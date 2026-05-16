Mohamed Salah mengkritik gaya bermain Arne Slot, sementara sang legenda Liverpool itu menyerukan kembalinya gaya sepak bola 'heavy metal' Jurgen Klopp usai kekalahan telak dari Aston Villa
Salah menuntut kembalinya filosofi Klopp
Raja Mesir itu tak segan-segan memberikan penilaian pedas terhadap performa Liverpool saat ini setelah kekalahan terbaru mereka di West Midlands. Melalui unggahan di media sosial, Salah mengungkapkan rasa frustrasinya setelah The Reds menelan kekalahan telak dari Aston Villa, dengan menyiratkan bahwa tim tersebut telah kehilangan faktor ketakutan yang dulu pernah mendominasi sepak bola Inggris dan Eropa.
Dalam pesan yang seolah-olah menantang metode pelatih kepala Slot, Salah menulis: "Saya telah menyaksikan klub ini berubah dari yang diragukan menjadi yang dipercaya, dan dari yang dipercaya menjadi juara. Butuh kerja keras dan saya selalu melakukan segala yang saya bisa untuk membantu klub mencapai itu. Tidak ada yang membuat saya lebih bangga daripada itu. Kegagalan kami yang berujung pada kekalahan lagi musim ini sangat menyakitkan dan bukan yang pantas didapatkan oleh para penggemar kami. Saya ingin melihat Liverpool kembali menjadi tim penyerang yang tangguh yang ditakuti lawan dan kembali menjadi tim yang memenangkan trofi."
Krisis identitas Anfield di bawah asuhan Slot
Masa kepelatihan Slot ditandai dengan pendekatan yang lebih terkendali dan mengutamakan penguasaan bola, dibandingkan dengan kekacauan berintensitas tinggi di era sebelumnya. Namun, di tengah kesulitan Liverpool mempertahankan konsistensi, Salah menegaskan bahwa identitas inti klub harus menjadi hal yang tak bisa ditawar-tawar bagi siapa pun yang bergabung, termasuk staf pelatih.
Salah melanjutkan: "Itulah sepak bola yang saya tahu cara memainkannya dan itulah identitas yang perlu dipulihkan dan dipertahankan selamanya. Hal itu tidak bisa dinegosiasikan dan setiap orang yang bergabung dengan klub ini harus menyesuaikan diri dengannya. Memenangkan beberapa pertandingan di sana-sini bukanlah tujuan utama Liverpool. Semua tim memenangkan pertandingan. Liverpool akan selalu menjadi klub yang sangat berarti bagi saya dan keluarga saya. Saya ingin melihatnya sukses untuk waktu yang lama setelah saya pindah."
Persaingan Liga Champions berlangsung hingga detik-detik terakhir
Terlepas dari ketegangan internal terkait gaya bermain, fokus utama saat ini tetap pada upaya mengamankan posisi lima besar untuk memastikan lolos ke Liga Champions. Kekalahan di Villa Park membuat The Reds harus meraih kemenangan dalam laga terakhir mereka melawan Brentford guna memastikan tempat mereka di kompetisi elit Eropa musim depan.
"Seperti yang selalu saya katakan, lolos ke Liga Champions musim depan adalah target minimal dan saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk mewujudkannya," tambah Salah. Penyerang yang hanya tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua saat melawan Villa bersama Florian Wirtz ini siap memimpin lini depan di Anfield dalam penampilan perpisahan yang emosional, menyusul pengumuman resminya bahwa ia akan meninggalkan klub pada akhir musim ini.
Kekalahan telak yang bersejarah bagi Liverpool asuhan Slot
Penurunan drastis Liverpool di bawah asuhan Slot mencapai titik terendah baru di Villa Park, tempat The Reds menelan kekalahan ke-19 mereka musim ini di semua kompetisi. Kekalahan telak dari Aston Villa menandai kekalahan ke-12 mereka di Liga Premier musim ini — sebuah rekor memalukan yang mengukuhkan musim ini sebagai salah satu upaya mempertahankan gelar terburuk dalam sejarah modern, dengan hanya tiga juara bertahan sebelumnya yang pernah menelan lebih banyak kekalahan pada musim berikutnya.
Menambah masalah taktis Slot, The Reds kebobolan empat gol dalam satu pertandingan liga untuk pertama kalinya dalam masa jabatannya selama dua tahun, sehingga total gol yang mereka kebobolan menjadi 52 - angka tertinggi yang pernah dicatat Liverpool dalam satu musim Liga Premier yang terdiri dari 38 pertandingan.