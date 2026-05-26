Mohamed Salah mengunggah pesan terakhirnya yang bertuliskan "malam terpanjang dalam hidupku" saat ia berpamitan dari Liverpool
Perpisahan yang mengharukan bagi para pendukung setia Anfield
Peluit akhir dalam laga melawan Brentford tidak hanya menandai berakhirnya musim Liga Premier; momen itu juga menandai berakhirnya sebuah bab legendaris bagi Liverpool. Mohamed Salah, pria yang telah menjadi motor serangan The Reds selama hampir satu dekade, secara resmi telah mengucapkan selamat tinggal kepada klub tempat ia bertransformasi dari seorang pemain sayap berbakat menjadi ikon global.
Melalui akun Instagram resminya untuk berbagi perasaannya dengan jutaan pendukung, Salah mengunggah foto dirinya di dalam Stadion Anfield, menyapa penonton untuk terakhir kalinya. Ia melengkapi foto tersebut dengan keterangan yang menyentuh hati yang mencerminkan betapa beratnya momen tersebut: "Malam terpanjang dalam hidupku.. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya."
Akhir dari perjalanan bersejarah selama sembilan tahun
Kepergian Salah ini menandai akhir dari masa bakti yang luar biasa selama sembilan tahun di Merseyside, di mana ia berhasil membuktikan diri sebagai salah satu pemain paling produktif yang pernah mengenakan seragam merah legendaris tersebut.
Sejak bergabung dari Roma pada musim panas 2017 dengan biaya transfer sekitar £34 juta ($46 juta), pemain internasional Mesir ini telah menjadi katalis utama bagi kembalinya klub ke puncak sepak bola domestik dan Eropa.
Ia meninggalkan Anfield dengan lemari trofi yang akan membuat iri siapa pun, setelah mengamankan berbagai gelar domestik dan kontinental selama masa jabatannya. Pantas saja, kontribusi besar terakhirnya termasuk membantu tim mengamankan gelar Liga Premier selama musim 2024-2025.
Warisan yang ditandai oleh rekor-rekor dan konsistensi
Selain gelar-gelar juara, warisan Salah ditandai oleh catatan statistiknya yang luar biasa dan tingkat konsistensi yang nyaris tak tertandingi di sepertiga akhir lapangan.
"Raja Mesir" ini memecahkan rekor tak terhitung jumlahnya selama berkarier di klub tersebut. Dengan 191 gol, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di Liga Premier dan secara konsisten masuk dalam persaingan perebutan Sepatu Emas tahun demi tahun.
Para penggemar di Anfield merespons penampilan terakhirnya dengan luapan emosi yang luar biasa, memberikan penghormatan kepada pemain yang menjadi talisman tak terbantahkan bagi mereka. Perpisahan yang penuh emosi ini mencerminkan statusnya sebagai legenda modern, dengan para penonton memastikan ia merasakan sepenuhnya apresiasi mereka sebelum melanjutkan ke babak baru dalam kariernya.
Ada ketidakpastian seputar langkah selanjutnya yang akan diambil pemain asal Mesir tersebut
Meskipun masa baktinya di wilayah Barat Laut Inggris telah berakhir, pemain berusia 33 tahun ini belum secara resmi mengonfirmasi di mana ia akan bermain musim depan. Spekulasi terus beredar mengenai kemungkinan kepindahannya ke Liga Pro Arab Saudi, di mana ia telah lama menjadi incaran, atau pindah ke Major League Soccer di Amerika Serikat.
Namun, minat tetap tinggi di Eropa, karena beberapa klub papan atas di benua itu dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasanya sebagai pemain bebas transfer. Untuk saat ini, Salah tetap bungkam mengenai tujuan masa depannya, dan malah fokus pada penutup emosional dari perjalanannya yang penuh cerita bersama The Reds.
Ia juga bersiap untuk kembali ke Mesir guna memulai persiapan untuk Piala Dunia FIFA 2026 bersama tim nasional.