Mohamed Salah ingin 'mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang tepat' kepada para penggemar Liverpool setelah mencetak gol penting melawan Everton

Salah memastikan penampilan terakhirnya dalam derby Merseyside akan tercatat dalam sejarah, dengan mencetak gol pembuka di Stadion Hill Dickinson saat Liverpool memastikan kemenangan 2-1. Gol tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar angka di papan skor, karena gol itu membuat pemain berusia 32 tahun itu menyamai rekor Steven Gerrard sebagai pemain Liverpool dengan gol terbanyak di derby Merseyside, yakni sembilan gol.

Merenungkan kemenangan yang diraih dengan susah payah, yang akhirnya ditentukan oleh sundulan Virgil van Dijk di masa tambahan waktu, Salah tetap rendah hati mengenai pencapaian pribadinya. "Sejujurnya, rasanya luar biasa," katanya kepada Sky Sports.

"Yang paling penting adalah membantu tim untuk tenang dan mempertahankan kepercayaan diri, karena kami tahu sebelum pertandingan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang rumit dan sulit. Saya senang pada akhirnya kami berhasil memenangkan pertandingan."