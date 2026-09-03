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Mohamed Salah dijadikan peringatan soal kontrak Bruno Fernandes untuk Man Utd, dengan Manchester United diberi tahu mengapa mereka tidak bisa menawarkan £600.000 per pekan kepada kapten talismanik itu
Fernandes telah menjadi pemecah rekor Premier League
Banyak yang cepat menyebut bahwa Fernandes telah menjadi sosok yang tak ternilai harganya di apa yang disebut sebagai ‘Theatre of Dreams’, dan mustahil mengabaikan kontribusinya untuk kepentingan kolektif tim. Sejarah Premier League tercipta musim lalu ketika ia membukukan 21 assist dalam satu musim kasta tertinggi.
Lebih banyak momen magis sudah tercipta pada 2026-27, dengan hat-trick penentu kemenangan dicatatkan saat melawan Ipswich pada laga terakhir. Tanpa Fernandes, mengerikan membayangkan apa yang akan terjadi dalam tujuh tahun terakhir di sisi merah Manchester.
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Manchester United berharap bisa mencapai kesepakatan kontrak baru dengan kapten klub
Namun, ia kini telah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya saat ini bersama United. Ada opsi perpanjangan 12 bulan yang bisa diaktifkan, dan itu seharusnya diambil, tetapi rencananya adalah menyiapkan kesepakatan yang sepenuhnya baru.
Belum ada dokumen yang ditandatangani sejauh ini dan, dengan ketertarikan dari Saudi Pro League yang sebelumnya sudah muncul, kekhawatiran pun timbul terkait masa depan jangka pendek maupun jangka panjang. Keputusan perlu diambil, mirip dengan yang pernah dilakukan terhadap seorang superstar Mesir di Anfield, soal berapa nilai seorang ikon yang menua.
Haruskah Manchester United membayar berapa pun yang diperlukan untuk mempertahankan Fernandes?
Ketika disampaikan kepada Strachan, yang berbicara mewakili Grosvenor Sport, bahwa United perlu melakukan apa pun untuk mempertahankan jasa Fernandes, mantan gelandang Manchester United itu mengatakan kepada GOAL: “Mereka mengatakan itu soal Salah, ‘harus mengontraknya’. Jamie Carragher bilang, ‘beri dia semua yang dia inginkan’.
“Anda tidak bisa melakukan itu, memberinya semua yang dia inginkan. Dia ingin £600.000 per pekan. Tidak, kita tidak bisa melakukan itu karena jika kita memberinya £600.000 per pekan, para pemain di bawahnya akan menginginkan £250.000, £300.000, £400.000. Anda tidak bisa begitu saja berkata, ‘beri dia apa yang dia inginkan, harus mengontraknya’.
“Yang perlu terjadi dalam tim agar ini tidak menjadi masalah sebesar ini adalah menjadi tim yang lebih baik, tim yang lebih komplet. Itu kemudian menghilangkan ketakutan kehilangan Bruno Fernandes. Tetapi saya bisa melihat ketakutan itu sekarang karena semua yang terjadi di Man United melalui orang ini. Semuanya.
“Saya harus bilang, jika saya adalah pemain di Man United, saya akan merasa sedikit malu. Anda tahu, ‘bagaimana kita bisa membiarkan orang ini melakukan segalanya?’ Ini agak seperti kami dengan Bryan Robson. Dia melakukan segalanya, tetapi setidaknya kami mencoba membantunya, mencetak beberapa gol.
“Tetapi itu pasti sulit baginya. Saya ingin melihat para pemain lainnya menjadi tim yang lebih komplet yang tidak semuanya tentang Bruno Fernandes. Anda tidak bisa begitu saja berkata, ‘mari kita mengontraknya’. Kontrak seperti apa? Sampai usia 36, 37?
“Seperti yang saya katakan, Mo Salah seharusnya menjadi peringatan untuk tipe pemain seperti ini, momen seperti ini dalam sebuah karier. Beri dia semua yang dia inginkan, lalu Anda berkata, ‘oh, kita seharusnya tidak melakukan itu karena dia tidak menjalani musim yang hebat’. Tetapi itu memang selalu akan datang. Anda sama sekali tidak bisa berkata, ‘beri dia apa yang Anda inginkan’. Memang tidak bekerja seperti itu.”
- Getty
Berapa nilai kontrak baru Fernandes?
Disebutkan bahwa United bersedia menjadikan Fernandes sebagai pemain dengan bayaran tertinggi mereka, dengan tambahan satu tahun dalam kontraknya dan gaji mingguan sebesar £350.000. Masih harus dilihat apakah tawaran itu cukup menggiurkan.
Rekan setim internasional dari legenda Manchester United Cristiano Ronaldo itu disebut memiliki opsi lain untuk dipertimbangkan, dengan uang besar sedang beredar di Turki saat ini, tetapi ekspektasinya adalah ia akan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membawa kembali kejayaan trofi ke Old Trafford.
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