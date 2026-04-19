Mohamed Salah menyamai rekor Steven Gerrard setelah mencetak gol dalam derby Merseyside terakhirnya bersama Liverpool

Salah telah melalui musim terakhir yang penuh tantangan, namun ia tampil gemilang saat Liverpool sangat membutuhkannya. Ia membuka skor dalam kemenangan dramatis 2-1 atas Everton, yang mengingatkan para penggemar akan kualitasnya yang tak pernah pudar. Dalam pertandingan tersebut, Beto sempat menyamakan kedudukan untuk tuan rumah, sebelum Van Dijk mencetak gol penentu kemenangan yang dramatis pada menit ke-10 tambahan waktu, memastikan hasil penting bagi Liverpool dalam upayanya finis di lima besar.