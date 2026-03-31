Mohamed Salah diperingatkan agar tidak pindah untuk bergabung dengan Lionel Messi di MLS, sementara bintang Liverpool yang akan hengkang itu mendapat saran transfer bertema Cristiano Ronaldo
Eropa, Arab Saudi, atau Amerika: Di mana Salah akan berlabuh?
Sudah cukup lama dibicarakan tentang kemungkinan awal baru di Timur Tengah terkait masa depan Salah. Sebelumnya, ia pernah menjadi incaran tawaran bernilai besar dari kawasan tersebut. Minat tersebut selalu ditolak, dengan kontrak baru di Anfield yang ditandatangani pada April 2025.
Kontrak tersebut masih berlaku selama 15 bulan lagi, tetapi akan dibatalkan pada musim panas nanti. Liverpool telah setuju untuk melepas pemain andalan mereka yang memenangkan Liga Premier dan Liga Champions tanpa meminta biaya transfer.
Tidak mengherankan, spekulasi mengenai langkah selanjutnya Salah pun merebak. Kabarnya, tawaran yang lebih menggiurkan telah diterima dari Arab Saudi, sementara klub-klub besar Eropa belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangannya. Klub-klub di Amerika Serikat juga akan mencoba peruntungan mereka untuk mendatangkan Salah.
Mengapa Salah Dilarang Bergabung dengan Messi di MLS
Ada yang berpendapat bahwa Sir David Beckham mungkin berencana untuk mendatangkan Salah dan Messi, pemenang Ballon d’Or delapan kali, ke Florida Selatan. Namun, Ibrahim Hassan berpendapat bahwa mimpi Amerika itu tidak perlu dikejar.
Dia mengatakan kepada On Sport mengenai keputusan besar yang dihadapi Salah: “Secara pribadi, saya lebih suka dia tetap
di Eropa. Saya mendengar ada tawaran dari Paris Saint-Germain, Bayern Munich, dan klub-klub di liga Italia.
“Pindah ke Major League Soccer? Dia akan jauh dari sorotan. Anda tidak akan mengingat Salah lebih
dari saya mengingat Messi sekarang, saya bahkan tidak berusaha menontonnya.”
Salah disarankan untuk mengikuti jejak Ronaldo ke Timur Tengah
Meskipun Salah didesak untuk mengabaikan segala perhatian dari Amerika Serikat, Komisaris MLS Don Garber justru membuka peluang di sana. Ia baru-baru ini mengatakan dalam konferensi Sports Business Journal: “Mo Salah adalah salah satu pemain hebat dalam sejarah Liga Premier... Saya sangat ingin melihatnya bermain di liga kami.”
Sebelumnya, pada bulan Desember, ia menyatakan: “Betapa hebatnya dia jika bermain di MLS, dan saya yakin kami akan memberikan platform yang hebat baginya.
“Tentu saja, jika [Salah] suatu saat memutuskan untuk bergabung dengan Major League Soccer, kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Saya sarankan dia menghubungi Leo dan Thomas Muller untuk melihat betapa bahagia dan suksesnya mereka, serta betapa mereka benar-benar menikmati berada di Major League Soccer.”
Ada manfaat yang jelas jika pindah ke Amerika Serikat, tetapi Hassan percaya bahwa karier Salah akan lebih baik jika dilanjutkan di tempat lain. Jika tidak ada klub di Eropa yang bisa menjadi tujuannya, maka ia merasa Arab Saudi akan menjadi pilihan yang paling logis.
Dia melanjutkan pembicaraannya tentang nama besar lain yang bergabung dengan pemain seperti Ronaldo dan Karim Benzema di divisi tersebut: “Jika dia tidak menerima tawaran dari Eropa, maka
pindah ke liga Arab Saudi akan menjadi pilihan yang baik, terutama dengan adanya nama-nama besar seperti Cristiano.”
Akankah legenda Liverpool, Salah, meraih lebih banyak trofi bersama The Reds?
Untuk saat ini, Salah bertekad mengakhiri masa baktinya selama sembilan tahun di Liverpool dengan gemilang. Pemain yang tiga kali meraih gelar Pemain Terbaik PFA ini telah mencetak 255 gol untuk The Reds dalam 435 penampilannya.
Statusnya sebagai legenda modern di Merseyside sudah tak terbantahkan, dan warisannya tersebut berpotensi semakin diperkuat seiring upaya tim asuhan Arne Slot untuk meraih gelar Liga Champions dan Piala FA pada tahun 2026.