Mohamed Salah disebut 'telah jatuh ke jurang' oleh legenda Liverpool, sementara bintang asal Mesir itu disalahkan atas kegagalan mengejutkan dalam mempertahankan gelar Liga Premier
Souness: Salah terhindar dari penurunan performa yang bertahap
Souness tampaknya sudah cukup melihat apa yang terjadi musim ini untuk mengambil keputusan. Mantan gelandang itu hadir di Community Shield pada bulan Agustus lalu dan pulang dengan rasa ragu, berharap beberapa pertandingan akan membantu Salah menemukan performa terbaiknya. Kini, di bulan Maret, pandangannya tidak berubah.
"Menurut pendapat dan pengalaman saya, karier seseorang bisa berjalan dengan dua cara. Ketika Anda mencapai usia sekitar 33-34 tahun, karier Anda bisa berakhir dengan drastis, atau mengalami penurunan yang perlahan. "Saya pikir Salah termasuk yang pertama," kata Souness kepada Daily Mail. "Saya menonton pertandingan pertama musim ini, Community Shield melawan Crystal Palace, dan saya duduk di samping anak laki-laki saya yang masih kecil. Saya berkata, 'Saya tidak tahu apa yang salah dengannya?' Lalu saya berpikir, mungkin dia butuh beberapa pertandingan untuk menyesuaikan diri. Tapi dia tidak pernah membaik."
Angka-angka tampaknya mendukung pendapatnya. Salah telah menyumbang 10 gol dan sembilan assist di semua kompetisi musim ini. Pada tahap yang sama musim lalu, dia telah menyumbang 44 gol. Musim sebelumnya, 34. Rekor terendahnya di musim-musim sebelumnya adalah 27. Total 19 gol musim ini adalah yang terburuk dalam kariernya di Liverpool.
Dampak negatif bagi Liverpool
Bagi mantan pemain Liverpool itu, masalahnya bukan hanya soal performa individu Salah, melainkan dampak penurunan performanya terhadap suasana di ruang ganti. "Statistiknya jauh menurun, dan dia adalah satu-satunya alasan utama mengapa Liverpool menjalani musim yang kurang memuaskan. Sebab di antara para pemain itu, pasti ada yang merasakan tekanan, ada yang terpengaruh oleh suasana negatif yang melingkupi tim, dan mereka tidak meresponsnya dengan baik. Dan ketika Anda berada dalam posisi itu, Anda membutuhkan pemain-pemain besar untuk tampil dan membuktikan diri. Masa kejayaannya sudah berlalu, tidak ada keraguan tentang itu. Orang pertama yang menyadarinya adalah dirinya sendiri, dan hal itu terjadi pada semua orang. Saya tidak melihat kilau yang sama. Saya pikir jika Anda mencari alasan tunggal terbesar di balik performa Liverpool yang goyah, itu karena dia tidak lagi mencetak gol sebanyak dulu. Selama enam, tujuh tahun, dia adalah andalan utama Liverpool. Dia pernah mengubah jalannya pertandingan saat segalanya tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Dia adalah pemain hebat, legenda Liverpool, tapi masa jayanya sudah berlalu."
Liverpool mengalahkan Galatasaray di Liga Champions
Tak mengherankan, Souness berpendapat bahwa Liverpool sebaiknya melepas Salah di akhir musim ini, meskipun pemain asal Mesir itu masih terikat kontrak hingga 2027. Kemenangan agregat 4-1 Liverpool atas Galatasaray untuk melaju ke perempat final Liga Champions memang diwarnai gol dari Salah, namun alih-alih memuji juara Liga Premier musim lalu itu, ia justru memilih untuk mengkritik habis-habisan tim lawan. "Menurut saya, penampilan Galatasaray sangat buruk. Saya mengharapkan lebih dari mereka. Mereka tidak percaya bisa meraih hasil. Dan Liverpool, oke, Anda hanya bisa mengalahkan apa yang ada di depan Anda, tapi Liverpool bukan tim yang sama seperti tahun lalu. Pertandingan Rabu malam adalah pertandingan yang bagus bagi mereka karena lawannya sangat lemah."
Souness melontarkan kritik tajam kepada rival-rivalnya di Liga Premier
Souness belum selesai setelah mengkritik Salah dan Liverpool. Ia memprediksi Arsenal akan memenangkan liga dan merebut gelar juara dari klub tersebut, meskipun ia mempertanyakan metode yang telah membantu mereka mencapai posisi saat ini. "Arsenal sering lolos dari hukuman dengan cara mengerumuni dan menghalangi kiper. Saya suka istilah 'ahli tendangan bebas'. Ahli mereka itu hanya soal melakukan pelanggaran terhadap kiper. Sesederhana itu, hitam dan putih. Untuk sukses dalam tendangan bebas, Anda butuh penendang bola yang sangat bagus, Anda butuh orang-orang yang akan menyerang bola, dan kemudian Anda memasukkan orang yang melakukan pelanggaran terhadap kiper. Itu bukan ilmu roket."
Chelsea dan Liam Rosenior juga tak luput dari serangan habis-habisan Souness terhadap elit Liga Premier. Ia menambahkan: "Chelsea adalah sekelompok pemuda yang disatukan tanpa arah yang jelas. Saya rasa manajernya terlalu berlebihan dengan terminologinya. Memberi 'tugas' kepada para pemain. Jika manajer mengatakan itu kepada saya, saya akan tertawa di depannya. Saya hanya berpikir dia terlalu berusaha keras untuk menjadi pelatih top, dengan bahasa tubuh dan apa yang dia katakan. Jadi tidak mengejutkan bagi saya, Chelsea tersingkir dari Liga Champions."
Tampaknya, pria asal Skotlandia ini kurang terkesan dengan bagaimana musim Liga Premier berjalan musim ini. Entah itu performa Salah, atau trik-trik kotor Arsenal, mantan pemain Liverpool ini jelas menganggap tahun ini sebagai tahun yang harus dilupakan.
