Ketika disampaikan kepada Strachan, yang berbicara mewakili Grosvenor Sport, bahwa United perlu melakukan apa pun untuk mempertahankan jasa Fernandes, mantan gelandang Manchester United itu mengatakan kepada GOAL: “Mereka mengatakan itu soal Salah, ‘harus mengontraknya’. Jamie Carragher bilang, ‘beri dia semua yang dia inginkan’.

“Anda tidak bisa melakukan itu, memberinya semua yang dia inginkan. Dia ingin £600.000 per pekan. Tidak, kita tidak bisa melakukan itu karena jika kita memberinya £600.000 per pekan, para pemain di bawahnya akan menginginkan £250.000, £300.000, £400.000. Anda tidak bisa begitu saja berkata, ‘beri dia apa yang dia inginkan, harus mengontraknya’.

“Yang perlu terjadi dalam tim agar ini tidak menjadi masalah sebesar ini adalah menjadi tim yang lebih baik, tim yang lebih komplet. Itu kemudian menghilangkan ketakutan kehilangan Bruno Fernandes. Tetapi saya bisa melihat ketakutan itu sekarang karena semua yang terjadi di Man United melalui orang ini. Semuanya.

“Saya harus bilang, jika saya adalah pemain di Man United, saya akan merasa sedikit malu. Anda tahu, ‘bagaimana kita bisa membiarkan orang ini melakukan segalanya?’ Ini agak seperti kami dengan Bryan Robson. Dia melakukan segalanya, tetapi setidaknya kami mencoba membantunya, mencetak beberapa gol.

“Tetapi itu pasti sulit baginya. Saya ingin melihat para pemain lainnya menjadi tim yang lebih komplet yang tidak semuanya tentang Bruno Fernandes. Anda tidak bisa begitu saja berkata, ‘mari kita mengontraknya’. Kontrak seperti apa? Sampai usia 36, 37?

“Seperti yang saya katakan, Mo Salah seharusnya menjadi peringatan untuk tipe pemain seperti ini, momen seperti ini dalam sebuah karier. Beri dia semua yang dia inginkan, lalu Anda berkata, ‘oh, kita seharusnya tidak melakukan itu karena dia tidak menjalani musim yang hebat’. Tetapi itu memang selalu akan datang. Anda sama sekali tidak bisa berkata, ‘beri dia apa yang Anda inginkan’. Memang tidak bekerja seperti itu.”