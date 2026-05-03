Mohamed Salah mendesak Liverpool untuk akhirnya memberikan perpisahan yang 'istimewa' kepada legenda klub yang bahkan sudah tidak bermain lagi untuk The Reds
Kembalinya yang telah lama dinantikan
Henderson dipastikan akan tampil untuk pertama kalinya di lapangan Anfield sejak kepergiannya yang mendadak pada musim panas 2023, saat Liverpool menghadapi Brentford pada hari terakhir musim ini. Tidak seperti banyak rekan setimnya di era Jurgen Klopp, kepindahan Henderson yang langsung ke Arab Saudi membuatnya tidak pernah mendapat ucapan perpisahan resmi dari para pendukung tuan rumah. Kini kembali ke Liga Premier bersama The Bees, kembalinya mantan kapten ini bertepatan dengan hari di mana Salah dan Andy Robertson juga diperkirakan akan menjadi sorotan.
Mengenali seorang pemimpin
Dalam wawancara dengan TNT Sports, Salah menekankan bahwa kontribusi Henderson terhadap kesuksesan klub belakangan ini tak tertandingi oleh hampir semua tokoh sepak bola modern lainnya. Ia berkata: “Dia tidak mendapat perpisahan atau penghormatan yang pantas dia terima, karena dia langsung pergi. Orang-orang di kota ini tahu betapa berartinya hal itu bagi Hendo, yang telah menjadi kapten klub selama 12 tahun, lebih lama dari saya, lebih lama dari Virg, lebih lama dari siapa pun.
"Saya tidak tahu bagaimana klub akan mengatasinya, saya tidak punya rencana, saya juga tidak tahu bagaimana para pendukung akan mengatasinya. Tapi saya benar-benar berharap mereka melakukan sesuatu yang istimewa untuknya karena dia adalah salah satu pemain terbaik di klub ini dan, tanpa dia dan kehadirannya di ruang ganti, kita tidak akan mencapai apa yang telah kita raih.
"Jadi saya benar-benar berharap para penggemar akan memberinya perpisahan yang baik. Saya benar-benar berharap begitu karena sekali lagi, dia adalah seseorang yang mungkin kalian yang tidak berada di ruang ganti tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di sana. Kamu (berbicara kepada Steven Gerrard) menyadarinya. Kalian bermain bersamanya, kalian tahu betapa bersemangatnya dia dan betapa dia mencintai klub ini, jadi saya benar-benar berharap klub akan melakukan sesuatu untuknya dan para penggemar bisa melakukan sesuatu yang istimewa untuknya, karena ini adalah Liverpool dan kami melakukannya seperti ini.”
Rasa sakit karena perpisahan
Henderson sendiri sebelumnya mengakui bahwa meninggalkan Liverpool terasa seperti "perpisahan" yang traumatis, dan berkata: “Meninggalkan Liverpool itu sendiri merupakan hal yang sangat besar dan sungguh sulit; dan bagaimanapun juga itu pasti akan sulit karena Liverpool telah menjadi bagian hidupku selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba saja hilang begitu saja… jadi aku mengalami masa-masa sulit selama beberapa waktu setelah itu.
"Tidak, saya tidak bisa menonton banyak pertandingan, apalagi pertandingan Liverpool. Saya tidak menonton banyak pertandingan Liga Premier saat itu… mungkin saya memilih tempat yang tepat untuk itu, saya berada di belahan dunia yang lain!
“Ya, itu sulit, tapi ketika meninggalkan Liverpool—karena saya sudah lama di sana, karena saya memiliki ikatan yang kuat, dan saya mengabdikan sebagian besar hidup saya di sana—ketika saya pergi, saya merasa sangat sulit, dan saya kira apa pun yang saya lakukan atau ke mana pun saya pergi.
“Saya tidak tahu bagaimana rasanya, rasanya seperti putus cinta, itu hanya sulit dan saya pikir jika Anda bertanya kepada banyak pemain saat mereka meninggalkan klub, bukan hanya Liverpool tapi saat Anda sudah berada di klub begitu lama dan memiliki ikatan dengan mereka, entah Anda pensiun atau pindah.
“Saya rasa untuk sementara waktu itu memang sulit, tapi seiring waktu segalanya berubah, Anda melanjutkan hidup, tapi saya akan mengatakan itu mungkin masa yang paling sulit.”
Pergantian penjaga
Pertandingan terakhir melawan Brentford akan menjadi tonggak emosional yang penting bagi Liverpool, menandai berakhirnya secara definitif salah satu era tersukses dalam sejarah klub. Di luar kembalinya Henderson, kemungkinan hengkangnya pemain andalan seperti Salah dan Robertson menandai fase transisi besar-besaran bagi skuad menjelang bursa transfer musim panas. Dengan target kualifikasi kompetisi Eropa dan arah baru yang mulai terlihat, klub harus menyeimbangkan rasa nostalgia dari perpisahan yang legendaris dengan kebutuhan mendesak untuk membangun kembali tim demi masa depan.