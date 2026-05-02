Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mohamed Salah mengatakan bahwa satu-satunya pilihannya adalah ‘Arab Saudi, MLS, atau Italia’, karena tidak ada klub Liga Premier yang akan tertarik pada legenda Liverpool yang ‘sudah melewati masa jayanya’
Salah sudah tidak cukup bagus lagi untuk Liga Premier
Mantan bintang Liverpool, Didi Hamann, memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai posisi Salah saat ini di dunia sepak bola. Dalam wawancara dengan BetKing, Hamann menyatakan bahwa kontribusi sang penyerang dalam permainan terbuka belakangan ini menandakan penurunan performa yang akan membuat klub-klub besar Inggris lainnya enggan merekrutnya.
“Saya tidak yakin apakah ada klub di Premier League yang tertarik,” kata Hamann. “Saya pikir bukan rahasia lagi bahwa dia sudah melewati masa jayanya. Jika melihat 18 bulan terakhir, dia hanya mencetak beberapa gol dari permainan terbuka sejak Natal dua tahun lalu. Jadi saya akan terkejut jika ada yang tertarik di Liga Premier. Saya pikir Saudi, MLS, atau mungkin Italia adalah tujuan yang paling mungkin.”
- Getty Images Sport
Pilihan yang terbatas di liga-liga besar Eropa
Meskipun Salah tetap menjadi bintang global, tuntutan finansial untuk mendapatkan tanda tangannya mungkin akan mempersempit pilihan secara signifikan. Hamann menampik kemungkinan pemain asal Mesir itu berkarier di Bundesliga atau bergabung dengan salah satu klub raksasa Spanyol, dengan mengutip alasan finansial dan taktis terkait rencana kepindahannya dari klub-klub elit benua Eropa.
Pakar sepak bola asal Jerman itu menjelaskan: “Dia sudah lama bermain di Italia. Di Italia, seperti yang Anda tahu, mereka menyukai pemain yang lebih tua dan berpengalaman, jadi saya bisa membayangkan dia akan berakhir di sana. Saya tidak bisa membayangkan dia bermain di klub-klub papan atas Spanyol. Saya juga tidak bisa membayangkan dia bermain di Jerman karena mereka tidak akan mampu membayar gajinya.”
Musim yang mengecewakan bagi Salah
Terlepas dari kritik yang ada, Salah tetap fokus untuk mengakhiri kariernya di Liverpool dengan gemilang. Penyerang tersebut baru-baru ini mengungkapkan rasa frustrasinya karena merasa harus terus-menerus membuktikan diri, sebuah pandangan yang menurut Hamann bukanlah pendekatan yang tepat bagi seorang pemain sekelasnya. “Seorang pemain seperti dia selalu ingin membuktikan bahwa dia yang terbaik. Itulah mengapa saya terkejut dengan beberapa komentarnya di mana dia berkata, ‘Oh, saya sudah melakukan begitu banyak hal untuk klub; mengapa saya harus membuktikan nilai saya setiap hari?’ Tidak, kamu harus melakukannya karena yang penting bukanlah apa yang telah dia lakukan di masa lalu; melainkan apa yang akan dia lakukan sekarang dan di masa depan,” tambah Hamann.
- AFP
Akhir dari sebuah era di Anfield
Salah dipastikan akan meninggalkan Liverpool musim panas ini setelah sembilan tahun penuh prestasi yang menjadikannya ikon modern di Anfield. Sejak bergabung dari Roma, penyerang ini telah mencetak 257 gol dalam 435 penampilan, memainkan peran penting dalam kesuksesan klub di Liga Champions 2019 dan dua gelar Liga Premier yang diraih selama periode tersebut.
Namun, dengan kepindahannya yang kini telah dipastikan, muncul berbagai pertanyaan mengenai di mana pemain berusia 33 tahun ini akan bermain musim depan. Salah telah mencetak 12 gol dalam 39 penampilan musim ini; musim yang mengecewakan bagi Liverpool secara keseluruhan dan penurunan performa individu yang terlihat telah membuat beberapa pihak berpendapat bahwa masa kejayaannya di puncak sepak bola Eropa mungkin akan segera berakhir.