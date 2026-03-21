Mohamed Salah disebut 'telah jatuh ke jurang' oleh legenda Liverpool, sementara bintang asal Mesir itu disalahkan atas kegagalan mengejutkan dalam mempertahankan gelar Liga Premier

Souness tampaknya sudah cukup melihat apa yang terjadi musim ini untuk mengambil keputusan. Mantan gelandang itu hadir di Community Shield pada bulan Agustus lalu dan pulang dengan rasa ragu, berharap beberapa pertandingan akan membantu Salah menemukan performa terbaiknya. Kini, di bulan Maret, pandangannya tidak berubah.

"Menurut pendapat dan pengalaman saya, karier seseorang bisa berjalan dengan dua cara. Ketika Anda mencapai usia sekitar 33-34 tahun, karier Anda bisa berakhir dengan drastis, atau mengalami penurunan yang perlahan. "Saya pikir Salah termasuk yang pertama," kata Souness kepada Daily Mail. "Saya menonton pertandingan pertama musim ini, Community Shield melawan Crystal Palace, dan saya duduk di samping anak laki-laki saya yang masih kecil. Saya berkata, 'Saya tidak tahu apa yang salah dengannya?' Lalu saya berpikir, mungkin dia butuh beberapa pertandingan untuk menyesuaikan diri. Tapi dia tidak pernah membaik."

Angka-angka tampaknya mendukung pendapatnya. Salah telah menyumbang 10 gol dan sembilan assist di semua kompetisi musim ini. Pada tahap yang sama musim lalu, dia telah menyumbang 44 gol. Musim sebelumnya, 34. Rekor terendahnya di musim-musim sebelumnya adalah 27. Total 19 gol musim ini adalah yang terburuk dalam kariernya di Liverpool.