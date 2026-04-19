Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Salah menyamai rekor Steven Gerrard setelah mencetak gol dalam derby Merseyside terakhirnya bersama Liverpool

Di musim perpisahannya, bintang Liverpool Mohamed Salah telah menyamai rekor gol Steven Gerrard dalam derby Merseyside di Liga Premier. Pemain asal Mesir itu mencetak gol kesembilannya dalam derby tersebut saat Liverpool meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Everton pada Minggu lalu, yang dipastikan berkat sundulan Virgil van Dijk di menit-menit akhir. Tiga poin penting ini membuat Liverpool tetap berada dalam persaingan untuk finis di lima besar Liga Premier dan lolos ke Liga Champions.

  Menunjukkan performa gemilang dalam derby yang seru

    Salah telah melalui musim terakhir yang penuh tantangan, namun ia tampil gemilang saat Liverpool sangat membutuhkannya. Ia membuka skor dalam kemenangan dramatis 2-1 atas Everton, yang mengingatkan para penggemar akan kualitasnya yang tak pernah pudar. Dalam pertandingan tersebut, Beto sempat menyamakan kedudukan untuk tuan rumah, sebelum Van Dijk mencetak gol penentu kemenangan yang dramatis pada menit ke-10 tambahan waktu, memastikan hasil penting bagi Liverpool dalam upayanya finis di lima besar.

  Menyamai pencapaian legendaris di Liga Premier

    Gol yang dicetak Salah merupakan gol liga kesembilannya ke gawang rival abadi Liverpool, sehingga menyamai rekor klub yang telah lama bertahan. Kini ia menjadi pencetak gol terbanyak bersama Gerrard dalam laga tersebut, dan pada akhir musim nanti ia akan meninggalkan klub dengan status legendaris yang sama seperti mantan gelandang tersebut.


  Pencetak gol pertama dalam laga derby di stadion baru Everton

    Salah kini telah mencetak tujuh gol dan enam assist dalam 23 penampilannya di Liga Premier musim ini, dan menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam derby Merseyside di Stadion Hill Dickinson milik Everton. Setelah menorehkan sejarah baru, pemain asal Mesir ini kini berada dalam kondisi yang baik untuk mengakhiri kariernya bersama Liverpool dengan gemilang.


    Berjuang untuk lolos ke Liga Champions

    Liverpool saat ini berada di peringkat kelima dengan 55 poin, unggul tujuh poin atas Chelsea, Brentford, dan Bournemouth, yang masing-masing mengoleksi 48 poin. Salah dan rekan-rekannya akan berusaha meraih kemenangan lagi saat menjamu Crystal Palace akhir pekan depan.

