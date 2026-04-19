Mohamed Salah ingin 'mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang tepat' kepada para penggemar Liverpool setelah mencetak gol penting melawan Everton
Gol penentu kemenangan dalam derby yang memecahkan rekor
Salah memastikan penampilan terakhirnya dalam derby Merseyside akan tercatat dalam sejarah, dengan mencetak gol pembuka di Stadion Hill Dickinson saat Liverpool memastikan kemenangan 2-1. Gol tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar angka di papan skor, karena gol itu membuat pemain berusia 32 tahun itu menyamai rekor Steven Gerrard sebagai pemain Liverpool dengan gol terbanyak di derby Merseyside, yakni sembilan gol.
Merenungkan kemenangan yang diraih dengan susah payah, yang akhirnya ditentukan oleh sundulan Virgil van Dijk di masa tambahan waktu, Salah tetap rendah hati mengenai pencapaian pribadinya. "Sejujurnya, rasanya luar biasa," katanya kepada Sky Sports.
"Yang paling penting adalah membantu tim untuk tenang dan mempertahankan kepercayaan diri, karena kami tahu sebelum pertandingan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang rumit dan sulit. Saya senang pada akhirnya kami berhasil memenangkan pertandingan."
Mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang tepat
Dengan hanya tersisa lima pertandingan dalam kariernya bersama Liverpool, kenyataan bahwa Salah akan segera hengkang mulai terasa bagi para penggemar setia Anfield.
Penyerang tersebut mengonfirmasi bulan lalu bahwa ia akan hengkang pada akhir musim ini, mengakhiri masa baktinya yang legendaris di Merseyside yang telah membawanya meraih setiap gelar bergengsi yang ada.
Ketika ditanya apakah ia sudah mulai merenungkan perjalanannya, Salah menegaskan bahwa fokusnya tetap pada saat ini. "Tidak, tapi saya berharap bisa terus mencetak gol dan membantu tim setidaknya untuk lolos ke Liga Champions musim ini. Dan semoga saya bisa berpamitan dengan cara yang tepat," jelasnya.
Van Dijk memberikan penghormatan kepada rekan setimnya yang 'luar biasa'
Para rekan setimnya, terutama kapten klub Van Dijk, sangat menyadari betapa pentingnya kepergian Salah. Bek asal Belanda itu memuji habis-habisan pria yang telah menjadi rekan setimnya dalam meraih kesuksesan selama delapan tahun terakhir.
"Akan ada banyak kata-kata yang keluar dari mulut saya dalam beberapa minggu ke depan tentang dia," kata Van Dijk.
"Tapi dengarkan, dia sangat penting bagi kami, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya kira, apresiasi terkadang baru terasa setelah pemain tersebut pergi, tapi kami sangat menghargainya. Dia adalah rekan setim yang luar biasa; jelas kami telah melalui segala hal bersama-sama; masa-masa indah maupun sulit."
Penutup yang mengharukan di Anfield
Minggu-minggu terakhir musim ini tampaknya akan menjadi masa yang penuh emosi bagi semua pihak yang terkait dengan klub. Saat Liverpool terus berjuang untuk finis di lima besar dan lolos ke Liga Champions, kontribusi Salah akan tetap sangat penting bagi harapan mereka.
"Dia akan tetap penting dalam lima pertandingan terakhir yang harus kami jalani, dan tentu saja itu akan menjadi momen emosional baginya dan keluarganya," tambah Van Dijk.
"Tapi bagi kami juga, karena dia sangat berarti bagi saya, bagi tim, dan tentu saja bagi para penggemar. Namun, yang terpenting, kami masih memiliki tugas yang harus diselesaikan dan dia mengetahuinya -- itulah fokus utama kami."