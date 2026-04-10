Mohamed Salah mengirimkan pesan yang menyentuh hati kepada Andy Robertson setelah rekan setimnya di Liverpool itu mengumumkan keputusannya untuk hengkang

Melalui media sosial untuk berbagi perasaannya, Salah mengunggah serangkaian foto yang menampilkan kemitraan jangka panjang keduanya di Merseyside. Penyerang asal Mesir itu kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk kepergian yang menandai berakhirnya sebuah era bagi The Reds, sambil menyoroti ikatan pribadi yang mendalam yang telah mereka jalin sejak keduanya bergabung dengan klub pada musim panas 2017.

Dia menulis di akun X (sebelumnya Twitter) @MoSalah: "Dengan foto-foto yang menunjukkan ikatan yang kami miliki ini, saya hampir merasa bisa lolos tanpa mengatakan apa pun tentang kepergianmu. Merupakan suatu kehormatan bisa menjadi rekan setim dan temanmu. Kamu telah memenangkan segalanya dan pergi sebagai seorang legenda. Saya yakin kita akan bertemu lagi."

Pesan tersebut muncul setelah Robertson memimpin penghormatan di ruang ganti untuk Salah menyusul pengumuman kepergian sang penyerang, yang mencerminkan rasa saling menghormati antara dua legenda Anfield.