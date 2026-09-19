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Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Mohamed Salah mencetak hat-trick pertamanya untuk Trabzonspor saat mereka membantai Galatasaray di Liga Super Turki

M. Salah
Trabzonspor
Trabzonspor vs Galatasaray
Galatasaray
Super Lig

Mohamed Salah tampil luar biasa pada Sabtu, mencetak hat-trick pertamanya dan menyumbang satu assist untuk membawa Trabzonspor meraih kemenangan telak 4-0 atas Galatasaray di Liga Super Turki. Kapten Mesir itu menjalani awal karier yang luar biasa di Turki, memecahkan rekor-rekor yang telah lama bertahan dan membuktikan bahwa ia tetap menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di sepak bola dunia.

  • Penampilan dominan melawan Galatasaray

    Salah membuka skor untuk Trabzonspor pada menit keempat pertandingan hari Sabtu, dengan penyelesaian brilian setelah melakukan aksi individu dari lini tengah. Ia kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-43 tepat sebelum turun minum. Salah belum berhenti sampai di situ, menuntaskan hat-trick-nya pada menit ke-80 dan mencatatkan satu assist untuk melengkapi kemenangan telak 4-0.

    Menurut Opta, Salah kini menjadi pemain asing pertama yang mencetak gol dalam tiga laga kandang pertamanya untuk Trabzonspor di Super Lig Turki sejak musim 2000-01.

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    Mengejar Burak Yilmaz

    Salah tampil sensasional sejak tiba di Turki pada bursa transfer musim panas. Ia sudah membukukan tujuh gol dalam enam penampilan liga pertamanya untuk Trabzonspor, yang membuatnya kini menjadi top skor sementara di Super Lig Turki.

    Catatan impresif ini berarti ia kini hanya berjarak satu gol dari rekor klub yang dipegang Burak Yilmaz, yang mencetak delapan gol dalam enam pertandingan pembuka musim 2011-12. Trabzonspor jelas merasakan manfaat dari kehadirannya, sementara Salah terus menunjukkan naluri mencetak gol kelas elite yang mendefinisikan kiprah bersejarahnya selama sembilan tahun bersama Liverpool di sepak bola Inggris.


  • Mencetak sejarah di Trabzon

    Salah sudah lebih dulu mengumumkan kedatangannya dengan gaya sebelum Sabtu, setelah mencetak dua gol melawan Istanbul Basaksehir pada pertandingan putaran kedua. Ia kemudian melanjutkannya dengan gol krusial lainnya saat menghadapi Genclerbirligi pada putaran keempat. Dengan menjebol gawang Galatasaray, Salah memastikan namanya sudah terukir dalam buku sejarah Trabzonspor. Galatasaray kesulitan membendungnya, dan mereka benar-benar kalah kelas saat Salah mengorkestrasi setiap serangan berbahaya tuan rumah sepanjang laga yang mendebarkan itu.

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  • FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP

    Apa selanjutnya untuk Salah?

    Salah kini akan meninggalkan Trabzonspor untuk sementara guna bergabung dengan tim nasional Mesir pada jeda internasional mendatang. Ia akan berusaha membawa performa apiknya di level klub ke panggung internasional. Setelah menuntaskan tugasnya bersama Mesir, Salah akan kembali ke Turki saat Trabzonspor bersiap menghadapi Samsunspor pada 10 Oktober, dengan harapan bisa membantu klub naik lebih jauh di klasemen liga.

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