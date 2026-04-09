Mohamed Salah disarankan untuk pindah ke MLS dan 'menjadi bintang besar seperti Lionel Messi' setelah terungkap 'alasan utama' di balik penampilannya yang kurang memuaskan bersama Liverpool

Dengan hanya mencetak lima gol di Liga Premier musim ini, Salah belum mampu mengulangi performa gemilang yang membuatnya mencetak 29 gol liga dan hampir sendirian membawa Liverpool meraih gelar juara tahun lalu. Menanggapi penurunan drastis ini, Smicer menyoroti absennya rekan setim yang sudah akrab di sayap kanan sebagai faktor utama di balik kurangnya ritme permainan Salah dibandingkan musim-musim sebelumnya.

"Saya pikir salah satu alasan utama mengapa hal ini tidak berjalan baik musim ini adalah karena dia kehilangan Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan. Dia bisa bermain bersamanya dengan mata tertutup. Mereka sangat memahami satu sama lain di lapangan. Musim ini dia bermain bersama Conor Bradley, Jeremie Frimpong, dan kadang-kadang Dominik Szoboszlai, hal itu tidak nyaman baginya. Dia masih punya banyak tenaga untuk bertahun-tahun ke depan, mungkin bukan di Liverpool, tapi dia yang akan menentukan akhir ceritanya," kata Smicer.