menurut talkSPORT, pemain berusia 33 tahun itu telah mencapai kesepakatan penting untuk "mengubah" tahun terakhir kontraknya saat ini, sebuah penyelesaian yang mirip dengan yang terjadi sebelum kepergian Jurgen Klopp pada 2024. Meskipun telah menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun musim lalu, Salah tidak akan menjalani tahun kedua, yang secara efektif membuatnya kehilangan gaji sebesar £400.000 per minggu demi memastikan kepergiannya berjalan lancar. Meskipun pembicaraan mengenai masa depannya dilaporkan telah dimulai pada bulan Desember, perselisihan publik dengan pelatih kepala Arne Slot diyakini telah mempercepat proses tersebut. Setelah hasil imbang di Leeds United, Salah secara mengejutkan menuduh Slot ingin dia hengkang, yang mengindikasikan rusaknya hubungan profesional mereka.
Perpisahan yang mengharukan
Salah menyinggung kepergiannya yang akan segera terjadi dalam sebuah pesan video yang menyentuh pada Selasa malam. "Sayangnya, hari itu telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya," katanya. "Saya akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini. Saya tidak pernah membayangkan betapa dalam klub ini, kota ini, dan orang-orang ini akan menjadi bagian dari hidup saya. Liverpool bukan sekadar klub sepak bola. Ini adalah gairah. Ini adalah sejarah. Ini adalah semangat. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata kepada siapa pun yang bukan bagian dari klub ini. Kami merayakan kemenangan. Kami memenangkan trofi-trofi paling penting dan kami berjuang bersama melalui masa-masa tersulit dalam hidup kami.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang menjadi bagian dari klub ini selama saya berada di sini, terutama rekan-rekan setim, baik yang dulu maupun yang sekarang. Dan kepada para penggemar, saya tidak punya kata-kata yang cukup. Dukungan yang kalian tunjukkan kepada saya, baik di masa-masa terbaik karier saya maupun saat kalian mendampingi saya di masa-masa terberat. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan, dan sesuatu yang akan selalu saya bawa bersama saya. Pergi bukanlah hal yang mudah. Kalian telah memberi saya masa-masa terbaik dalam hidup saya, saya akan selalu menjadi bagian dari kalian, klub ini akan selalu menjadi rumah bagi saya dan keluarga saya. Terima kasih atas segalanya. Karena kalian semua, saya tidak akan pernah berjalan sendirian."
Peringatan tegas dari agen
Secara keseluruhan, hal ini menegaskan dampak luar biasa yang telah diberikan Salah bagi Merseyside, dengan mencetak 255 gol dan memenangkan setiap trofi bergengsi, termasuk Liga Champions. Meskipun statusnya sudah legendaris, destinasi berikutnya masih diselimuti misteri seiring dengan meningkatnya minat dari Liga Pro Arab Saudi dan MLS. Menanggapi spekulasi yang semakin memuncak, agennya, Ramy Abbas Issa, mengeluarkan peringatan tegas kepada para penggemar: "Kami tidak tahu di mana Mohamed akan bermain musim depan. Ini juga berarti tidak ada orang lain yang tahu. Waspadalah terhadap para pemburu perhatian yang hanya mencari sensasi."
Perburuan trofi terakhir
Seiring musim 2025-26 memasuki fase akhir, Salah tetap fokus untuk mengakhiri kariernya di Anfield dengan meraih gelar juara lagi. Meskipun upaya Liverpool mempertahankan gelar juara musim ini mengecewakan, klub tersebut masih bersaing di babak perempat final Liga Champions dan Piala FA. Salah mengalami penurunan performa musim ini, dengan hanya mencetak sepuluh gol di semua kompetisi, namun kehadirannya tetap sangat penting saat The Reds berupaya finis di empat besar dan meraih prestasi yang lebih nyata.