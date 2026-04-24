Mohamed Salah ke Real Madrid? Legenda Los Blancos, Fernando Hierro, menyatakan ‘segala sesuatu bisa saja terjadi’ saat bintang asal Mesir itu bersiap hengkang dari Liverpool sebagai pemain bebas transfer
Bintang Mesir memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya
Salah dipastikan akan mengakhiri masa baktinya yang sarat gelar bersama Liverpool setelah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya setahun lebih awal dari jadwal pada musim panas ini. Pemain berusia 33 tahun itu tetap menjadi sosok penting di Merseyside musim ini, dengan mencetak 12 gol dan sembilan assist dalam 38 penampilan di semua kompetisi. Meskipun mendapat minat yang besar dari berbagai penjuru dunia, pemain timnas Mesir itu menegaskan bahwa belum ada keputusan pasti mengenai klub barunya setelah ia berstatus bebas transfer.
'Sebuah fenomena sepak bola yang sesungguhnya'
Hierro, yang berhasil meraih tiga gelar Liga Champions bersama Los Blancos, yakin bahwa Salah memiliki kualitas kelas dunia yang dibutuhkan untuk bersinar di La Liga. Mantan bek tersebut menegaskan bahwa kemampuan beradaptasi dan pengalaman sang penyerang akan menjadikannya aset berharga bagi tim elit mana pun, termasuk Madrid atau Barcelona.
Membahas kemungkinan kedatangan bintang Liverpool itu ke Santiago Bernabeu, Hierro mengatakan kepada ON Sport: "Salah ke Real Madrid? Tentu saja, saya sangat menginginkannya. Salah adalah pemain luar biasa dalam segala arti kata. Tak ada yang bisa menyangkal dampak besarnya di Liverpool dan prestasi yang telah diraihnya, terutama saat memenangkan Liga Premier. Saya sangat ingin melihatnya di Real Madrid - segalanya mungkin terjadi dalam sepak bola.
"Salah adalah tipe pemain yang diinginkan oleh klub mana pun di dunia. Dia luar biasa dan memiliki dampak langsung di lapangan. Dia bukan hanya pemain hebat; dia adalah fenomena sepak bola sejati yang membuat perbedaan di mana pun dia bermain.
"Bayangkan dia di La Liga, baik bersama Real Madrid maupun Barcelona - itu akan menjadi dorongan besar bagi kompetisi. Dia memiliki kualitas, pengalaman, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan tim atau gaya bermain apa pun. Pada akhirnya, Mohamed Salah adalah pemain ‘kelas atas’ dalam segala hal. Klub mana pun di dunia akan bangga memilikinya… jadi mengapa tidak melihatnya suatu hari nanti di Real Madrid? Segala sesuatu mungkin terjadi di sepak bola.”
Minat Arab Saudi tetap seperti dulu
Selama menjabat sebagai direktur olahraga Al-Nassr untuk musim 2024-25, Hierro memantau situasi Salah namun mendapati sang pemain masih berkomitmen pada tugasnya di Liga Premier saat itu. Meskipun rumor sering mengaitkan sang pemain sayap dengan kepindahan ke Timur Tengah, Hierro menegaskan bahwa negosiasi resmi tidak pernah mencapai tahap lanjut.
Merefleksikan upaya-upaya sebelumnya untuk membujuk sang superstar ke Liga Pro Saudi dan prioritas sang pemain, Hierro menambahkan: “Memang ada banyak laporan di masa lalu mengenai kemungkinan Mohamed Salah pindah ke Liga Pro Saudi, tetapi pada akhirnya, keputusan selalu ada di tangan sang pemain. Pada saat itu [musim lalu], fokus utamanya adalah pada Liverpool, yang sepenuhnya wajar bagi pemain sekelasnya.
“Dari pihak kami, seperti manajemen olahraga pada umumnya, ketika nama seperti Mohamed Salah muncul, hal itu secara alami menarik minat besar karena dia adalah pemain luar biasa yang akan menambah nilai bagi tim mana pun di dunia. Jadi ya, pada prinsipnya, mustahil untuk menolak ide merekrut pemain sekelas dia—bahkan, itu akan menjadi kehormatan bagi klub mana pun.
"Namun, perlu ditekankan bahwa sebagian besar yang dilaporkan tetap berada dalam ranah rumor dan tidak mencapai tahap lanjutan, terutama mengingat komitmen sang pemain terhadap klubnya pada saat itu.”
Legenda telah lengkap di Anfield
Salah akan meninggalkan Liga Premier sebagai salah satu pemain paling subur sepanjang sejarah, setelah berhasil meraih semua gelar bergengsi, termasuk Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Keputusannya untuk menjadi pemain bebas transfer pada musim panas ini kemungkinan besar akan memicu persaingan sengit antara klub-klub elit Eropa dan klub-klub kaya raya di Liga Pro Arab Saudi. Dengan kemampuannya untuk tampil gemilang di level tertinggi yang masih terlihat jelas, pilihan selanjutnya akan menentukan bab terakhir dari kariernya yang luar biasa.