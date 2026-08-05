Penyerang berusia 34 tahun itu telah mencari proyek yang tepat sejak kebersamaannya selama sembilan tahun dengan Liverpool berakhir pada penghujung musim lalu. Meski banyak yang memperkirakan winger produktif itu akan menuju Liga Pro Saudi, tempat paket finansial besar dilaporkan tersedia, daya tarik kasta tertinggi Turki dan proyek di Trabzonspor pada akhirnya berhasil meyakinkannya.

Perebutan tanda tangan Salah sama sekali tidak berjalan mudah, dengan beberapa raksasa Turki memantau situasinya dengan saksama. Besiktas awalnya dianggap sebagai yang terdepan untuk mendapatkan mantan pemain Roma itu, tetapi kepindahan tersebut gagal terwujud karena kendala finansial. Klub Istanbul itu secara terbuka menjauhkan diri dari kesepakatan tersebut, dengan menegaskan bahwa mereka tidak akan mengorbankan batas gaji yang sudah ada untuk memenuhi tuntutan sang winger.