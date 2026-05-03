Mohamed Salah mendesak Liverpool untuk akhirnya memberikan perpisahan yang 'istimewa' kepada legenda klub yang bahkan sudah tidak bermain lagi untuk The Reds

Dalam wawancara dengan TNT Sports, Salah menekankan bahwa kontribusi Henderson terhadap kesuksesan klub belakangan ini tak tertandingi oleh hampir semua tokoh sepak bola modern lainnya. Ia berkata: “Dia tidak mendapat perpisahan atau penghormatan yang pantas dia terima, karena dia langsung pergi. Orang-orang di kota ini tahu betapa berartinya hal itu bagi Hendo, yang telah menjadi kapten klub selama 12 tahun, lebih lama dari saya, lebih lama dari Virg, lebih lama dari siapa pun.

"Saya tidak tahu bagaimana klub akan mengatasinya, saya tidak punya rencana, saya juga tidak tahu bagaimana para pendukung akan mengatasinya. Tapi saya benar-benar berharap mereka melakukan sesuatu yang istimewa untuknya karena dia adalah salah satu pemain terbaik di klub ini dan, tanpa dia dan kehadirannya di ruang ganti, kita tidak akan mencapai apa yang telah kita raih.

"Jadi saya benar-benar berharap para penggemar akan memberinya perpisahan yang baik. Saya benar-benar berharap begitu karena sekali lagi, dia adalah seseorang yang mungkin kalian yang tidak berada di ruang ganti tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di sana. Kamu (berbicara kepada Steven Gerrard) menyadarinya. Kalian bermain bersamanya, kalian tahu betapa bersemangatnya dia dan betapa dia mencintai klub ini, jadi saya benar-benar berharap klub akan melakukan sesuatu untuknya dan para penggemar bisa melakukan sesuatu yang istimewa untuknya, karena ini adalah Liverpool dan kami melakukannya seperti ini.”