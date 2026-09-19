AFP
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Mohamed Salah mencetak hat-trick pertamanya untuk Trabzonspor saat mereka membantai Galatasaray di Liga Super Turki
Penampilan dominan melawan Galatasaray
Salah membuka skor untuk Trabzonspor pada menit keempat pertandingan hari Sabtu, dengan penyelesaian brilian setelah melakukan aksi individu dari lini tengah. Ia kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-43 tepat sebelum turun minum. Salah belum berhenti sampai di situ, menuntaskan hat-trick-nya pada menit ke-80 dan mencatatkan satu assist untuk melengkapi kemenangan telak 4-0.
Menurut Opta, Salah kini menjadi pemain asing pertama yang mencetak gol dalam tiga laga kandang pertamanya untuk Trabzonspor di Super Lig Turki sejak musim 2000-01.
- AFP
Mengejar Burak Yilmaz
Salah tampil sensasional sejak tiba di Turki pada bursa transfer musim panas. Ia sudah membukukan tujuh gol dalam enam penampilan liga pertamanya untuk Trabzonspor, yang membuatnya kini menjadi top skor sementara di Super Lig Turki.
Catatan impresif ini berarti ia kini hanya berjarak satu gol dari rekor klub yang dipegang Burak Yilmaz, yang mencetak delapan gol dalam enam pertandingan pembuka musim 2011-12. Trabzonspor jelas merasakan manfaat dari kehadirannya, sementara Salah terus menunjukkan naluri mencetak gol kelas elite yang mendefinisikan kiprah bersejarahnya selama sembilan tahun bersama Liverpool di sepak bola Inggris.
Mencetak sejarah di Trabzon
Salah sudah lebih dulu mengumumkan kedatangannya dengan gaya sebelum Sabtu, setelah mencetak dua gol melawan Istanbul Basaksehir pada pertandingan putaran kedua. Ia kemudian melanjutkannya dengan gol krusial lainnya saat menghadapi Genclerbirligi pada putaran keempat. Dengan menjebol gawang Galatasaray, Salah memastikan namanya sudah terukir dalam buku sejarah Trabzonspor. Galatasaray kesulitan membendungnya, dan mereka benar-benar kalah kelas saat Salah mengorkestrasi setiap serangan berbahaya tuan rumah sepanjang laga yang mendebarkan itu.
- AFP
Apa selanjutnya untuk Salah?
Salah kini akan meninggalkan Trabzonspor untuk sementara guna bergabung dengan tim nasional Mesir pada jeda internasional mendatang. Ia akan berusaha membawa performa apiknya di level klub ke panggung internasional. Setelah menuntaskan tugasnya bersama Mesir, Salah akan kembali ke Turki saat Trabzonspor bersiap menghadapi Samsunspor pada 10 Oktober, dengan harapan bisa membantu klub naik lebih jauh di klasemen liga.
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