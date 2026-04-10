Getty
Diterjemahkan oleh
Mohamed Salah mengirimkan pesan yang menyentuh hati kepada Andy Robertson setelah rekan setimnya di Liverpool itu mengumumkan keputusannya untuk hengkang
Penghormatan seorang legenda kepada seorang sahabat
Melalui media sosial untuk berbagi perasaannya, Salah mengunggah serangkaian foto yang menampilkan kemitraan jangka panjang keduanya di Merseyside. Penyerang asal Mesir itu kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk kepergian yang menandai berakhirnya sebuah era bagi The Reds, sambil menyoroti ikatan pribadi yang mendalam yang telah mereka jalin sejak keduanya bergabung dengan klub pada musim panas 2017.
Dia menulis di akun X (sebelumnya Twitter) @MoSalah: "Dengan foto-foto yang menunjukkan ikatan yang kami miliki ini, saya hampir merasa bisa lolos tanpa mengatakan apa pun tentang kepergianmu. Merupakan suatu kehormatan bisa menjadi rekan setim dan temanmu. Kamu telah memenangkan segalanya dan pergi sebagai seorang legenda. Saya yakin kita akan bertemu lagi."
Pesan tersebut muncul setelah Robertson memimpin penghormatan di ruang ganti untuk Salah menyusul pengumuman kepergian sang penyerang, yang mencerminkan rasa saling menghormati antara dua legenda Anfield.
- Getty Images Sport
Akhir dari perjalanan selama sembilan tahun
Liverpool secara resmi mengonfirmasi bahwa kapten timnas Skotlandia tersebut akan mengakhiri karier gemilangnya selama sembilan tahun saat kontraknya berakhir musim panas ini. Didatangkan dari Hull City dengan biaya yang tidak terlalu besar, pemain berusia 32 tahun ini telah melampaui semua ekspektasi, menjadi pilar fundamental tim yang menaklukkan Inggris, Eropa, dan dunia di bawah asuhan Jurgen Klopp dan kemudian Arne Slot. Klub mengakui kontribusinya yang luar biasa, dengan menyatakan bahwa ia akan pergi sebagai "legenda sejati Liverpool" setelah tampil dalam 373 pertandingan.
Merenungkan keputusannya, pemain internasional Skotlandia ini mengakui bahwa meninggalkan Anfield adalah hal tersulit yang pernah ia lakukan. "Ini telah menjadi bagian besar dari hidup saya dan keluarga saya selama sembilan tahun terakhir," kata Robertson. "Tapi bagi saya, pemain pindah, orang lain pindah – yang tetap sama adalah klub dan tentu saja para penggemar. Saya telah menjalani sembilan tahun yang luar biasa di sini. Saya rasa sekaranglah waktunya bagi saya untuk melanjutkan perjalanan dan menuju ke mana pun langkah saya berikutnya."
Kebanjiran penonton di Anfield
Kepergian Robertson bertepatan dengan masa transisi yang signifikan bagi Liverpool, karena ia menjadi bintang ternama kedua yang mengumumkan keputusannya untuk hengkang pada musim panas ini. Sementara Salah memilih pergi setelah menyetujui pemutusan kontraknya satu tahun lebih awal, Robertson hengkang sebagai pemain bebas transfer. Kepergian keduanya menandai pergantian generasi, di mana klub bergerak menuju skuad inti yang lebih muda sambil mengucapkan selamat tinggal kepada para pemain senior dari tim paling sukses mereka dalam beberapa dekade terakhir.
Pemain asal Skotlandia ini lebih sering berperan sebagai pemain cadangan musim ini, sering kali menjadi pilihan kedua di belakang Milos Kerkez yang baru bergabung pada musim panas. Meskipun posisinya menurun dalam hierarki tim, ia tetap bertekad untuk mengakhiri musim terakhirnya dengan gemilang, dengan menyatakan: "Saya masih sepenuhnya fokus untuk mencoba mengakhiri musim ini sebaik mungkin, untuk membantu rekan-rekan setim dan mencoba memberikan beberapa momen indah lagi kepada para penggemar. Itulah tujuan saya dan semoga kita bisa melakukannya."
- Getty Images Sport
Warisan yang terukir dalam trofi
Robertson meninggalkan lemari trofi yang berisi sembilan gelar, terutama dua gelar Liga Premier dan Liga Champions 2019. Kontribusinya secara statistik juga tak kalah mengesankan, dengan mencatatkan 82 keterlibatan dalam gol dari lini belakang selama mengenakan seragam merah. Energinya yang tak kenal lelah di sayap kiri menjadi ciri khas identitas Liverpool, menjadikannya salah satu sosok yang paling dicintai di era modern Kop.