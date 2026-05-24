Mohamed Salah menjelaskan kapan Liverpool disebut sebagai ‘klub terburuk di dunia’ saat bintang asal Mesir itu menyampaikan pidato perpisahan kepada rekan-rekan setimnya di Anfield
Salah menyampaikan pesan kepada skuad Liverpool menjelang penampilannya yang terakhir bersama klub tersebut melawan Brentford. Dalam sebuah acara di markas latihan klub bersama Andy Robertson, penyerang tersebut mengingatkan rekan-rekan setimnya mengenai tuntutan yang harus dipenuhi saat membela Liverpool. Salah mengakui bahwa kehidupan di Anfield bisa berubah drastis tergantung pada hasil pertandingan.
Pemain asal Mesir itu mendesak skuad untuk mempertahankan standar yang diharapkan di klub setelah kepergiannya. Kepergiannya menandai berakhirnya masa yang sangat sukses di Merseyside. Sejak bergabung dengan Liverpool pada 2017, Salah telah mencetak 257 gol dan menempatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang masa klub.
Salah berbicara secara terbuka mengenai tekanan yang melingkupi Liverpool dan ekspektasi yang dibebankan kepada para pemain di Anfield. Penyerang tersebut juga mengenang perpisahan emosionalnya setelah menghabiskan hampir satu dekade di klub tersebut.
"Saya tidak ingin menjadi emosional hari ini, karena besok akan menjadi hari yang emosional," kata Salah. "Namun, saya sangat menghargai setiap momen yang saya alami di klub ini. Saya telah menghabiskan waktu yang luar biasa bersama kalian semua, dan itu adalah sesuatu yang akan saya bawa ke masa depan, jadi terima kasih banyak. Semoga, saya akan bertemu kalian lagi segera."
"Tunggu, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Berada di Liverpool, meraih kemenangan untuk Liverpool, dan memenangkan pertandingan adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada Anda. Menurut saya, ini adalah klub terbaik di dunia saat Anda meraih gelar, dan klub terburuk di dunia saat Anda kalah. Jadi, lebih baik Anda menang tahun depan."
Slot, yang membawa Liverpool meraih gelar Liga Premier pada musim perdananya, memuji peran penting yang dimainkan Salah selama masa jabatannya dan dalam sejarah klub belakangan ini.
"100 persen musim lalu, dia mengatakan hal paling istimewa yang pernah saya menangkan adalah gelar Liga Premier musim lalu," kata Slot kepada para wartawan. "Sekarang saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa itu adalah hal paling istimewa yang pernah saya menangkan dalam hidup saya, jadi saya akan mengingatnya dan betapa pentingnya dia pada musim itu bagi klub dan, sebagai akibatnya, juga bagi saya dengan semua gol yang dia cetak."
Liverpool bersiap menghadapi masa depan tanpa Salah
Liverpool kini dihadapkan pada tantangan untuk mencari pengganti salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern klub tersebut. Gol-gol, kepemimpinan, dan pengalaman Salah telah menjadi kunci kesuksesan mereka selama sembilan tahun terakhir.