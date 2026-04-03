Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mohamed Salah 'sangat pantas' menerima pujian meriah dari Liverpool, sementara Arne Slot berharap sang pahlawan yang akan hengkang itu dapat menambah dua trofi lagi ke lemari trofi klub
Slot memberi penghormatan kepada seorang legenda Anfield
Slot menanggapi pernyataan resmi Salah bahwa ia akan hengkang dari Liverpool saat kontraknya berakhir musim panas ini. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan perempat final Piala FA melawan Manchester City, pelatih asal Belanda itu mengungkapkan kekagumannya terhadap pemain yang telah menandai sebuah era di Merseyside, sambil menegaskan bahwa sambutan hangat dari para penggemar dan media sangatlah pantas.
- Getty Images Sport
Piala dan waktu
Penyerang asal Mesir itu telah menjadi pilar kesuksesan klub selama hampir satu dekade, dan manajernya meyakini bahwa luapan emosi yang terjadi saat ini merupakan cerminan yang tepat atas kontribusinya. Meskipun kepindahannya telah dipastikan, Slot menekankan bahwa Salah tetap fokus pada tugas terakhirnya di Anfield.
"Apakah dia dalam kondisi prima? Ya, dia memang begitu," kata Slot kepada para wartawan. "Dia berlatih kemarin dan hari ini, dia siap bermain. Apa yang terjadi sejak dia mengumumkannya adalah sesuatu yang sepenuhnya pantas dia dapatkan. Karier yang luar biasa di klub ini, setiap tiga hari, meraih trofi, saya melihat foto indah dirinya di depan semua trofi yang dia menangkan, jadi saya harap dia bisa menambah dua trofi lagi sebelum akhir musim."
"Dorongan? Mungkin bagi klub, tapi itu tidak penting bagi Mo, itulah yang telah dia tunjukkan, dia selalu siap dalam kondisi terbaiknya dan itu tidak berubah, dia selalu memberikan segalanya untuk klub ini selama bertahun-tahun. Saya harap dia bisa memberikan lebih banyak lagi, tapi itu tidak realistis karena dia sudah memberikan segalanya. Jika kita memiliki Mo dalam kondisi seperti yang dia tunjukkan selama bertahun-tahun, itu akan menjadi bantuan besar bagi kita."
Warisan Salah di Anfield
Pemain internasional Mesir itu bergabung dengan Liverpool dari Roma pada tahun 2017. Sejak saat itu, ia telah menjadi idola di Merseyside, mencetak total 255 gol dan memberikan 122 assist dalam 435 penampilan di semua kompetisi. Salah juga telah meraih sembilan trofi di Anfield, termasuk Liga Champions, sekaligus memenangkan berbagai penghargaan individu di dunia sepak bola Inggris.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah menghadapi City di Piala FA, The Reds akan langsung mengalihkan fokus ke Liga Champions, di mana mereka akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain di babak perempat final. Mereka kemudian akan kembali berlaga di Liga Premier melawan Fulham, dengan tim The Reds saat ini berada di peringkat kelima dengan 49 poin dari 31 pertandingan, tertinggal enam poin dari tiga besar.