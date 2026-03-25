Mohamed Salah dilaporkan 'kemungkinan kecil' akan pindah ke MLS seiring dengan kemungkinan kepergiannya dari Liverpool
Meninggalkan Liverpool setelah menjadi ikon
Salah mengungkapkan dalam sebuah video pada Selasa sore bahwa ia akan hengkang dari Liverpool pada akhir musim ini. Hal itu cukup mengejutkan, mengingat pemain asal Mesir itu baru saja menandatangani kontrak berdurasi dua tahun pada akhir musim 2024-25 — musim paling suksesnya secara individu bersama The Reds hingga saat ini. Sejak saat itu, sejumlah klub di seluruh dunia dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain sayap tersebut pada akhir tahun ini.
Mengapa klub-klub MLS tidak dipertimbangkan
Namun, klub-klub MLS tidak termasuk di antaranya. Menurut The Athletic, San Diego, yang sempat disebut-sebut sebagai tujuan potensial, tidak menganggap Salah sebagai target yang tepat—karena pemain DP dengan gaji besar tidak sesuai dengan 'filosofi olahraga' mereka. Chicago Fire, yang juga pernah dikaitkan dengannya di masa lalu, juga tidak tertarik untuk merekrutnya.
Namun, masih ada kemungkinan klub lain yang ikut dalam perburuan ini. New York City FC dilaporkan 'tidak menutup kemungkinan' untuk mencoba merekrutnya.
Sementara itu, Komisaris MLS menjamin kedatangannya pada acara SBJ Business of Soccer di Atlanta:
"Saya tidak bisa mengatakan itu sampai dia mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Liverpool," kata Garber. “Tapi betapa hebatnya dia sebagai pemain di MLS. Dan saya pikir kami akan memberinya platform yang hebat."
Liga Profesional Saudi lebih mungkin
Namun, Liga Pro Arab Saudi tampaknya menjadi tujuan yang lebih mungkin. Al-Ittihad menawarkan hampir $200 juta untuk Salah pada tahun 2023, tetapi Liverpool menolak tawaran tersebut. Mereka dikabarkan sedang mencari bintang baru setelah kehilangan Karim Benzema bulan lalu. Al Qadsiah, yang telah pindah ke stadion berkapasitas 47.000 penonton, konon juga ikut bersaing. Banyak yang menyoroti bahwa Salah, sebagai atlet Muslim paling terkenal di dunia, akan menjadi pilihan yang ideal untuk liga tersebut.
Kata-kata agennya
Namun, agen Salah telah secara terbuka meminta agar semua pihak bersikap hati-hati. Ramy Abbas, perwakilan Salah, menulis di X bahwa ia tidak tahu di mana Salah akan bermain musim depan — dan meminta para penggemar untuk waspada terhadap rumor yang mengaitkan dirinya dengan klub lain.