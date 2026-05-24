Mohamed Salah menjelaskan kapan Liverpool disebut sebagai ‘klub terburuk di dunia’ saat bintang asal Mesir itu menyampaikan pidato perpisahan kepada rekan-rekan setimnya di Anfield

Salah berbicara secara terbuka mengenai tekanan yang melingkupi Liverpool dan ekspektasi yang dibebankan kepada para pemain di Anfield. Penyerang tersebut juga mengenang perpisahan emosionalnya setelah menghabiskan hampir satu dekade di klub tersebut.

"Saya tidak ingin menjadi emosional hari ini, karena besok akan menjadi hari yang emosional," kata Salah. "Namun, saya sangat menghargai setiap momen yang saya alami di klub ini. Saya telah menghabiskan waktu yang luar biasa bersama kalian semua, dan itu adalah sesuatu yang akan saya bawa ke masa depan, jadi terima kasih banyak. Semoga, saya akan bertemu kalian lagi segera."

"Tunggu, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Berada di Liverpool, meraih kemenangan untuk Liverpool, dan memenangkan pertandingan adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada Anda. Menurut saya, ini adalah klub terbaik di dunia saat Anda meraih gelar, dan klub terburuk di dunia saat Anda kalah. Jadi, lebih baik Anda menang tahun depan."



