Raja Mesir itu tak segan-segan memberikan penilaian pedas terhadap performa Liverpool saat ini setelah kekalahan terbaru mereka di West Midlands. Melalui unggahan di media sosial, Salah mengungkapkan rasa frustrasinya setelah The Reds menelan kekalahan telak dari Aston Villa, dengan menyiratkan bahwa tim tersebut telah kehilangan faktor ketakutan yang dulu pernah mendominasi sepak bola Inggris dan Eropa.

Dalam pesan yang seolah-olah menantang metode pelatih kepala Slot, Salah menulis: "Saya telah menyaksikan klub ini berubah dari yang diragukan menjadi yang dipercaya, dan dari yang dipercaya menjadi juara. Butuh kerja keras dan saya selalu melakukan segala yang saya bisa untuk membantu klub mencapai itu. Tidak ada yang membuat saya lebih bangga daripada itu. Kegagalan kami yang berujung pada kekalahan lagi musim ini sangat menyakitkan dan bukan yang pantas didapatkan oleh para penggemar kami. Saya ingin melihat Liverpool kembali menjadi tim penyerang yang tangguh yang ditakuti lawan dan kembali menjadi tim yang memenangkan trofi."