Mohamed Salah diperingatkan agar tidak pindah untuk bergabung dengan Lionel Messi di MLS, sementara bintang Liverpool yang akan hengkang itu mendapat saran transfer bertema Cristiano Ronaldo

Meskipun Salah didesak untuk mengabaikan segala perhatian dari Amerika Serikat, Komisaris MLS Don Garber justru membuka peluang di sana. Ia baru-baru ini mengatakan dalam konferensi Sports Business Journal: “Mo Salah adalah salah satu pemain hebat dalam sejarah Liga Premier... Saya sangat ingin melihatnya bermain di liga kami.”

Sebelumnya, pada bulan Desember, ia menyatakan: “Betapa hebatnya dia jika bermain di MLS, dan saya yakin kami akan memberikan platform yang hebat baginya.

“Tentu saja, jika [Salah] suatu saat memutuskan untuk bergabung dengan Major League Soccer, kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Saya sarankan dia menghubungi Leo dan Thomas Muller untuk melihat betapa bahagia dan suksesnya mereka, serta betapa mereka benar-benar menikmati berada di Major League Soccer.”

Ada manfaat yang jelas jika pindah ke Amerika Serikat, tetapi Hassan percaya bahwa karier Salah akan lebih baik jika dilanjutkan di tempat lain. Jika tidak ada klub di Eropa yang bisa menjadi tujuannya, maka ia merasa Arab Saudi akan menjadi pilihan yang paling logis.

Dia melanjutkan pembicaraannya tentang nama besar lain yang bergabung dengan pemain seperti Ronaldo dan Karim Benzema di divisi tersebut: “Jika dia tidak menerima tawaran dari Eropa, maka pindah ke liga Arab Saudi akan menjadi pilihan yang baik, terutama dengan adanya nama-nama besar seperti Cristiano.”