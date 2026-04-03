Mohamed Salah 'sangat pantas' menerima pujian meriah dari Liverpool, sementara Arne Slot berharap sang pahlawan yang akan hengkang itu dapat menambah dua trofi lagi ke lemari trofi klub

Penyerang asal Mesir itu telah menjadi pilar kesuksesan klub selama hampir satu dekade, dan manajernya meyakini bahwa luapan emosi yang terjadi saat ini merupakan cerminan yang tepat atas kontribusinya. Meskipun kepindahannya telah dipastikan, Slot menekankan bahwa Salah tetap fokus pada tugas terakhirnya di Anfield.

"Apakah dia dalam kondisi prima? Ya, dia memang begitu," kata Slot kepada para wartawan. "Dia berlatih kemarin dan hari ini, dia siap bermain. Apa yang terjadi sejak dia mengumumkannya adalah sesuatu yang sepenuhnya pantas dia dapatkan. Karier yang luar biasa di klub ini, setiap tiga hari, meraih trofi, saya melihat foto indah dirinya di depan semua trofi yang dia menangkan, jadi saya harap dia bisa menambah dua trofi lagi sebelum akhir musim."

"Dorongan? Mungkin bagi klub, tapi itu tidak penting bagi Mo, itulah yang telah dia tunjukkan, dia selalu siap dalam kondisi terbaiknya dan itu tidak berubah, dia selalu memberikan segalanya untuk klub ini selama bertahun-tahun. Saya harap dia bisa memberikan lebih banyak lagi, tapi itu tidak realistis karena dia sudah memberikan segalanya. Jika kita memiliki Mo dalam kondisi seperti yang dia tunjukkan selama bertahun-tahun, itu akan menjadi bantuan besar bagi kita."