Mohamed Salah disarankan untuk pindah ke MLS dan 'menjadi bintang besar seperti Lionel Messi' setelah terungkap 'alasan utama' di balik penampilannya yang kurang memuaskan bersama Liverpool
Apakah "American Dream" menanti Salah?
Saat Salah bersiap untuk hengkang dari Liverpool, Smicer meyakini bahwa Amerika Serikat menawarkan panggung yang sempurna untuk babak baru dalam kariernya. Dalam wawancara dengan BetVictor, mantan pemain timnas Ceko itu menyatakan bahwa budaya sepak bola yang sedang berkembang pesat di AS menjadikan negara tersebut tujuan yang lebih menarik daripada Liga Pro Arab Saudi. Ia berkata: "Mohamed Salah ke MLS atau Arab Saudi? Itu tergantung pada budaya mana yang ingin ia masuki, tapi ia akan disukai di mana pun. Menurut saya, di AS, sepak bola sedang berkembang di sana. Stadion-stadion mulai terisi. Suasananya bagus. Jika saya berada di posisinya, saya akan pergi ke AS. Tapi kita lihat saja apa yang akan dia putuskan. Mungkin dia bisa mengejutkan kita dan tetap tinggal di Eropa. Kita tidak pernah tahu. Tapi di AS, dia akan menjadi megabintang seperti Lionel Messi."
"Alasan utama" di balik penurunan performa Salah
Dengan hanya mencetak lima gol di Liga Premier musim ini, Salah belum mampu mengulangi performa gemilang yang membuatnya mencetak 29 gol liga dan hampir sendirian membawa Liverpool meraih gelar juara tahun lalu. Menanggapi penurunan drastis ini, Smicer menyoroti absennya rekan setim yang sudah akrab di sayap kanan sebagai faktor utama di balik kurangnya ritme permainan Salah dibandingkan musim-musim sebelumnya.
"Saya pikir salah satu alasan utama mengapa hal ini tidak berjalan baik musim ini adalah karena dia kehilangan Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan. Dia bisa bermain bersamanya dengan mata tertutup. Mereka sangat memahami satu sama lain di lapangan. Musim ini dia bermain bersama Conor Bradley, Jeremie Frimpong, dan kadang-kadang Dominik Szoboszlai, hal itu tidak nyaman baginya. Dia masih punya banyak tenaga untuk bertahun-tahun ke depan, mungkin bukan di Liverpool, tapi dia yang akan menentukan akhir ceritanya," kata Smicer.
Kabar tentang pengunduran diri meredakan ketegangan
Narasi seputar Salah berubah secara signifikan setelah dikonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Anfield. Meskipun berita semacam itu sering kali dapat mengganggu stabilitas tim, pemenang Liga Champions 2005 ini meyakini bahwa keterbukaan tersebut justru menguntungkan sang pemain dengan meredam spekulasi yang terus-menerus mengenai jumlah golnya.
Merefleksikan waktu pengumuman berita tersebut, Smicer mencatat: “Saya pikir itu langkah yang tepat. Saya pikir hal itu juga mengurangi tekanan di pundaknya karena ada pertanyaan mengenai performanya, bertanya-tanya mengapa ia tidak mencetak 30 gol seperti setiap tahun. Sekarang saya rasa situasinya sudah jelas, kita tahu apa yang akan terjadi, dan kita bisa fokus pada target musim ini. Jadi, saya pikir itu langkah yang tepat. Saya harus mengucapkan selamat kepadanya karena telah menyetujuinya, karena pasti sulit baginya untuk memutuskan hal itu.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Raja Mesir?
Ketegangan seputar peran Salah semakin mencuat selama penampilan Liverpool di ajang Eropa baru-baru ini. Klopp memutuskan untuk menempatkan sang pemain sayap di bangku cadangan selama 90 menit penuh saat kekalahan 2-0 dari PSG, dan kemudian menyatakan bahwa timnya berada dalam "mode bertahan" serta lebih baik bagi sang penyerang untuk menghemat tenaganya.
Dengan tantangan berat yang harus dihadapi pada leg kedua di Anfield, tekanan kini berada pada staf pelatih untuk secara efektif mengintegrasikan kembali bintang mereka yang akan hengkang. Saat The Reds menyeimbangkan persaingan lima besar di liga domestik dengan ambisi kontinental yang tersisa, fokus tetap tertuju pada apakah Salah dapat menciptakan satu bab emas terakhir sebelum kemungkinan pindah ke AS atau Timur Tengah.