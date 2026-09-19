Mohamed Salah mencetak hat-trick pertamanya untuk Trabzonspor saat mereka membantai Galatasaray di Liga Super Turki

Salah membuka skor untuk Trabzonspor pada menit keempat pertandingan hari Sabtu, dengan penyelesaian brilian setelah melakukan aksi individu dari lini tengah. Ia kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-43 tepat sebelum turun minum. Salah belum berhenti sampai di situ, menuntaskan hat-trick-nya pada menit ke-80 dan mencatatkan satu assist untuk melengkapi kemenangan telak 4-0.

Menurut Opta, Salah kini menjadi pemain asing pertama yang mencetak gol dalam tiga laga kandang pertamanya untuk Trabzonspor di Super Lig Turki sejak musim 2000-01.