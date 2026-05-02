Mohamed Salah mengatakan bahwa satu-satunya pilihannya adalah ‘Arab Saudi, MLS, atau Italia’, karena tidak ada klub Liga Premier yang akan tertarik pada legenda Liverpool yang ‘sudah melewati masa jayanya’

Mantan bintang Liverpool, Didi Hamann, memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai posisi Salah saat ini di dunia sepak bola. Dalam wawancara dengan BetKing, Hamann menyatakan bahwa kontribusi sang penyerang dalam permainan terbuka belakangan ini menandakan penurunan performa yang akan membuat klub-klub besar Inggris lainnya enggan merekrutnya.

“Saya tidak yakin apakah ada klub di Premier League yang tertarik,” kata Hamann. “Saya pikir bukan rahasia lagi bahwa dia sudah melewati masa jayanya. Jika melihat 18 bulan terakhir, dia hanya mencetak beberapa gol dari permainan terbuka sejak Natal dua tahun lalu. Jadi saya akan terkejut jika ada yang tertarik di Liga Premier. Saya pikir Saudi, MLS, atau mungkin Italia adalah tujuan yang paling mungkin.”