Mohamed Salah ke Real Madrid? Legenda Los Blancos, Fernando Hierro, menyatakan ‘segala sesuatu bisa saja terjadi’ saat bintang asal Mesir itu bersiap hengkang dari Liverpool sebagai pemain bebas transfer

Hierro, yang berhasil meraih tiga gelar Liga Champions bersama Los Blancos, yakin bahwa Salah memiliki kualitas kelas dunia yang dibutuhkan untuk bersinar di La Liga. Mantan bek tersebut menegaskan bahwa kemampuan beradaptasi dan pengalaman sang penyerang akan menjadikannya aset berharga bagi tim elit mana pun, termasuk Madrid atau Barcelona.

Membahas kemungkinan kedatangan bintang Liverpool itu ke Santiago Bernabeu, Hierro mengatakan kepada ON Sport: "Salah ke Real Madrid? Tentu saja, saya sangat menginginkannya. Salah adalah pemain luar biasa dalam segala arti kata. Tak ada yang bisa menyangkal dampak besarnya di Liverpool dan prestasi yang telah diraihnya, terutama saat memenangkan Liga Premier. Saya sangat ingin melihatnya di Real Madrid - segalanya mungkin terjadi dalam sepak bola.

"Salah adalah tipe pemain yang diinginkan oleh klub mana pun di dunia. Dia luar biasa dan memiliki dampak langsung di lapangan. Dia bukan hanya pemain hebat; dia adalah fenomena sepak bola sejati yang membuat perbedaan di mana pun dia bermain.

"Bayangkan dia di La Liga, baik bersama Real Madrid maupun Barcelona - itu akan menjadi dorongan besar bagi kompetisi. Dia memiliki kualitas, pengalaman, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan tim atau gaya bermain apa pun. Pada akhirnya, Mohamed Salah adalah pemain ‘kelas atas’ dalam segala hal. Klub mana pun di dunia akan bangga memilikinya… jadi mengapa tidak melihatnya suatu hari nanti di Real Madrid? Segala sesuatu mungkin terjadi di sepak bola.”