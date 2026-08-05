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Mohamed Salah sepakat dengan kontrak dua tahun bersama Trabzonspor saat raksasa Turki itu menyiapkan paket finansial pemecah rekor
Langkah mengejutkan ke Super Lig
Penyerang berusia 34 tahun itu telah mencari proyek yang tepat sejak kebersamaannya selama sembilan tahun dengan Liverpool berakhir pada penghujung musim lalu. Meski banyak yang memperkirakan winger produktif itu akan menuju Liga Pro Saudi, tempat paket finansial besar dilaporkan tersedia, daya tarik kasta tertinggi Turki dan proyek di Trabzonspor pada akhirnya berhasil meyakinkannya.
Perebutan tanda tangan Salah sama sekali tidak berjalan mudah, dengan beberapa raksasa Turki memantau situasinya dengan saksama. Besiktas awalnya dianggap sebagai yang terdepan untuk mendapatkan mantan pemain Roma itu, tetapi kepindahan tersebut gagal terwujud karena kendala finansial. Klub Istanbul itu secara terbuka menjauhkan diri dari kesepakatan tersebut, dengan menegaskan bahwa mereka tidak akan mengorbankan batas gaji yang sudah ada untuk memenuhi tuntutan sang winger.
Konfirmasi resmi dan detail kedatangan
Trabzonspor proaktif dalam mengomunikasikan perkembangan kesepakatan ini kepada para pendukungnya, dengan memanfaatkan media sosial untuk memberikan detail spesifik terkait kedatangan Salah di Turki. Dalam pernyataan resmi, klub mengumumkan: "Pesepakbola profesional Mohamed Salah, yang dengannya kami telah memulai negosiasi transfer, akan berada di Terminal Penerbangan Umum Bandara Atatürk Istanbul pada pukul 12.00 pada Rabu, 5 Agustus."
"Pemain tersebut dijadwalkan tiba di Trabzon pada hari yang sama pada malam hari. Waktu dan detail lain terkait program penyambutan di Trabzon akan dibagikan kepada publik melalui saluran komunikasi resmi klub kami sepanjang hari."
Paket finansial pemecah rekor disiapkan
Meski klub telah secara resmi mengonfirmasi jadwal perjalanan tersebut, rincian finansial dari kesepakatan ini menyoroti besarnya perekrutan itu. Menurut laporan, Trabzonspor telah menyiapkan tawaran menggiurkan senilai €17 juta per tahun, angka yang akan menjadikan Salah sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah sepak bola Turki. Investasi besar ini menunjukkan niat klub untuk mengganggu dominasi tradisional raksasa-raksasa Istanbul. Trabzonspor berharap kedatangan Salah akan menjadi kepingan terakhir dari puzzle saat mereka berupaya merebut kembali gelar Super Lig yang terakhir kali mereka menangkan pada 2022.
- Getty
Wajah-wajah familiar di klub
Bergabung dengan Trabzonspor akan membuat Salah bereuni dengan beberapa nama yang sudah dikenalnya dari masanya di Premier League. Klub Turki itu aktif merekrut talenta berpengalaman dari Inggris, termasuk kiper Manchester United Andre Onana, yang kembali ke klub itu dengan status pinjaman untuk musim kedua secara beruntun. Mantan bek Manchester City dan Atletico Madrid Stefan Savic juga menjadi bagian dari skuad yang kini berkarier di Trabzonspor. Penambahan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk melampaui kampanye musim lalu, ketika klub tersebut finis ketiga di Super Lig, tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen, Galatasaray.
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